Stevenage 0-5 West Ham: West Ham giành chiến thắng Stevenage và West Ham cùng hòa ở trận gần nhất, trong khi ưu thế đối đầu đang nghiêng về West Ham sau lần chạm trán duy nhất

Stevenage 0 - 5 West Ham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stevenage tiếp đón West Ham.

13' BÀN THẮNG! West Ham (0-1) Phút 13': J. Ward-Prowse (West Ham) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

25' BÀN THẮNG! West Ham (0-2) Phút 25': T. Castellanos (West Ham) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

68' BÀN THẮNG! West Ham (0-3) Phút 68': L. Orford (West Ham) lập công. Tỷ số: 0 - 3.

75' Thay người Phút 75' (Stevenage): M. Woodford vào sân thay F. Marschall.

77' BÀN THẮNG! West Ham (0-4) Phút 77': J. Ajala (West Ham) lập công. Tỷ số: 0 - 4.

81' Thay người Phút 81' (West Ham): C. Brooks vào sân thay A. Golambeckis.

85' Thay người Phút 85' (West Ham): J. Murphy vào sân thay J. Robinson.

85' Thay người Phút 85' (West Ham): J. Kerr vào sân thay C. Marshall.

90' BÀN THẮNG! West Ham (0-5) Phút 90': J. Murphy (West Ham) lập công. Tỷ số: 0 - 5.

KT Kết thúc: Stevenage 0-5 West Ham Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 03:37 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Stevenage sẽ đối đầu West Ham trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) vào lúc 01:45 ngày 23/07/2026. Đây là màn so tài giữa hai đội đang có cùng kết quả ở trận gần nhất, qua đó tạo nên bối cảnh tương đối cân bằng nếu chỉ xét phong độ tức thời.

Phong độ gần đây của hai đội

Stevenage bước vào trận đấu sau một kết quả hòa. West Ham cũng có kết quả tương tự ở lần ra sân gần nhất. Khi cả hai đội cùng không giành chiến thắng trong trận gần nhất, cuộc đối đầu này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách mỗi bên tận dụng những thời điểm quan trọng thay vì sự chênh lệch rõ ràng về phong độ trước trận.

Với Stevenage, trận đấu là cơ hội kiểm chứng khả năng tổ chức trước một đối thủ có tên tuổi lớn hơn. Đội chủ nhà cần duy trì sự tập trung trong suốt trận, đặc biệt ở những tình huống chuyển trạng thái, bởi một khoảnh khắc mất kiểm soát có thể làm thay đổi thế trận giao hữu.

Trong khi đó, West Ham cũng không có lợi thế về kết quả gần nhất khi chỉ giành một trận hòa. Đội khách được chờ đợi sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ, nhưng hiệu quả của cách tiếp cận này còn phụ thuộc vào khả năng duy trì cự ly đội hình và chuyển hóa quyền kiểm soát thành sức ép thực tế.

Ưu thế đối đầu nghiêng về West Ham

Stevenage và West Ham mới có một lần đối đầu gần nhất. Ở lần chạm trán đó, Stevenage không thắng, không hòa, còn West Ham giành chiến thắng. Dù mẫu đối đầu chỉ gồm một trận, kết quả này vẫn đem lại lợi thế tâm lý nhất định cho West Ham trước lần gặp lại.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu hạn chế khiến không thể xem đây là cơ sở duy nhất để đánh giá trận đấu. Bối cảnh giao hữu thường đặt trọng tâm vào khả năng vận hành, thử nghiệm và duy trì trạng thái thi đấu, vì vậy diễn biến trên sân vẫn sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội nhập cuộc.

Điểm then chốt về chiến thuật

Stevenage có thể ưu tiên cách chơi chặt chẽ, giảm khoảng trống giữa các tuyến và chờ thời cơ phản công. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về danh tiếng, việc bảo đảm cấu trúc phòng ngự sẽ là nền tảng để đội chủ nhà duy trì thế trận. Khả năng thoát pressing và đưa bóng lên phía trước nhanh cũng có thể trở thành yếu tố quan trọng.

West Ham nhiều khả năng muốn kiểm soát bóng và đẩy Stevenage lùi sâu. Dù vậy, đội khách cần tránh để những đợt lên bóng trở nên thiếu đột biến. Việc luân chuyển bóng đủ nhanh, khai thác khoảng trống ở hai biên và phản ứng ngay sau khi mất bóng sẽ quyết định mức độ áp đảo của West Ham.

Do dữ liệu trước trận không cung cấp thông tin về cầu thủ vắng mặt hoặc đội hình dự kiến, chưa thể đánh giá tác động của những thay đổi nhân sự cụ thể. Vì thế, trọng tâm nhận định nằm ở phong độ gần nhất và xu hướng đối đầu đã được xác nhận.

Nhận định trận đấu

Cả Stevenage và West Ham đều bước vào trận đấu với kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất, nhưng West Ham có lợi thế từ chiến thắng trong lần đối đầu duy nhất giữa hai đội. Stevenage sẽ cần một màn trình diễn kỷ luật để hạn chế khả năng kiểm soát của đối thủ, trong khi West Ham phải chứng minh ưu thế của mình bằng sức ép và sự sắc bén trong các pha lên bóng.

Nhìn chung, đây là trận đấu mà West Ham có cơ sở tâm lý tốt hơn, còn Stevenage có thể trông cậy vào sự chắc chắn và tính chủ động trong cách tiếp cận. Kết quả sẽ phụ thuộc vào việc đội nào kiểm soát tốt hơn những thời điểm chuyển đổi quan trọng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Stevenage · 0 thắng 0 hòa West Ham · 1 thắng Stevenage 0 - 3 West Ham WH

Stevenage 5 trận gần nhất B H B B T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới West Ham 5 trận gần nhất T H T B B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới