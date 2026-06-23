Steam Machine chốt giá 1.049 USD: Valve lý giải nguyên nhân tăng giá sốc Valve chính thức công bố Steam Machine sẽ lên kệ vào ngày 30/06 với giá từ 1.049 USD, tăng mạnh so với mức 750 USD dự kiến ban đầu do cuộc khủng hoảng bộ nhớ.

Sau thời gian dài chờ đợi, Valve đã chính thức xác nhận giá bán và ngày phát hành của Steam Machine. Mẫu máy tính chuyên game này sẽ bắt đầu mở bán từ ngày 30/06 với mức giá khởi điểm 1.049 USD. Đây là con số gây bất ngờ cho cộng đồng game thủ khi vượt xa các dự đoán rò rỉ trước đó.

The Steam Machine.

Khủng hoảng bộ nhớ đẩy giá Steam Machine vượt ngưỡng 1.000 USD

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với IGN, hai kỹ sư của Valve là Pierre-Loup Griffais và Yazan Aldehayyat đã tiết lộ rằng mức giá hiện tại không nằm trong kế hoạch ban đầu của hãng. Theo đó, nếu không có cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn ngành công nghiệp, Steam Machine có thể đã sở hữu mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều.

Các kỹ sư giải thích rằng Steam Machine đang phải đối mặt với tình trạng tăng giá tương tự như dòng Steam Deck. Cụ thể, chi phí linh kiện tăng cao đã buộc Valve phải điều chỉnh giá bán để duy trì hoạt động sản xuất thay vì mục tiêu tối ưu hóa lợi nhuận đơn thuần.

Tương quan mức tăng giá giữa Steam Machine và Steam Deck

Để hiểu rõ hơn về mức tăng này, chúng ta có thể nhìn vào sự thay đổi giá của các phiên bản Steam Deck gần đây. Khủng hoảng chuỗi cung ứng đã đẩy giá các thiết bị phần cứng của Valve lên một tầm cao mới với tỷ lệ tăng khoảng 40%.

Thiết bị Giá cũ (Dự kiến) Giá mới (Thực tế) Mức tăng Steam Deck 512GB 549 USD 789 USD ~40% Steam Deck 1TB 649 USD 949 USD ~40% Steam Machine ~750 USD 1.049 USD ~40%

Dựa trên tỷ lệ tăng trưởng này, các chuyên gia phân tích rằng mức giá gốc mà Valve hướng tới cho Steam Machine ban đầu chỉ rơi vào khoảng 750 USD. Tuy nhiên, thực tế thị trường đã khiến thiết bị này gia nhập phân khúc PC cao cấp ngay khi ra mắt.

Hình thức mở bán hạn chế qua danh sách đăng ký

Mặc dù đã công bố ngày ra mắt, việc sở hữu một chiếc Steam Machine ngay trong ngày đầu tiên sẽ không hề dễ dàng. Valve cho biết họ sẽ không mở bán trực tiếp rộng rãi trên các kệ hàng. Thay vào đó, người dùng có nhu cầu phải tham gia vào một danh sách đăng ký trước.

Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên những người may mắn từ danh sách này để cấp quyền mua thiết bị. Hình thức này nhằm kiểm soát lượng hàng tồn kho hạn chế và đảm bảo thiết bị đến tay người dùng thực sự trong bối cảnh nguồn cung linh kiện toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.