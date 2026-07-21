Stefanos Tsitsipas vô địch Gstaad 2026: Chấm dứt 16 tháng khát danh hiệu Đánh bại Raphael Collignon trong trận chung kết kịch tính, Stefanos Tsitsipas chính thức đăng quang tại Swiss Open Gstaad, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau hơn một năm rưỡi trắng tay trên hệ thống ATP.

Sau 16 tháng dài đằng đẵng chờ đợi, Stefanos Tsitsipas cuối cùng đã có thể nâng cao chiếc cúp vô địch. Trong trận chung kết Swiss Open Gstaad 2026 diễn ra chiều ngày 19/7 (giờ Hà Nội), tay vợt người Hy Lạp đã vượt qua Raphael Collignon với tỉ số 6-4, 6-7, 6-3 để chính thức trở lại ngôi vương của một giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour.

Bản lĩnh của cựu Á quân Roland Garros

Trận chung kết tại Gstaad không dành cho những người yếu tim. Tsitsipas khởi đầu đầy chủ động và nhanh chóng áp đặt lối chơi để giành chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, Raphael Collignon - hiện tượng của giải đấu - đã cho thấy tinh thần thi đấu quật khởi. Tay vợt người Bỉ liên tục bám đuổi và kéo set thứ hai vào loạt tie-break cân não, nơi anh giành chiến thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Ở set quyết định, kinh nghiệm và đẳng cấp của một tay vợt từng giữ vị trí số 3 thế giới đã lên tiếng đúng lúc. Tsitsipas khai thác tối đa những cú giao bóng uy lực và những pha điều bóng sâu về hai góc sân, khiến Collignon rơi vào thế chống đỡ. Bẻ được game giao bóng quan trọng của đối thủ, Tsitsipas duy trì lợi thế để khép lại set đấu với tỉ số 6-3, chính thức ấn định chiến thắng chung cuộc.

Tsitsipas nâng cao chức vô địch đầu tiên trong năm nay tại Gstaad (Thụy Sĩ)

Hành trình "marathon" và ý chí thép

Chức vô địch tại Thụy Sĩ lần này mang ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với Tsitsipas. Đây là danh hiệu ATP thứ 13 trong sự nghiệp của anh, nhưng quan trọng hơn, nó chấm dứt chuỗi 16 tháng không danh hiệu kể từ sau Dubai Open 2025. Trước khi đến với Gstaad, Tsitsipas đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng phong độ nghiêm trọng do chấn thương, khiến thứ hạng của anh tụt dốc không phanh.

Đáng chú ý, hành trình lên ngôi của hạt giống người Hy Lạp là một thử thách cực đại về thể lực. Cả 4 trận đấu cuối cùng của anh tại giải đều phải kéo dài sang set thứ 3. Tsitsipas lần lượt vượt qua Jerome Kym, Arthur Rinderknech, Alexander Shevchenko và cuối cùng là Collignon bằng một ý chí sắt đá.

"Tôi thực sự hạnh phúc. Đây là một tuần rất dài với những trận đấu như không bao giờ kết thúc. Tôi đã phải chiến đấu hết mình trong từng trận và vượt qua không ít vấn đề về thể lực. Vì vậy, danh hiệu này càng có ý nghĩa hơn", Tsitsipas chia sẻ đầy xúc động sau lễ trao cúp.

Bước đệm cho chuỗi giải sân cứng Bắc Mỹ

Với 250 điểm thưởng có được từ chức vô địch này, Stefanos Tsitsipas được dự báo sẽ có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng ATP. Anh dự kiến sẽ tăng khoảng 30 bậc để vươn lên vị trí thứ 55 thế giới. Đây là tín hiệu vô cùng lạc quan trước khi tay vợt 27 tuổi bước vào chuỗi giải sân cứng quan trọng tại Bắc Mỹ, hướng tới US Open.

Sau một tuần thi đấu bào mòn thể lực tại Thụy Sĩ, Tsitsipas cho biết sẽ dành vài ngày nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn trước khi bắt đầu hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong giai đoạn cuối của mùa giải 2026.