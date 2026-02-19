Stefan Mauk và sai lầm hy hữu: Lỗ hổng chuyên nghiệp khiến CAHN rời AFC Champions League 2 Thất bại 1-3 trước Tampines Rovers cùng sự cố thẻ phạt của Stefan Mauk khiến CAHN bị loại cay đắng, phơi bày lỗ hổng quản lý nghiêm trọng tại đấu trường châu lục.

Đêm 18-2, câu lạc bộ Công An Hà Nội (CAHN) đã chính thức nói lời chia tay đầy cay đắng với đấu trường AFC Champions League 2 sau thất bại 1-3 trước Tampines Rovers tại Singapore. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của đại diện Việt Nam không chỉ nằm ở diễn biến trên sân Jalan Besar, mà còn xuất phát từ những sai lầm nghiệp dư liên quan đến công tác quản lý nhân sự và kỷ luật cầu thủ.

Stefan Mauk là một phần nguyên nhân khiến CAHN bị loại khỏi cúp C2 châu Á.

Sai lầm quản lý đắt giá từ lượt đi

Hành trình của CAHN tại giải đấu năm nay bị phủ bóng đen bởi một sự cố hy hữu. Ở trận lượt đi, dù giành chiến thắng áp đảo 4-0 trước Tampines Rovers, đội bóng ngành Công an sau đó đã bị xử thua ngược 0-3. Nguyên nhân được xác định là do ban huấn luyện vẫn đưa Stefan Mauk vào sân thi đấu dù tiền vệ này đã nhận đủ 3 thẻ vàng ở vòng bảng và đang trong án treo giò.

Sự cẩu thả trong việc theo dõi số liệu thẻ phạt đã trực tiếp tước đi lợi thế khổng lồ của CAHN, biến trận lượt về tại Singapore thành một gánh nặng tâm lý đè nặng lên vai các cầu thủ. Đây được xem là lỗ hổng nghiêm trọng về tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý của một đội bóng đang hướng tới tầm cỡ châu lục.

Sự bế tắc của các ngoại binh tại Jalan Besar

Trong trận đấu quyết định đêm 18-2, Stefan Mauk một lần nữa trở thành tâm điểm nhưng theo hướng tiêu cực. Thay vì thể hiện vai trò dẫn dắt lối chơi, cầu thủ mang áo số 6 tiếp tục nhận thẻ vàng ở phút 76. Lối chơi thiếu kiềm chế của tiền vệ này không mang lại giá trị chuyên môn, đồng thời làm suy giảm khả năng phản kháng của đội nhà trong những thời điểm then chốt.

Leo Artur cũng dính thẻ đỏ.

Không chỉ Mauk, các ngoại binh khác của CAHN cũng cho thấy dấu hiệu của sự thiếu kỷ luật. Việc Leo Artur phải nhận thẻ đỏ và lối chơi có phần tiểu xảo của các trụ cột như Alan Grafite đã đẩy đội hình CAHN vào tình trạng căng thẳng không cần thiết. Trong khi các đối thủ tại khu vực như Nhật Bản hay Malaysia thường coi ngoại binh là tấm gương về chuyên môn, thì dàn sao ngoại của CAHN lại đang bộc lộ những khiếm khuyết về tính chuyên nghiệp.

Trách nhiệm của huấn luyện viên Mano Polking

Thất bại toàn tập của CAHN tại sân chơi châu Á đặt ra dấu hỏi lớn về vai trò quản trị của huấn luyện viên Mano Polking. Với tư cách là người thuyền trưởng, ông Polking phải chịu trách nhiệm chính khi để xảy ra sai sót đưa cầu thủ bị treo giò vào sân ở lượt đi. Việc buông lỏng kiểm soát hành vi và kỷ luật nội bộ đã khiến đại diện Việt Nam phải rời giải một cách đáng tiếc.

Nhìn chung, nếu ban lãnh đạo CAHN không sớm đưa ra những chế tài cụ thể và chấn chỉnh lại thái độ thi đấu của các ngoại binh, những thói quen xấu này sẽ còn tiếp tục gây hại cho tham vọng của đội bóng. Đây là bài học đắt giá về việc nâng tầm tính chuyên nghiệp, từ khâu quản lý hồ sơ cầu thủ đến việc giáo dục trách nhiệm của các ngôi sao ngoại trên sân cỏ.