Steven Gerrard hối thúc Arteta dùng Saka và Eze ở trận tái đấu Atletico Madrid Huyền thoại Steven Gerrard cho rằng Bukayo Saka và Eberechi Eze là những 'vũ khí' bắt buộc phải xuất phát từ đầu để Arsenal đánh bại Atletico tại bán kết Champions League.

Sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Atletico Madrid tại Metropolitano, cục diện tấm vé vào chung kết Champions League đang trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, cựu thủ quân Liverpool Steven Gerrard đã đưa ra những phân tích chuyên sâu về mặt nhân sự, thúc giục huấn luyện viên Mikel Arteta cần có những điều chỉnh mang tính đột phá cho trận lượt về tại Emirates.

Sức sáng tạo từ bộ đôi Bukayo Saka và Eberechi Eze

Dù Arsenal đã giành được lợi thế nhất định nhờ bàn thắng của Viktor Gyokeres trên sân khách, Steven Gerrard tin rằng sức mạnh tấn công của 'Pháo thủ' vẫn chưa được khai phá tối đa. Theo huyền thoại này, việc cất cả Saka và Eze trên băng ghế dự bị ở trận lượt đi là một sự lãng phí hỏa lực trong một trận cầu có tính chất quan trọng như bán kết Champions League.

Eberechi Eze nên được xuất phát từ đầu ở trận bán kết lượt về.

Chia sẻ trên TNT Sports, Gerrard nhấn mạnh về tầm ảnh hưởng của tiền vệ Eze: "Tôi nghĩ ở trận lượt về, họ phải đưa Eze vào sân. Tôi tin cậu ấy sẽ mang lại thêm một chút tia lửa và sức mạnh. Đối với tôi, cậu ấy trông nguy hiểm hơn một chút". Khả năng đột phá và tạo đột biến của Eze được kỳ vọng sẽ phá vỡ hệ thống phòng ngự lùi sâu đặc trưng của Diego Simeone.

Đối với Bukayo Saka, Gerrard khẳng định không có lý do gì để ngôi sao số một của đội bóng tiếp tục dự bị: "Bạn phải sử dụng những cầu thủ của trận đấu lớn trong trận lượt về. Việc xoay tua để duy trì năng lượng là có thể hiểu được, nhưng ở một trận bán kết, bạn cần những nhân tố xuất sắc nhất trên sân".

Màn trình diễn thống trị của Declan Rice

Bên cạnh những gợi ý về hàng công, Gerrard cũng dành sự tán dương đặc biệt cho Declan Rice. Tiền vệ người Anh đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi lùi sâu hỗ trợ hàng phòng ngự, giúp Arsenal đứng vững trước những đợt phản công của Atletico.

"Rice đã thống trị cả khi có bóng lẫn không có bóng. Cách cậu ấy thu hồi và bao quát mặt sân thật sự ấn tượng," Gerrard nhận xét. Sự ổn định của Rice ở tuyến giữa sẽ là bệ phóng quan trọng để các cầu thủ tấn công như Saka hay Eze có thể yên tâm dâng cao ở trận lượt về.

Điểm tựa Emirates và giấc mơ sau 19 năm

Arsenal hiện đang đứng trước cơ hội lịch sử để lọt vào trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2006. Sân nhà Emirates sẽ là điểm tựa tinh thần cực lớn, nơi họ từng hủy diệt chính Atletico Madrid với tỷ số 4-0 tại vòng bảng mùa này.

Tuy nhiên, Atletico Madrid dưới bàn tay của Diego Simeone chưa bao giờ là đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt là trong các loạt trận knock-out. Những lời khuyên về mặt chiến thuật của Gerrard về việc tăng cường hỏa lực từ sớm có thể là chìa khóa để Arteta giải quyết bài toán thực dụng từ đại diện Tây Ban Nha, thay vì kéo dài trận đấu vào những phút bù giờ đầy rủi ro.