Steam mở rộng kho trò chơi miễn phí với loạt tác phẩm mới trong tháng 6 năm 2026 Thư viện Steam vừa bổ sung hàng loạt tựa game miễn phí chất lượng thuộc nhiều thể loại từ kinh dị đến RPG, thu hút sự chú ý của cộng đồng nhờ tỷ lệ đánh giá tích cực cao.

Trong những tuần đầu của tháng 6 năm 2026, nền tảng phân phối trò chơi trực tuyến Steam đã tiếp tục chiến lược mở rộng hệ sinh thái bằng cách bổ sung hàng loạt tựa game miễn phí mới. Các trò chơi này trải dài trên nhiều phân khúc từ kinh dị, hành động, sinh tồn đến nhập vai (RPG), mang lại sự lựa chọn đa dạng cho cộng đồng game thủ mà không yêu cầu chi phí sở hữu ban đầu.

Steam vừa bổ sung nhiều tựa game kinh dị, phiêu lưu và RPG miễn phí mới.

Đáng chú ý, dù là các sản phẩm phát hành miễn phí, nhiều tựa game trong đợt này đã nhanh chóng nhận được những phản hồi tích cực từ người chơi. Điều này phản ánh xu hướng các nhà phát triển độc lập (indie) đang tận dụng mô hình miễn phí để tiếp cận tệp khách hàng rộng lớn trước khi triển khai các gói nội dung mở rộng hoặc vật phẩm trong game.

Điểm nhấn từ thể loại kinh dị và tâm lý

Phân khúc game kinh dị ghi nhận hai cái tên nổi bật là The Wheelchair Man và 67 Minutes in Heaven. Trong đó, The Wheelchair Man đưa người chơi vào bối cảnh một khu chung cư bỏ hoang đầy cạm bẫy, nơi họ phải đối đầu với một thực thể bí ẩn. Trò chơi hiện giữ mức đánh giá ấn tượng với 94% phản hồi tích cực từ hơn 80 người dùng đầu tiên.

Một cảnh quay trong trò chơi kinh dị The Wheelchair Man.

Bên cạnh đó, 67 Minutes in Heaven lại khai thác phong cách đồ họa hoài cổ (PSX-styled visuals) – một xu hướng đang quay trở lại mạnh mẽ trong giới game indie. Đây là tựa game thiên về lựa chọn hội thoại với nhiều kết thúc khác nhau, đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 87%.

Hình ảnh mô phỏng phong cách đồ họa cổ điển trong 67 Minutes in Heaven.

Sự trỗi dậy của các dòng game sinh tồn và chiến thuật

Dòng game sinh tồn và thủ thành (tower defense) cũng đón nhận những tân binh chất lượng. GEODE, phát hành vào ngày 1 tháng 6, là sự kết hợp giữa góc nhìn từ trên xuống (top-down) với cơ chế sinh tồn và xây dựng tháp phòng thủ. Tựa game này hiện đạt tỷ lệ hài lòng tuyệt đối 100% từ cộng đồng người chơi.

Hình ảnh minh họa lối chơi của tựa game GEODE.

Một cái tên khác là Gunk, thuộc thể loại rogue-lite sinh tồn. Với cơ chế thăng tiến nhân vật theo thang đo độ khó, Gunk đã thu hút được lượng lớn người chơi thử nghiệm và đạt 95% đánh giá tích cực. Đối với những ai yêu thích thể loại giải đố, Hearty Haven mang đến các thử thách dựa trên vật lý (physics-based) với tỷ lệ đánh giá 93%.

Bảng tổng hợp các tựa game miễn phí tiêu biểu

Dưới đây là bảng thống kê các thông số cơ bản của một số trò chơi miễn phí đáng chú ý được phát hành trong giai đoạn đầu tháng 6 năm 2026:

Tên trò chơi Ngày phát hành Thể loại chính Tỷ lệ đánh giá tích cực Suck It Up! 01/06/2026 Hành động - Phiêu lưu 100% GEODE 01/06/2026 Thủ thành - Sinh tồn 100% Gunk 03/06/2026 Rogue-lite sinh tồn 95% The Wheelchair Man Tháng 06/2026 Kinh dị 94% 67 Minutes in Heaven 07/06/2026 Lựa chọn - Đồ họa PSX 87% Eterspire 05/06/2026 MMORPG cổ điển 75%

Trải nghiệm nhập vai và quản lý thời gian

Đối với cộng đồng yêu thích MMORPG, Eterspire là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. Trò chơi đi theo phong cách nhập vai cổ điển (old-school), nơi sự kiên trì và kỹ năng cá nhân đóng vai trò quyết định đến tiến trình phát triển nhân vật. Hiện tại, Eterspire đã thu hút hơn 1.200 lượt đánh giá trên Steam, duy trì mức độ ổn định ở mức 75% tích cực.

Một cảnh quay từ trò chơi MMORPG Eterspire.

Cuối cùng, Ship It là đại diện cho dòng game quản lý thời gian với các thử thách sắp xếp hàng hóa. Mặc dù có quy mô nhỏ hơn, trò chơi vẫn giữ được mức đánh giá 70% nhờ lối chơi đơn giản nhưng gây nghiện.

Việc Steam liên tục cập nhật các trò chơi miễn phí không chỉ giúp người dùng có thêm trải nghiệm mới mà còn tạo sân chơi cho các nhà phát triển nhỏ chứng minh năng lực. Tuy nhiên, người chơi cũng cần lưu ý rằng danh sách này có thể thay đổi và một số ưu đãi có thể bị giới hạn về thời gian tùy theo chính sách của nhà phát hành.