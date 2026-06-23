Steam Machine đối đầu PS5: Hiệu năng thực tế liệu có tương xứng với mức giá nghìn đô? Dù có mức giá cao gấp đôi, Steam Machine của Valve vẫn lép vế trước PS5 trong nhiều tựa game bom tấn, đặt ra dấu hỏi lớn về giá trị thực tế cho game thủ.

Cuộc đối đầu giữa Steam Machine của Valve và PlayStation 5 (PS5) của Sony đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi các kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa giá thành và hiệu năng. Dù được định vị là một thiết bị chơi game cao cấp với mức giá lên tới hơn 1.000 USD, Steam Machine lại đang gặp khó khăn trong việc vượt qua đối thủ console có giá chỉ bằng một nửa.

Steam Machine đặt phía trên máy chơi game PS5

Hiệu năng thực tế: PS5 chiếm ưu thế trong các tựa game bom tấn

Theo phân tích kỹ thuật từ Digital Foundry, PS5 vẫn giữ vững phong độ trước đối thủ mới từ Valve. Trong các thử nghiệm với những tựa game đòi hỏi cấu hình cao, máy chơi game của Sony thường xuyên cho tốc độ khung hình (FPS) cao hơn. Cụ thể, với tựa game Black Myth: Wukong ở chế độ hiệu năng, PS5 dẫn trước khoảng 3% về độ ổn định.

Khoảng cách này càng được nới rộng trong các bài kiểm tra nặng đô khác. Với Alan Wake 2, PS5 đạt tốc độ khung hình trung bình cao hơn 9%. Đáng chú ý nhất là trong Crimson Desert, GPU của PS5 đạt hiệu suất cao hơn tới 17% so với Steam Machine. Thậm chí, với tựa game đua xe Forza Horizon 5, Steam Machine buộc phải giảm độ phân giải xuống 1620p để có thể duy trì mức 60 FPS, trong khi PS5 dễ dàng đạt được con số này ở độ phân giải 4K nhờ tính năng thay đổi độ phân giải linh hoạt (dynamic resolution scaling).

Tựa game thử nghiệm Lợi thế hiệu năng Black Myth: Wukong PS5 dẫn trước 3% Alan Wake 2 PS5 dẫn trước 9% Crimson Desert PS5 dẫn trước 17% Forza Horizon 5 PS5 vượt trội ở độ phân giải 4K

Nguyên nhân kỹ thuật và điểm sáng của Steam Machine

Mặc dù Steam Machine sở hữu GPU có sức mạnh tương đương với AMD Radeon RX 7600, nhưng PS5 lại có lợi thế lớn về băng thông bộ nhớ (memory bandwidth). Đây là yếu tố then chốt giúp console của Sony xử lý các dữ liệu hình ảnh phức tạp nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, thiết bị của Valve không hoàn toàn lép vế.

Điểm mạnh nhất của Steam Machine nằm ở bộ vi xử lý Zen 4 với 6 nhân xử lý. Trong các tình huống bị giới hạn bởi CPU (CPU-limited), chẳng hạn như khu vực Bug Hill trong Crimson Desert hay các thành phố đông đúc trong Baldur's Gate 3, Steam Machine cho thấy khả năng xử lý mượt mà hơn PS5. Điều này chứng minh rằng Valve đã đầu tư mạnh vào khả năng tính toán thô của thiết bị.

Bài toán chi phí và đối tượng khách hàng

Rào cản lớn nhất đối với Steam Machine chính là mức giá. Với giá khởi điểm từ 1.049 USD và không kèm theo tay cầm, thiết bị này đắt hơn đáng kể so với mức giá 599,99 USD của phiên bản PS5 Digital. Đối với người dùng phổ thông, PS5 rõ ràng là lựa chọn tối ưu hơn về mặt chi phí trên hiệu năng.

Ngược lại, Steam Machine hướng tới đối tượng là những người đam mê PC (PC enthusiasts). Những người này ưu tiên khả năng tùy biến linh hoạt, thiết kế nhỏ gọn và khả năng can thiệp sâu vào phần cứng cũng như phần mềm (SteamOS dựa trên Linux). Trong tương lai, việc cập nhật công nghệ FSR 4 được kỳ vọng sẽ giúp Steam Machine cải thiện đáng kể khả năng chơi game ở độ phân giải 4K, thu hẹp khoảng cách với các đối thủ console truyền thống.