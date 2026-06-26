Steam Summer Sale 2026 chính thức bắt đầu: 5 tựa game đỉnh cao giá dưới 5 USD không thể bỏ lỡ Lễ hội giảm giá lớn nhất năm trên Steam mang đến hàng nghìn ưu đãi sâu cho PC, Mac và Steam Deck, nổi bật với các siêu phẩm như Detroit: Become Human và Watch Dogs 2.

Sự kiện Steam Summer Sale 2026 đã chính thức khai mạc, đánh dấu đợt giảm giá lớn nhất trong năm dành cho cộng đồng game thủ toàn cầu. Từ ngày 25/06 đến hết ngày 09/07/2026, hàng nghìn trò chơi trên các nền tảng PC, Mac và thiết bị cầm tay Steam Deck đồng loạt giảm sâu, trong đó có nhiều tựa game đạt mức giá thấp nhất từ trước đến nay.

Sự kiện Steam Summer Sale mang đến ưu đãi cho hàng nghìn trò chơi khác nhau.

Để tối ưu hóa việc tìm kiếm giữa hàng loạt ưu đãi, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên sử dụng công cụ SteamDB. Với hệ thống bộ lọc chi tiết, SteamDB giúp người chơi dễ dàng phân loại các trò chơi đang có mức giảm giá hời nhất hoặc những tựa game nằm trong danh sách mong muốn (wishlist) vừa được hạ giá.

Detroit: Become Human - Đỉnh cao của nghệ thuật kể chuyện tương tác

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất tại kỳ Summer Sale năm nay là Detroit: Become Human. Tựa game của studio Quantic Dream hiện chỉ còn 3,99 USD, giảm mạnh so với mức giá gốc 39,99 USD. Đây là mức giá thấp nhất lịch sử cho siêu phẩm này.

Lấy bối cảnh tương lai gần, nơi những robot hình người (android) bắt đầu có cảm xúc và đứng lên chống lại sự áp bức, trò chơi cho phép người chơi điều khiển ba nhân vật khác nhau. Mọi quyết định của bạn đều dẫn đến những kết cục hoàn toàn khác biệt, tạo nên giá trị chơi lại cực cao cho một tác phẩm đậm chất điện ảnh.

Watch Dogs 2: Thế giới hacker rực rỡ tại San Francisco

Đối với những người hâm mộ dòng game hành động thế giới mở, Watch Dogs 2 là một lựa chọn không thể bỏ qua với mức giá chỉ 2,49 USD. Trước đây, tựa game này chưa từng giảm xuống dưới mức 4,99 USD. Với lối chơi đột nhập và hack hệ thống đa dạng, trò chơi nhận được đánh giá "rất tích cực" từ cộng đồng người dùng Steam.

Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng cho người dùng Steam Deck là Watch Dogs 2 hiện không chạy được trên thiết bị này do các vấn đề về tương thích phần mềm. Người chơi PC truyền thống vẫn có thể trải nghiệm trọn vẹn thành phố San Francisco đầy màu sắc và các nhiệm vụ kỹ thuật số kịch tính.

Dragon Ball Xenoverse 2: Cơ hội sở hữu huyền thoại đối kháng

Dù cộng đồng đang mong đợi sự ra mắt của phần tiếp theo vào năm tới, Dragon Ball Xenoverse 2 vẫn là một món hời lớn với giá chỉ 1,99 USD. Đây là mức giảm kỷ lục khi trước đó trò chơi thường giữ giá ở mức trên 5,99 USD trong các đợt khuyến mãi.

Trong Xenoverse 2, người chơi có thể tự tạo nhân vật riêng, khám phá các địa điểm nổi tiếng trong thế giới manga và tham gia vào những trận chiến đối kháng rực lửa. Với lượng nội dung đồ sộ, đây là lựa chọn lý tưởng cho các tín đồ của bộ truyện Bảy viên ngọc rồng.

Undertale và The Binding of Isaac: Những viên ngọc quý của dòng game độc lập

Danh sách các tựa game dưới 5 USD không thể thiếu những đại diện xuất sắc từ dòng game indie. Undertale, một tác phẩm nghệ thuật về cảm xúc và lối chơi sáng tạo, đang được bán với giá 2,49 USD. Dù không phải mức giá thấp nhất từ trước đến nay, nhưng đây vẫn là con số cực kỳ hợp lý cho một tựa game mà mọi game thủ đều nên trải nghiệm ít nhất một lần.

Bên cạnh đó, The Binding of Isaac bản gốc hiện chỉ có giá 1,54 USD. Nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn hơn, gói Rebirth Complete Bundle bao gồm 3 bản mở rộng lớn cũng đang được giảm sâu xuống còn 5,06 USD – một mức giá chưa từng có khi so với mức sàn cũ là 17,97 USD.

Bảng tổng hợp các ưu đãi nổi bật dưới 5 USD

Tên trò chơi Giá khuyến mãi (USD) Mức giảm so với giá gốc The Binding of Isaac 1,54 Cực cao Dragon Ball Xenoverse 2 1,99 Thấp nhất lịch sử Watch Dogs 2 2,49 Giảm 50% so với đáy cũ Undertale 2,49 Ưu đãi tốt Detroit: Become Human 3,99 Giảm 90%

Ngoài 5 cái tên kể trên, Steam Summer Sale 2026 còn mang đến hàng loạt lựa chọn chất lượng khác với giá dưới 5 USD như The Witcher 3: Wild Hunt, Code Vein hay A Plague Tale: Innocence. Lưu ý rằng các ưu đãi này có thể thay đổi tùy theo khu vực và thời điểm truy cập, do đó người dùng nên sớm kiểm tra giỏ hàng để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu những tựa game yêu thích với chi phí tối ưu nhất.