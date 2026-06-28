Steam Machine giá 599 USD: Cơ hội bị bỏ lỡ của Valve do sai lầm trong chuỗi cung ứng Chuyên gia rò rỉ phần cứng tiết lộ Valve từng có thể bán Steam Machine với giá 599 USD nếu không phạm sai lầm trong việc quản lý nguồn cung bộ nhớ, gây ảnh hưởng đến uy tín của các dòng sản phẩm tương lai.

Sự xuất hiện của Steam Machine từng được kỳ vọng sẽ thay đổi cục diện thị trường máy tính chơi game phòng khách. Tuy nhiên, mức giá thực tế cao hơn dự kiến đã trở thành rào cản lớn đối với game thủ. Theo một báo cáo mới từ kênh Moore’s Law Is Dead (MLID), Valve hoàn toàn có khả năng đạt được mức giá mục tiêu 599 USD nếu hãng có chiến lược thu mua linh kiện hiệu quả hơn trước cuộc khủng hoảng bộ nhớ.

Steam Machine shown running through smoke

Sai lầm trong quản lý chuỗi cung ứng linh kiện

Theo MLID, nguyên nhân chính dẫn đến việc đội giá Steam Machine nằm ở sự chậm trễ trong ngày ra mắt và thiếu hụt các hợp đồng cung ứng dài hạn. Các kỹ sư của Valve thừa nhận hãng không có thỏa thuận cố định với các nhà sản xuất DRAM lớn như Micron. Điều này khiến Valve hoàn toàn bị động khi giá bộ nhớ biến động mạnh trên thị trường toàn cầu.

Trong khi các công ty AI đã nhanh chóng thu gom linh kiện từ các nhà bán lẻ lớn trước khi giá đạt đỉnh, Valve lại chọn phương án chờ đợi. Việc trì hoãn 3 tháng để chờ giá lưu trữ và bộ nhớ ổn định bị đánh giá là một sai lầm nghiêm trọng, khiến sản phẩm mất đi lợi thế cạnh tranh về giá ngay từ khi ra mắt và dẫn đến những đánh giá tiêu cực từ giới chuyên môn.

Những giải pháp tiềm năng bị bỏ lỡ

Nguồn tin này cho rằng, thay vì trì hoãn toàn bộ dự án, Valve có thể thực hiện một đợt phát hành thử nghiệm (beta soft launch) với số lượng khoảng 5.000 hệ thống vào tháng 12. Điều này sẽ giúp hãng duy trì sức nóng thương hiệu và tránh được những chỉ trích về hiệu năng so với giá thành thực tế.

Bên cạnh đó, các phương án cấu hình linh hoạt cũng được đưa ra thảo luận để tối ưu chi phí:

Phiên bản Barebones: Cung cấp máy không kèm RAM và ổ cứng SSD để người dùng tự tận dụng linh kiện có sẵn, giúp giảm đáng kể giá bán niêm yết.

Cung cấp máy không kèm RAM và ổ cứng SSD để người dùng tự tận dụng linh kiện có sẵn, giúp giảm đáng kể giá bán niêm yết. Phiên bản Collector’s Edition: Xuất xưởng số lượng hạn chế với mức giá cao hơn trong giai đoạn thiếu hụt linh kiện trầm trọng để duy trì dòng tiền.

Dù có những lợi thế về phần mềm như hệ điều hành SteamOS và công nghệ FSR 4.1 hứa hẹn tăng cường hiệu suất xử lý, nhưng những rắc rối về mặt phần cứng và giá cả đã che mờ các điểm sáng kỹ thuật này.

Nghi ngại về tương lai phần cứng của Valve

Những vấn đề của Steam Machine đang khiến cộng đồng công nghệ lo lắng về các dự án tiếp theo của hãng. Moore’s Law Is Dead bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng quản lý của Valve đối với các sản phẩm sắp tới như Steam Deck 2 hay kính thực tế ảo Frame VR.

Sự phụ thuộc lớn vào doanh thu từ nền tảng phân phối game có thể khiến ban lãnh đạo Valve ít chú trọng hơn đến việc tối ưu hóa quy trình sản xuất phần cứng. Nếu không cải thiện đội ngũ phụ trách ra mắt sản phẩm và thiết lập các hợp đồng cung ứng linh kiện chặt chẽ hơn, Valve có nguy cơ lặp lại những sai lầm cũ, làm ảnh hưởng đến lòng tin của người tiêu dùng đối với các thiết bị chơi game di động trong tương lai.