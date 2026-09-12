Strasbourg 1-1 Monaco: Hai đội chia điểm Monaco đứng trước cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách tại Stade de la Meinau, chạm trán chủ nhà Strasbourg đang sở hữu 6 điểm sau ba trận đã đấu.

Strasbourg 1 - 1 Monaco Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Strasbourg tiếp đón Monaco.

13' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 70% - 30% Monaco, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

22' Thay người Phút 22' (Monaco): Matthis Abline vào sân thay Anis Soubeir.

25' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 58% - 42% Monaco, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Strasbourg 48% - 52% Monaco, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 0 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Strasbourg): Dario Essugo vào sân thay Diogo Sousa.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Strasbourg 46% - 54% Monaco, dứt điểm 9 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 1 - 1.

52' BÀN THẮNG! Strasbourg (1-0) Phút 52': Sadibou Sane (Monaco) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Strasbourg 46% - 54% Monaco, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 1 - 1.

69' Thay người Phút 69' (Strasbourg): Conrad Harder vào sân thay Jacobo Ortega.

71' BÀN THẮNG! Monaco (1-1) Phút 71': Paris Brunner (Monaco) lập công (kiến tạo: Lamine Camara). Tỷ số: 1 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Monaco): Mathys Detourbet vào sân thay Stanis Idumbo.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Strasbourg 48% - 52% Monaco, dứt điểm 11 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 1 - 2.

78' Thẻ vàng Phút 78': Pape Demba Diop (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

81' Thay người Phút 81' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Giovanni Reyna.

82' Thay người Phút 82' (Strasbourg): Samuel Amo-Ameyaw vào sân thay Sebastian Nanasi.

87' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Strasbourg 44% - 56% Monaco, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 5; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 2.

90' Thẻ vàng Phút 90': Aleksandr Golovin (Monaco) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Strasbourg): Abdoul Karim Coulibaly vào sân thay Gessime Yassine.

KT Kết thúc: Strasbourg 1-1 Monaco Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:14 13/09/2026

Đội hình chính thức Strasbourg Sơ đồ · HLV Hugo Oliveira Monaco Sơ đồ · HLV Filipe Luís 16 G. Antwi 1 F. Jörgensen 80 Gessime Yassine 23 Diogo Sousa 10 G. Reyna 36 Oso 30 J. Ortega 11 S. Nanasi 4 J. Mitchell 6 I. Doukouré 21 P. Diop 29 Paris Josua Brunner 8 L. Camara 15 E. Dier 10 A. Golovin 1 L. Hrádecký 17 Idumbo-Muzambo 20 Flávio Nazinho 72 Sadibou Sané 46 A. Soubeir 6 D. Zakaria 2 Vanderson Dự bị Monaco 11 M. Abline 47 S. Benzahra 14 M. Biereth 19 Pape Cabral 16 P. Köhn 13 Mawissa Elebi 22 M. Salisu 49 I. Touré 7 M. Detourbet Cập nhật đội hình lúc 21:50 12/09/2026

Strasbourg Thống kê Monaco 44% Kiểm soát bóng 56% 13 Dứt điểm 12 2 Trúng đích 3 2 Phạt góc 7 9 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Chuyến hành quân đến sân Stade de la Meinau vào lúc 22h15 ngày 12/09/2026 mang ý nghĩa quan trọng với Monaco trong nỗ lực duy trì sức ép lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội khách đang sở hữu phong độ ấn tượng cùng vị thế thuận lợi, trong khi Strasbourg cũng quyết tâm tận dụng điểm tựa sân nhà để thu hẹp cách biệt về mặt điểm số.

Monaco và cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng

Monaco bước vào cuộc so tài này với tư thế của đội bóng đang bám sát ngôi đầu. Hiện tại, họ đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 vòng đấu. Thành tích toàn thắng cả 3 trận gần nhất phản ánh sự ổn định và hiệu quả tối đa trong cách vận hành lối chơi của đội bóng này.

Khoảng cách về điểm số trong nhóm dẫn đầu đòi hỏi Monaco không được phép sẩy chân. Việc duy trì mạch 3 trận thắng liên tiếp tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho đội khách, biến chuyến làm khách tại Stade de la Meinau thành cơ hội rõ rệt để họ củng cố vững chắc cuộc đua cạnh tranh ngôi vị cao nhất.

Thử thách từ Strasbourg trên sân Stade de la Meinau

Ở phía bên kia chiến tuyến, Strasbourg đang xếp ở vị trí thứ 6 với 6 điểm sau 3 lượt trận. Đội chủ nhà đã giành 2 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại trong 3 trận gần nhất. Việc để thua ở lần ra sân gần nhất khiến đoàn quân áo xanh quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng hơn bao giờ hết.

Được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Stade de la Meinau là điểm tựa then chốt của Strasbourg. Với 6 điểm trong tay, khoảng cách giữa họ và Monaco chỉ là 3 điểm, biến trận đấu sắp tới thành cơ hội thuận lợi để đội bóng này san bằng cách biệt với chính đối thủ trên bảng xếp hạng.

Tương quan đối đầu cân bằng trong quá khứ

Thống kê đối đầu giữa hai đội bóng cho thấy một kịch bản vô cùng giằng co. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, thành tích đang chia đều khi Strasbourg thắng 2 trận, hòa 1 trận và Monaco thắng 2 trận. Sự cân bằng này minh chứng cho việc các cuộc đối đầu giữa hai bên luôn diễn ra khó lường và không đội nào thực sự nắm ưu thế tuyệt đối.

Dù Monaco đang nắm lợi thế về mặt điểm số và chuỗi trận toàn thắng, lịch sử đối đầu chỉ ra rằng Strasbourg không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Cuộc so tài giữa đội xếp thứ 2 và đội xếp thứ 6 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều nút thắt chiến thuật đáng chú ý.

Nhận định cục diện trận đấu

Monaco bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ nhờ 3 chiến thắng liên tiếp và mục tiêu rõ ràng là tiếp tục cuộc đua bám đuổi ngôi đầu. Lối chơi ổn định và khả năng giành trọn điểm số tối đa giúp họ được đánh giá nhỉnh hơn về mặt phong độ.

Tuy nhiên, Strasbourg với lợi thế sân nhà Stade de la Meinau cùng động lực gượng dậy sau thất bại gần nhất chắc chắn sẽ tạo ra không ít khó khăn. Đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho tham vọng duy trì chuỗi trận thăng hoa của Monaco.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Strasbourg · 2 thắng 1 hòa Monaco · 2 thắng Strasbourg 5 - 4 Monaco STR Strasbourg 3 - 1 Monaco STR Monaco 3 - 2 Strasbourg MON Monaco 0 - 0 Strasbourg Hòa Strasbourg 1 - 3 Monaco MON

Strasbourg 5 trận gần nhất T T B H B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.7) 7 Thủng lưới Monaco 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Rennes 4 3 1 0 +3 10 T T T H 2 Monaco 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Paris FC 3 2 1 0 +4 7 T T H … 5 Lille 3 2 1 0 +3 7 T H T 6 Strasbourg 3 2 0 1 +1 6 T T B 7 Stade Brestois 29 3 1 2 0 +1 5 T H H …

Tình hình lực lượng Strasbourg ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) Monaco ✚ F. Balogun (Injury) ✚ M. Coulibaly (Muscle Injury) ✚ A. Fati (Calf Injury) ✚ T. Minamino (Inactive) ✚ J. Teze (Injury) ✚ F. Balogun (Injury) ✚ M. Coulibaly (Muscle Injury) ✚ A. Fati (Calf Injury)