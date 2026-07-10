Steam lập kỷ lục doanh thu 11,1 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026: Valve thống trị thị trường game PC Nền tảng Steam đạt cột mốc lịch sử với 11,1 tỷ USD doanh thu trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Dữ liệu cho thấy sự thay đổi lớn khi game cũ ngày càng chiếm ưu thế.

Steam vừa ghi nhận giai đoạn kinh doanh thành công nhất trong lịch sử khi đạt doanh thu tổng (gross revenue) lên tới 11,1 tỷ USD chỉ trong nửa đầu năm 2026. Con số này không chỉ đánh dấu một cột mốc mới cho nền tảng của Valve mà còn phản ánh sự tăng trưởng bền bỉ của thị trường game PC toàn cầu.

Steam tiếp tục giữ vững vị thế là cửa hàng trò chơi kỹ thuật số lớn nhất thế giới.

Sự tăng trưởng vượt bậc so với các năm trước

Theo báo cáo mới nhất từ Alinea Analytics, mức doanh thu 11,1 tỷ USD của Steam trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý hơn, con số này còn cao hơn 8% so với nửa cuối năm 2025 – giai đoạn thường có doanh thu cao nhờ các đợt giảm giá lớn vào kỳ nghỉ lễ.

Để thấy rõ quy mô phát triển, doanh thu chỉ trong nửa đầu năm 2026 đã vượt qua tổng doanh thu của cả năm 2020 – thời điểm mà ngành game bùng nổ mạnh mẽ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhìn lại lịch sử, doanh thu hàng năm của Steam đã tăng từ khoảng 5,5 tỷ USD vào năm 2017 lên mức xấp xỉ 20 tỷ USD vào năm 2025.

Biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ của Steam từ năm 2017 đến nay.

Sự chuyển dịch cơ cấu: Game mới đang dần mất ưu thế?

Một điểm phân tích kỹ thuật đáng chú ý trong báo cáo là sự dịch chuyển về nguồn thu. Các trò chơi mới phát hành đang chiếm tỷ trọng ngày càng nhỏ trong tổng doanh thu của nền tảng. Cụ thể:

Nửa đầu năm 2024: Game mới đóng góp 29% doanh thu.

Game mới đóng góp 29% doanh thu. Nửa đầu năm 2025: Con số này giảm xuống còn 27%.

Con số này giảm xuống còn 27%. Nửa đầu năm 2026: Game mới chỉ còn chiếm 21% doanh thu.

Điều này cho thấy người chơi đang có xu hướng gắn bó lâu dài với các tựa game cũ, các trò chơi dịch vụ (live-service) hoặc các sản phẩm đã ra mắt từ trước nhưng vẫn duy trì được sức hút thông qua các bản cập nhật nội dung định kỳ.

Những "cỗ máy in tiền" tiêu biểu trong năm 2026

Dù tỷ trọng doanh thu từ game mới giảm đi, vẫn có những cái tên tạo nên cú hích tài chính lớn cho Steam. Dưới đây là bảng thống kê các tựa game tiêu biểu ra mắt trong năm 2026:

Tên trò chơi Doanh thu ước tính (USD) Ghi chú Forza Horizon 6 197,7 triệu Đạt được chỉ sau chưa đầy 2 tháng ra mắt Resident Evil Requiem 194,5 triệu Bán được 3,4 triệu bản trên nền tảng Crimson Desert 190 triệu Ra mắt từ tháng 3 năm 2026

Sự thành công của các tựa game này chứng minh rằng thị trường PC vẫn luôn sẵn sàng chi trả mạnh tay cho các sản phẩm chất lượng cao (AAA), bất chấp xu hướng tiêu dùng chung đang có sự thay đổi về mặt cấu trúc. Steam hiện vẫn là thế lực thống trị tuyệt đối, thu hút không chỉ người chơi mà cả các nhà phát triển và đơn vị phát hành game trên toàn thế giới.