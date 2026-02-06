Strand Larsen lập cú đúp giúp Na Uy đè bẹp Thụy Điển 3-1 tại Ullevaal Tiền đạo Jorgen Strand Larsen rực sáng với cú đúp đánh đầu, kết hợp cùng siêu phẩm của Antonio Nusa giúp Na Uy áp đảo hoàn toàn Thụy Điển trong trận derby Bắc Âu.

Trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Ullevaal Stadion, đội tuyển Na Uy đã khẳng định sức mạnh vượt trội bằng chiến thắng thuyết phục 3-1 trước người hàng xóm Thụy Điển. Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu thuộc về tiền đạo Jorgen Strand Larsen với khả năng không chiến xuất sắc và sự cơ động từ dàn sao trẻ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu.

Sự áp đảo tuyệt đối trong hiệp một

Trận derby vùng Scandinavia khởi đầu với tốc độ chóng mặt khi Na Uy chủ động dâng cao đội hình nhằm phủ đầu đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 8 phút để đội chủ nhà cụ thể hóa ưu thế. Từ quả treo bóng chuẩn xác của Julian Ryerson, Jorgen Strand Larsen chọn vị trí thông minh, thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số trận đấu.

Bàn thắng sớm giúp tinh thần các cầu thủ Na Uy hưng phấn tột độ, trong khi hệ thống phòng ngự của Thụy Điển lộ rõ vẻ lúng túng. Đến phút 17, tài năng trẻ Antonio Nusa khiến cả sân vận động bùng nổ bằng một siêu phẩm cá nhân. Nhận bóng từ Sander Berge bên hành lang cánh trái, Nusa thực hiện pha đột phá táo bạo vào trung lộ trước khi tung cú sút sấm sét hạ gục thủ thành Zetterstrom, nâng tỷ số lên 2-0.

Jorgen Strand Larsen và Nusa ghi bàn cho Na Uy.

Cú đúp đẳng cấp của Jorgen Strand Larsen

Sức ép nghẹt thở tiếp tục được Na Uy duy trì nhằm kết liễu đối thủ ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phút 36, kịch bản bàn thắng đầu tiên lặp lại một cách hoàn hảo. Vẫn là Julian Ryerson với quả tạt loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương, tạo điều kiện cho Strand Larsen băng vào đánh đầu cận thành dũng mãnh, hoàn tất cú đúp cá nhân.

Đáng chú ý, Strand Larsen đang có phong độ cao kể từ khi gia nhập Crystal Palace vào tháng 2 năm 2026. Sự thích nghi nhanh chóng của anh tại Premier League đã mang lại sự sắc bén đáng sợ cho hàng công đội tuyển quốc gia.

Jorgen Strand Larsen lập cú đúp bàn thắng.

Kịch tính từ VAR và nỗ lực của Thụy Điển

Bước sang hiệp hai, Thụy Điển thực hiện thay đổi nhân sự quy mô lớn nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Thế trận trở nên giằng co hơn khi đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình. Trận đấu chứng kiến sự can thiệp liên tục của công nghệ VAR khi lần lượt các bàn thắng của David Moller Wolfe (Na Uy) và Sebastian Nanasi (Thụy Điển) đều bị từ chối do lỗi việt vị.

Phải đến phút 75, những nỗ lực của Thụy Điển mới được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số của Alexander Isak. Chân sút thuộc biên chế Liverpool đã chứng minh đẳng cấp với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm và dứt điểm tinh tế sau đường kiến tạo của Mattias Svanberg.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội khách làm được. Trong khoảng thời gian còn lại, Na Uy chủ động giảm nhịp độ và bảo toàn thành quả nhờ sự tỉnh táo của thủ môn Orjan Nyland cùng hệ thống phòng ngự kín kẽ. Thắng lợi giòn giã 3-1 cho thấy bước tiến lớn trong lối chơi của Na Uy trước các đối thủ cùng khu vực.

Thống kê chung cuộc

Tỷ số: Na Uy 3-1 Thụy Điển