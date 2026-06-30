Stefanos Tsitsipas sa thải cha ruột: Canh bạc cuối cùng để cứu vãn sự nghiệp trước thềm Wimbledon Chỉ ít ngày trước Wimbledon 2026, Stefanos Tsitsipas chính thức chấm dứt hợp tác với cha mình, ông Apostolos, nhằm tìm kiếm lối thoát cho cơn khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất sự nghiệp.

Trong thế giới quần vợt đỉnh cao, mối quan hệ giữa các "tennis dad" và những đứa con ngôi sao luôn là đề tài tốn nhiều giấy mực. Nhưng với Stefanos Tsitsipas, việc chia tay người cha Apostolos ngay trước thềm Wimbledon 2026 không còn là một quyết định bột phát, mà là hành động tự cứu lấy mình của một tài năng đang rơi tự do trên bảng xếp hạng ATP.

Sự sụp đổ của một biểu tượng

Từng vươn tới vị trí số 3 thế giới, là á quân Grand Slam và nhà vô địch ATP Finals, Tsitsipas của hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình. Bước vào mùa giải cỏ năm nay, tay vợt người Hy Lạp đã tụt xuống vị trí thứ 88 thế giới – một con số không tưởng đối với trình độ của anh. Thất bại mới nhất trước Ignacio Buse ngay tại vòng 1 giải Mallorca như một giọt nước tràn ly, buộc Tsitsipas phải thực hiện một cuộc cải tổ triệt để.

Thống kê cho thấy sự sa sút này không phải là nhất thời. Trong 8 giải Grand Slam gần nhất, Tsitsipas không một lần vượt qua nổi vòng hai. Sự bế tắc trong lối chơi, đặc biệt là điểm yếu chí tử ở cú trái tay và tâm lý thi đấu bất ổn, dường như đã chạm ngưỡng giới hạn dưới sự huấn luyện của cha mình.

Lời chia tay và hy vọng từ Học viện Mouratoglou

Quyết định sa thải cha ruột lần này được Tsitsipas khẳng định là "dấu chấm hết cho mối quan hệ chuyên môn". Dù từng có tiền lệ sa thải rồi tái hợp cách đây 2 năm, nhưng phát biểu lần này của tay vợt 26 tuổi mang sắc thái kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Càng trưởng thành, tôi càng nhận ra mình và cha có những mục tiêu khác nhau," Tsitsipas chia sẻ. "Ông luôn là chỗ dựa lớn, nhưng đã đến lúc tôi cần một hướng đi mới. Tôi muốn tự đưa ra những quyết định quan trọng cho chặng đường tiếp theo và mong cha dành thời gian hỗ trợ các em tôi."

Mối quan hệ hợp tác chuyên môn giữa Stefanos và người cha Apostolos cứ hợp rồi lại tan.

Để thay thế, Tsitsipas đã đặt niềm tin vào Thomas Perrin, một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm từ Học viện Mouratoglou – nơi anh đã gắn bó từ năm 15 tuổi. Đáng chú ý, Patrick Mouratoglou cũng sẽ tham gia với vai trò cố vấn chiến lược, trực tiếp theo sát các giải đấu lớn. Hợp đồng này kéo dài đến hết năm 2026, cho thấy một cam kết dài hạn nhằm tái cấu trúc lại tư duy chơi bóng của ngôi sao người Hy Lạp.

Thử thách cực đại tại Wimbledon

Lịch thi đấu tại All England Club sắp tới không hề ủng hộ Tsitsipas. Anh sẽ bắt đầu chiến dịch bằng cuộc đối đầu với Hugo Gaston ở vòng 1. Nếu vượt qua được tay vợt người Pháp, chướng ngại vật khổng lồ mang tên Novak Djokovic nhiều khả năng sẽ chờ đợi anh ở vòng tiếp theo.

Việc thay đổi huấn luyện viên chỉ vài ngày trước một giải đấu lớn là một nước đi đầy rủi ro. Tuy nhiên, với Tsitsipas, đây là canh bạc bắt buộc. Khi niềm tin đã cạn kiệt và những phương pháp cũ không còn mang lại hiệu quả, việc tách rời khỏi tầm ảnh hưởng của gia đình có thể là chìa khóa duy nhất để anh tìm lại bản ngã của một nhà vô địch.

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Người hâm mộ quần vợt đang chờ đợi liệu "làn gió mới" từ Thomas Perrin có giúp Tsitsipas tạo nên bất ngờ, hay Wimbledon 2026 sẽ lại là một nốt trầm khác trong sự nghiệp đang đầy biến động của tay vợt sinh năm 1998.