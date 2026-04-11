Stefanos Tsitsipas hé lộ lý do chia tay Paula Badosa và phản ứng đầy ẩn ý của người cũ Tay vợt Hy Lạp cho rằng sự cạnh tranh ngầm giữa hai vận động viên chuyên nghiệp là rào cản lớn trong tình cảm, khiến tình cũ Paula Badosa lập tức có động thái gây chú ý.

Stefanos Tsitsipas vừa gây xôn xao dư luận khi lần đầu chia sẻ về những góc khuất trong mối quan hệ với các đồng nghiệp cùng ngành, đặc biệt là lý do dẫn đến sự đổ vỡ với cựu số 2 thế giới Paula Badosa. Theo ngôi sao người Hy Lạp, cái tôi và sự ganh đua bản năng giữa hai vận động viên đỉnh cao là rào cản lớn nhất để duy trì một tình yêu bền vững.

Tsitsipas và Badosa từng là cặp đôi đẹp nhất làng quần vợt trước khi chính thức đường ai nấy đi.

Sự ganh đua - 'Kẻ thù' ngầm của những cặp đôi thể thao

Bắt đầu hẹn hò từ sau giải Rome Open 2023, Tsitsipas và Badosa từng được coi là cặp "trai tài gái sắc" biểu tượng của làng quần vợt. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ liên tục đối mặt với sóng gió do áp lực từ lịch thi đấu dày đặc và việc cân bằng cái tôi cá nhân. Mọi chuyện chính thức kết thúc vào năm 2025 sau nhiều lần hợp tan.

Trong một sự kiện gần đây tại Pháp, khi được hỏi về việc liệu có muốn bạn gái hiện tại chơi tennis hay không, Tsitsipas đã thẳng thắn tiết lộ góc nhìn cá nhân. Anh khẳng định: “Bạn gái tôi hiện tại không chơi tennis và cũng không thích môn này. Với các vận động viên chuyên nghiệp, dù bạn có muốn thừa nhận hay không, sự ganh đua vẫn luôn tồn tại trong tư duy”.

Phát ngôn này được cho là nhắm thẳng vào mối quan hệ cũ với Badosa. Đáng chú ý, bạn gái hiện tại của anh là Kristen Thoms, một cựu vận động viên quần vợt cấp đại học nhưng đã sớm từ bỏ sự nghiệp thi đấu để chuyển hướng sang làm người mẫu chuyên nghiệp.

Bạn gái hiện tại của Tsitsipas không thi đấu tennis chuyên nghiệp, điều mà anh cho là giúp mối quan hệ ổn định hơn.

Phản ứng đầy mỉa mai của Paula Badosa

Ngay sau khi đoạn video phỏng vấn của Tsitsipas được đăng tải trên Instagram, Paula Badosa đã có động thái đáp trả đầy ẩn ý. Tay vợt người Tây Ban Nha chỉ để lại bốn biểu tượng cảm xúc cười nhạo dưới bài đăng, thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người hâm mộ.

Nhiều chuyên gia phân tích rằng sự rạn nứt giữa họ là điều tất yếu khi cả hai đều sở hữu cá tính mạnh và tham vọng lớn trong sự nghiệp. Việc không thể tìm được tiếng nói chung trong việc hy sinh cái tôi cá nhân cho đối phương đã khiến mối tình "Tsitsidosa" đình đám một thời tan vỡ.

Phong độ sa sút và những thách thức phía trước

Bên cạnh những ồn ào đời tư, cả Tsitsipas và Badosa đều đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Từ vị thế những ứng viên vô địch, phong độ của cả hai đã giảm sút đáng kể trên hệ thống ATP và WTA Tour.

Stefanos Tsitsipas: Liên tục bị loại sớm tại các giải Grand Slam và đánh mất vị trí trong nhóm hạt giống hàng đầu.

Vật lộn với các chấn thương dai dẳng, khiến cô văng khỏi top 100 thế giới và chưa tìm lại được cảm giác thi đấu tốt nhất.

Dù lý do thực sự là gì, người hâm mộ vẫn hy vọng sau những ồn ào này, cả hai ngôi sao sẽ tập trung trở lại để vực dậy sự nghiệp đang có dấu hiệu chững lại của mình.