Stjarnan 3-1 Vikingur Gota: Stjarnan giành chiến thắng Stjarnan tiếp đón Vikingur Gota trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, hứa hẹn một cuộc so tài đáng chú ý giữa hai đại diện Bắc Âu.

Stjarnan 3 - 1 Vikingur Gota Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Stjarnan tiếp đón Vikingur Gota.

12' BÀN THẮNG! Vikingur Gota (0-1) Phút 12': A. Benjaminsen (Vikingur Gota) lập công (kiến tạo: A. Ellingsgaard). Tỷ số: 0 - 1.

24' Thay người Phút 24' (Stjarnan): T. Thorisson vào sân thay H. Aegisson.

37' Thẻ vàng Phút 37': J. Johansen (Vikingur Gota) nhận thẻ vàng.

42' BÀN THẮNG! Stjarnan (1-1) Phút 42': E. Atlason (Stjarnan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': S. Vatnhamar (Vikingur Gota) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

66' BÀN THẮNG! Stjarnan (2-1) Phút 66': E. Atlason (Stjarnan) lập công (kiến tạo: B. Waren). Tỷ số: 2 - 1.

67' Thẻ vàng Phút 67': A. Benjaminsen (Vikingur Gota) nhận thẻ vàng.

72' Thẻ vàng Phút 72': G. Kjeldsen (Stjarnan) nhận thẻ vàng.

78' BÀN THẮNG! Stjarnan (3-1) Phút 78': E. Atlason (Stjarnan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 1.

79' Thay người Phút 79' (Vikingur Gota): J. Jarnskor vào sân thay A. Brandsson.

81' Thay người Phút 81' (Stjarnan): D. Matthiasson vào sân thay O. Eggertsson.

83' Thay người Phút 83' (Vikingur Gota): K. L. Bartalsstovu vào sân thay J. Johansen.

84' Thẻ vàng Phút 84': T. Thorisson (Stjarnan) nhận thẻ vàng.

88' Thay người Phút 88' (Vikingur Gota): F. Djordjevic vào sân thay A. Benjaminsen.

89' Thay người Phút 89' (Stjarnan): S. T. Ingimarsson vào sân thay G. Kristjansson.

89' Thay người Phút 89' (Stjarnan): A. Hauksson vào sân thay B. Waren.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': J. Jarnskor (Vikingur Gota) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Stjarnan 3-1 Vikingur Gota Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:52 10/07/2026

Stjarnan sẽ đón tiếp Vikingur Gota trên sân nhà trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, trận đấu diễn ra vào lúc 2h00 ngày 10/7. Đây là cơ hội để cả hai đội khẳng định vị thế tại đấu trường châu Âu ngay từ những vòng đấu sớm.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa Conference League là sân chơi mang lại cơ hội cọ xát quốc tế quý giá cho các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá nhỏ tại châu Âu. Với Stjarnan và Vikingur Gota, đây đều là dịp để thử thách bản thân trước đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường châu lục.

Lợi thế sân nhà của Stjarnan

Thi đấu trên sân nhà luôn là một lợi thế đáng kể, đặc biệt trong các trận đấu mang tính chất knock-out hoặc vòng loại nơi từng bàn thắng đều có ý nghĩa quan trọng. Sự ủng hộ của khán giả nhà có thể tiếp thêm động lực để Stjarnan tạo áp lực lên hàng phòng ngự đối phương ngay từ những phút đầu.

Thử thách dành cho Vikingur Gota

Trong khi đó, Vikingur Gota sẽ cần thể hiện sự chắc chắn trong khâu phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công để tìm kiếm kết quả có lợi trên sân khách. Việc thi đấu xa nhà tại một giải đấu cúp châu Âu đòi hỏi bản lĩnh tâm lý vững vàng cùng khả năng thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu khác biệt.

Nhận định

Đây hứa hẹn là một trận đấu cân bằng, nơi yếu tố lợi thế sân nhà và tinh thần thi đấu sẽ đóng vai trò quyết định. Cả hai đội đều có động lực lớn để giành kết quả tốt nhất, tạo đà thuận lợi cho hành trình tiếp theo tại UEFA Europa Conference League.

Phong độ gần đây của Stjarnan

04/07/2026: FH hafnarfjordur 2-2 Stjarnan (Hòa)

29/06/2026: Stjarnan 3-1 KA Akureyri (Thắng)

22/06/2026: IBV Vestmannaeyjar 2-1 Stjarnan (Thua)

17/06/2026: Stjarnan 4-4 Breidablik (Hòa)

11/06/2026: Afturelding 3-1 Stjarnan (Thua)

Phong độ gần đây của Vikingur Gota

04/07/2026: B36 Torshavn 0-2 Vikingur Gota (Thắng)

30/06/2026: Vikingur Gota 3-3 NSI Runavik (Hòa)

26/06/2026: Vikingur Gota 4-0 HB Torshavn (Thắng)

20/06/2026: Vikingur Gota 2-2 KI Klaksvik (Hòa)

13/06/2026: 07 Vestur 2-3 Vikingur Gota (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Stjarnan (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Vikingur Gota (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Stjarnan: Không có thông tin chấn thương

Vikingur Gota: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Stjarnan thắng: 33%

Hòa: 33%

Vikingur Gota thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Stjarnan: bàn

Vikingur Gota: bàn

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