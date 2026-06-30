Stefanos Tsitsipas thắng áp đảo tại Wimbledon 2026: Lời khẳng định sau cuộc chia tay định mệnh Bắt đầu hành trình Wimbledon mà không có người cha Apostolos trong khu vực kỹ thuật, Stefanos Tsitsipas đã trình diễn một thứ tennis hoàn hảo để tiến vào vòng 2 gặp kình địch Novak Djokovic.

Trên mặt cỏ xanh mướt của Wimbledon 2026, Stefanos Tsitsipas vừa thực hiện một bước đi táo bạo nhất trong sự nghiệp: đứng một mình. Không còn bóng dáng quen thuộc của người cha Apostolos Tsitsipas trong khu vực chỉ đạo, tay vợt người Hy Lạp đã trình diễn một bộ mặt thanh thoát và đầy sức mạnh để vượt qua Hugo Gaston với các tỷ số 6-1, 6-4 và 6-2.

Sự thống trị từ những cú giao bóng

Trận đấu ra quân vào ngày 29/6 (giờ Việt Nam) không chỉ là một chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là bản báo cáo kỹ thuật ấn tượng của Tsitsipas. Tay vợt 26 tuổi đã biến sân đấu thành sàn diễn riêng với những cú giao bóng sấm sét, khiến đối thủ người Pháp gần như không có cơ hội phản kháng.

Thống kê chuyên sâu cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc của hạt giống người Hy Lạp. Tsitsipas tung ra 8 cú ace, đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 88%. Ngay cả khi phải sử dụng giao bóng hai, tỷ lệ thắng điểm của anh vẫn duy trì ở mức cao là 65%. Điều ấn tượng nhất trong hệ thống phòng ngự của Tsitsipas chính là việc anh không phải đối mặt với bất kỳ break-point nào trong suốt cả trận đấu. Sự chắc chắn này cho thấy một tâm lý cực kỳ ổn định, điều mà anh thường xuyên thiếu vắng trong những giai đoạn khủng hoảng trước đó.

Khả năng tận dụng cơ hội

Trong khi Hugo Gaston loay hoay tìm cách hóa giải những cú giao bóng của đối thủ, Tsitsipas lại tỏ ra cực kỳ sắc sảo ở các game trả giao bóng. Anh tạo ra tổng cộng 15 cơ hội bẻ game và tận dụng thành công 5 lần. Việc liên tục gây áp lực lên phần sân đối phương giúp Tsitsipas kết thúc trận đấu nhanh chóng, tiết kiệm tối đa thể lực cho những chặng đường khắc nghiệt phía trước.

Tsitsipas sẽ có màn so tài rất đáng chờ đợi với Djokovic ở vòng 1/32 Wimbledon năm nay.

Ngã rẽ sự nghiệp và thử thách mang tên Novak Djokovic

Chiến thắng này mang ý nghĩa giải tỏa rất lớn cho Tsitsipas. Hiện đã rơi xuống vị trí thứ 87 thế giới, tay vợt từng là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt thế hệ mới đang nỗ lực tìm lại chính mình. Quyết định chấm dứt mối quan hệ huấn luyện kéo dài nhiều năm với cha mình được xem là một "canh bạc" để anh thoát khỏi vùng an toàn và lấy lại vị thế trong nhóm tinh hoa.

Tuy nhiên, niềm vui của Tsitsipas sẽ sớm bị thử thách bởi một ngọn núi cao mang tên Novak Djokovic ở vòng 2. Tay vợt người Serbia cũng vừa có chiến thắng sau 4 set trước Wu Yibing để thiết lập cuộc đối đầu tâm điểm tại giai đoạn đầu của giải đấu năm nay.

Lịch sử đang là rào cản lớn nhất đối với Tsitsipas. Djokovic đã giành chiến thắng trong cả 10 lần chạm trán gần nhất giữa hai người. Trong ký ức của người hâm mộ, trận chung kết Roland Garros 2021 vẫn là một vết sẹo lớn đối với Tsitsipas, nơi anh dẫn trước 2 set nhưng cuối cùng lại để Djokovic ngược dòng giành Grand Slam thứ 19.

Tại Wimbledon 2026, với một tâm thế mới và một đội ngũ huấn luyện mới, liệu Tsitsipas có thể viết nên một kịch bản khác trước huyền thoại người Serbia? Câu trả lời sẽ có ở vòng đấu tiếp theo, nơi bản lĩnh của một tay vợt đang khao khát làm lại sự nghiệp sẽ được kiểm chứng một cách khắt khe nhất.