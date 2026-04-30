Steve McManaman chỉ trích Diego Simeone và lý do Atletico Madrid bị ghét bỏ tại Champions League Cựu danh thủ Steve McManaman lên án kịch liệt những chiêu trò hắc ám của Diego Simeone trong trận hòa kịch tính giữa Atletico Madrid và Arsenal tại bán kết.

Sân Metropolitano một lần nữa trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa sau khi Arsenal bị tước đi một quả phạt đền quan trọng trong trận bán kết lượt đi Champions League với Atletico Madrid. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn phẫn nộ không chỉ nằm ở quyết định của trọng tài, mà là cách Diego Simeone điều hành "đội quân" của mình bên ngoài đường biên.

Hành xử thái quá của Diego Simeone khiến Atletico Madrid bị ghét.

Cựu danh thủ Steve McManaman đã không ngần ngại gọi hành vi của chiến lược gia người Argentina là "tồi tệ". Trọng tâm của sự chỉ trích nhắm vào khoảnh khắc trọng tài Danny Makkelie tham khảo VAR để xem lại tình huống thổi phạt đền cho Arsenal. Trong những giây phút căng thẳng đó, Simeone cùng các cộng sự đã tạo ra một áp lực khủng khiếp lên các quan chức trận đấu.

Chiêu trò hắc ám và áp lực từ đường biên

Theo phân tích của McManaman trên TNT Sports, hành vi thúc ép liên tục đối với trọng tài thứ tư khi VAR đang làm việc là một sự vi phạm nghiêm trọng về chuẩn mực đạo đức bóng đá. Ông khẳng định: "Tôi nghĩ hành vi của Diego Simeone và các trợ lý khi trọng tài đang nhìn vào màn hình là rất tồi tệ. Đó chính là lý do tại sao mọi người không thích Atletico Madrid."

Sự phẫn nộ này còn đến từ tính hai mặt trong cách hành xử của Simeone. McManaman tin rằng nếu tình huống đó xảy ra ở vòng cấm đối phương, vị HLV này chắc chắn sẽ phản ứng quyết liệt theo hướng ngược lại để đòi penalty bằng mọi giá. Sự thiếu công tâm và việc sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được lợi thế đã khiến hình ảnh của đội bóng thủ đô Tây Ban Nha bị hoen ố.

Sự yếu thế của trọng tài trước quyền lực của Simeone

Đồng quan điểm với McManaman, cựu trung vệ Martin Keown nhận định rằng trọng tài Makkelie đã thực sự "khuỵu ngã" trước sức ép nghẹt thở tại Metropolitano. Keown mô tả Simeone không chỉ đơn thuần là một huấn luyện viên, mà còn là một "đạo diễn" bậc thầy trong việc thao túng đám đông và các quyết định trên sân.

So sánh với các huấn luyện viên khác tại Ngoại hạng Anh, Keown nhấn mạnh rằng ngay cả những người nhiệt huyết như Mikel Arteta cũng không bao giờ đạt đến mức độ của Simeone. "Simeone là bậc thầy của những trò này, ông ta vượt xa tất cả mọi người", Keown chia sẻ thêm.

Tác động tâm lý trước trận lượt về

Ngay cả Steven Gerrard, người có cái nhìn trung lập hơn khi cho rằng quả phạt đền của Arsenal có thể hơi "nhẹ", cũng không đồng tình với việc VAR can thiệp. Theo Gerrard, đây không phải là một sai sót rõ ràng và hiển nhiên của trọng tài chính để phòng VAR phải đảo ngược quyết định. Hệ quả là Arsenal đã phải chịu thiệt thòi lớn về mặt tâm lý khi đánh mất lợi thế ghi bàn tại sân khách.

Trận hòa 1-1 để lại dư vị đắng ngắt cho đại diện nước Anh. Trong khi đó, Atletico Madrid tiếp tục tiến bước với nhãn dán là đội bóng của những tiểu xảo và sự thực dụng đến tàn nhẫn, điều vốn đã trở thành bản sắc dưới triều đại của Diego Simeone.