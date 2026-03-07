Steam Machine chiếm đỉnh bảng doanh thu của Valve: Sức hút từ phần cứng hay hiệu ứng giá cao? Dù nhận về nhiều đánh giá trái chiều về hiệu năng, Steam Machine vẫn vươn lên vị trí số 1 trong danh sách bán chạy của Valve nhờ mức giá từ 1.049 USD. Sự khan hiếm linh kiện và hệ thống đặt chỗ đang tạo nên cơn sốt thực sự cho mẫu mini PC chạy Linux này.

Mẫu máy tính chơi game nhỏ gọn (mini PC) của Valve vừa tạo nên một cú hích lớn trên thị trường phần cứng khi chính thức dẫn đầu danh sách những sản phẩm bán chạy nhất (Top Sellers) trên nền tảng Steam. Đáng chú ý, vị trí này được xác định dựa trên tổng doanh thu thay vì số lượng đơn vị bán ra, điều này giúp một thiết bị đắt tiền như Steam Machine dễ dàng vượt mặt các tựa game đình đám.

Banner quảng bá Steam Machine trên bảng xếp hạng bán chạy của Valve

Cơ chế xếp hạng doanh thu và ưu thế của phần cứng đắt tiền

Hệ thống xếp hạng của Valve không dựa trên số bản sao trò chơi được bán ra mà tính theo tổng số tiền thu về. Với mức giá khởi điểm từ 1.049 USD, Steam Machine sở hữu lợi thế khổng lồ khi so sánh với các tựa game miễn phí (free-to-play) vốn phụ thuộc vào giao dịch trong ứng dụng như Marvel Rivals hay Counter-Strike 2.

Ngay cả khi so sánh với "người anh em" cùng nhà là Steam Deck, Steam Machine vẫn cho thấy sự áp đảo về mặt con số. Dù Steam Deck đã tăng một bậc lên vị trí thứ 5 sau khi điều chỉnh giá, mẫu handheld này vẫn chưa thể tiệm cận doanh thu của chiếc máy tính để bàn chạy SteamOS mới nhất. Điều này minh chứng cho chiến lược của các nhà sản xuất: nếu nhu cầu đủ lớn và mức giá được chấp nhận, doanh thu từ phần cứng cao cấp sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội, đặc biệt trong giai đoạn linh kiện khan hiếm.

Phân tích kỹ thuật: Rào cản từ chuỗi cung ứng linh kiện

Valve thừa nhận rằng mức giá cao hơn kỳ vọng của Steam Machine bắt nguồn từ tình trạng thiếu hụt bộ nhớ và thiết bị lưu trữ trên toàn cầu. Đây là một thách thức kỹ thuật không nhỏ khi hãng cố gắng cân bằng giữa hiệu năng của một chiếc mini PC và chi phí sản xuất trong bối cảnh giá linh kiện biến động.

Thông số/Đặc điểm Chi tiết Hệ điều hành SteamOS (dựa trên Linux) Giá khởi điểm Từ 1.049 USD Vị trí xếp hạng Số 1 doanh thu toàn cầu trên Steam Tình trạng cung ứng Khan hiếm do thiếu hụt bộ nhớ và lưu trữ

Vấn đề nằm ở chỗ, hiệu năng thực tế của thiết bị vẫn đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số đánh giá cho rằng sức mạnh đồ họa của máy chưa thực sự tương xứng với số tiền nghìn đô mà người dùng phải bỏ ra. Tuy nhiên, đối với những người đam mê hệ sinh thái Linux và sự gọn gàng của một chiếc máy tính phòng khách, Steam Machine vẫn là một lựa chọn khó có thể bỏ qua.

Bảng xếp hạng Steam Top Sellers với Steam Machine ở vị trí đầu tiên

Cơn sốt đặt chỗ và áp lực từ thị trường chợ đen

Để kiểm soát nguồn cung hạn chế, Valve đã triển khai hệ thống đặt chỗ theo hàng đợi. Người dùng sẽ chọn cấu hình mong muốn và chờ đợi email xác nhận để hoàn tất giao dịch. Việc danh sách chờ vẫn còn rất dài cho thấy nhu cầu thị trường đang vượt xa khả năng cung ứng của hãng.

Tại khu vực châu Á, nơi không áp dụng hệ thống đặt chỗ tương tự, Steam Machine đã cháy hàng gần như ngay lập tức trên hệ thống Komodo Station (đối tác của Valve). Tình trạng này đã tạo điều kiện cho các đầu nậu (scalpers) gom hàng và bán lại với mức giá bị đẩy lên cao ngất ngưỡng.

Triển vọng dài hạn của dòng Mini PC chạy Linux

Mặc dù hiệu năng trong game chưa thực sự bùng nổ, Steam Machine vẫn được dự báo sẽ duy trì vị thế trên bảng xếp hạng doanh thu trong thời gian tới. Sức hút của thiết bị không chỉ nằm ở cấu hình phần cứng mà còn ở tham vọng của Valve trong việc phổ biến hóa hệ điều hành SteamOS ra khỏi phạm vi máy chơi game cầm tay.

Dù người dùng có thể lựa chọn các giải pháp thay thế rẻ hơn, sự kết hợp giữa thương hiệu Valve và tính tiện dụng của một hệ thống tối ưu cho phòng khách vẫn là công thức giúp Steam Machine giữ vững sức nóng, bất chấp những tranh cãi về giá thành và hiệu năng thực tế.