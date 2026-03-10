Steam tặng miễn phí Deponia: Tựa game phiêu lưu giải đố sở hữu đồ họa vẽ tay ấn tượng Người dùng Steam hiện có cơ hội sở hữu vĩnh viễn Deponia, tựa game phiêu lưu giải đố nhận được 77% đánh giá tích cực, hoàn toàn miễn phí từ nay cho đến hết ngày 17/3.

Nền tảng Steam đang triển khai chương trình tặng miễn phí Deponia, một trong những tựa game phiêu lưu giải đố point-and-click kinh điển nhất từ nhà phát triển Daedalic Entertainment. Chương trình ưu đãi này kéo dài đến ngày 17/3, cho phép người chơi bổ sung vào thư viện cá nhân một tác phẩm có phong cách nghệ thuật vẽ tay đặc trưng và lối dẫn chuyện lôi cuốn.

Cốt truyện độc đáo trên hành tinh rác Deponia

Trò chơi đưa game thủ vào vai Rufus, một nhân vật có tính cách lập dị đang sinh sống tại Deponia - một hành tinh ngập tràn rác thải. Mong ước duy nhất của Rufus là thoát khỏi cuộc sống hiện tại để đến với Elysium, thành phố bay hiện đại và xa hoa.

Cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn khi Rufus vô tình gặp gỡ Goal, một cô gái xinh đẹp đến từ Elysium. Từ đây, hành trình của Rufus trở nên phức tạp và hài hước hơn bao giờ hết khi anh vừa phải tìm cách giúp đỡ Goal, vừa phải thực hiện kế hoạch đào tẩu khỏi hành tinh rác của mình.

Game Deponia miễn phí trên Steam với 77% đánh giá tích cực (Nguồn: Steam)

Lối chơi point-and-click truyền thống và giá trị nghệ thuật

Deponia không sử dụng đồ họa 3D hào nhoáng mà tập trung vào phong cách vẽ tay chi tiết, mang lại cảm giác như đang trải nghiệm một bộ phim hoạt hình chất lượng cao. Điểm mạnh của trò chơi nằm ở những câu đố logic đầy thách thức, kết hợp cùng hệ thống lời thoại sắc sảo và các nhân vật kỳ quặc mang đậm dấu ấn riêng.

Với hơn 77% đánh giá tích cực từ hàng chục nghìn người chơi trên Steam, Deponia đã khẳng định được vị thế của mình trong dòng game phiêu lưu. Đây không chỉ là một trò chơi giải trí đơn thuần mà còn là phần mở đầu cho một series thành công, xây dựng nên một thế giới quan độc đáo và đầy lôi cuốn.

Đáng chú ý, dù đã ra mắt một thời gian, giá trị trải nghiệm của Deponia vẫn được cộng đồng đánh giá cao nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố hài hước và các thử thách trí tuệ. Người chơi có thể nhận game trực tiếp trên cửa hàng Steam trước thời hạn kết thúc để sở hữu vĩnh viễn tựa game này trong bộ sưu tập của mình.