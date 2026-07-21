Steam Train Fest: Cơ hội sở hữu loạt game đường sắt đình đám với mức giảm đến 85% Steam vừa khởi động sự kiện Steam Train Fest, mang đến ưu đãi lớn cho hàng loạt tựa game chủ đề tàu hỏa, từ mô phỏng thực tế đến quản lý hạ tầng, kéo dài đến hết ngày 27/07/2026.

Nền tảng phân phối game bản quyền Steam vừa chính thức khai mạc Steam Train Fest, sự kiện giảm giá kéo dài một tuần dành riêng cho các tựa game lấy chủ đề đường sắt. Với mức chiết khấu lên đến 85%, đây là cơ hội để người hâm mộ trải nghiệm đa dạng các thể loại từ lái tàu mô phỏng, xây dựng mạng lưới giao thông đến những trò chơi hành động có yếu tố đường sắt độc đáo.

Steam Train Fest: Nhiều trò chơi chủ đề tàu hỏa đang được giảm giá sâu

Đa dạng trải nghiệm từ mô phỏng thực tế đến hành động kỳ ảo

Danh mục giảm giá tại Steam Train Fest không chỉ gói gọn trong các trò chơi mô phỏng truyền thống mà còn mở rộng sang nhiều phong cách chơi khác nhau. Đáng chú ý có Denshattack, một tựa game lấy cảm hứng từ thuật ngữ "Densha" (tàu hỏa) trong tiếng Nhật nhưng thay vì vận hành bình thường, người chơi sẽ thực hiện các màn nhào lộn mạo hiểm với cả đoàn tàu.

Trong khi đó, Choo-Choo Charles mang đến trải nghiệm kinh dị hành động khi người chơi phải chiến đấu với một thực thể lai giữa đầu máy hơi nước và nhện khổng lồ. Ngoài ra, danh sách ưu đãi còn xuất hiện một số tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất có từ khóa "rail" (đường ray), dù đôi khi nội dung không hoàn toàn tập trung vào tàu hỏa nhưng vẫn được Steam đưa vào đợt giảm giá này.

Những lựa chọn hàng đầu cho tín đồ mô phỏng và xây dựng

Đối với những người chơi tìm kiếm sự chân thực, Running Train và JR East Train Simulator là hai cái tên sáng giá. Cả hai trò chơi đều yêu cầu sự tỉ mỉ trong việc dừng tàu chính xác tại ga và tuân thủ nghiêm ngặt lịch trình di chuyển. Nếu muốn thử thách hơn với các rủi ro kỹ thuật, Derail Valley cung cấp cơ chế vật lý phức tạp, nơi một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa trật bánh.

Ở mảng game xây dựng và quản lý, các tựa game nổi bật bao gồm:

Transport Fever 2: Dù đã ra mắt vài năm nhưng vẫn liên tục nhận được các bản cập nhật nội dung và hiện đang có mức giá rất hấp dẫn.

Dù đã ra mắt vài năm nhưng vẫn liên tục nhận được các bản cập nhật nội dung và hiện đang có mức giá rất hấp dẫn. Subway Builder: Tựa game mới phát hành sử dụng dữ liệu điều tra dân số thực tế để mô phỏng luồng hành khách, mang lại độ phức tạp cao trong quy hoạch.

Tựa game mới phát hành sử dụng dữ liệu điều tra dân số thực tế để mô phỏng luồng hành khách, mang lại độ phức tạp cao trong quy hoạch. Mini Metro: Lựa chọn tối giản với lối chơi dễ tiếp cận nhưng càng về sau càng đòi hỏi tư duy chiến thuật sắc bén để duy trì mạng lưới tàu điện ngầm không bị quá tải.

Lựa chọn tối giản với lối chơi dễ tiếp cận nhưng càng về sau càng đòi hỏi tư duy chiến thuật sắc bén để duy trì mạng lưới tàu điện ngầm không bị quá tải. Rail Route: Dành cho những người yêu thích công việc điều độ đường sắt thông qua việc nghiên cứu sơ đồ đường ray chi tiết.

Thời gian diễn ra và các bản dùng thử miễn phí

Bên cạnh việc giảm giá trực tiếp, Steam Train Fest còn giới thiệu nhiều bản dùng thử (demo) để người chơi trải nghiệm trước khi quyết định mua. Một ví dụ điển hình là Cat Isle, bản demo của trò chơi này đã được phát hành song song với sự kiện để mang lại cái nhìn đầu tiên cho cộng đồng.

Sự kiện Steam Train Fest dự kiến sẽ diễn ra đến hết ngày 27/07/2026. Người dùng có thể truy cập trực tiếp qua ứng dụng Steam hoặc trang web chính thức để tham khảo danh sách đầy đủ các trò chơi đang được ưu đãi.