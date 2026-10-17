Strasbourg 1-3 Paris Saint Germain: Paris Saint Germain giành chiến thắng Paris Saint Germain đang thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận trước Strasbourg, đội thua hai trận gần nhất, lúc 22:15 ngày 17/10/2026 tại Stade de la Meinau.

Strasbourg 1 - 3 Paris Saint Germain Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Strasbourg tiếp đón Paris Saint Germain.

12' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 22% - 78% Paris Saint Germain, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 0 - 0).

17' BÀN THẮNG! Strasbourg (1-0) Phút 17': Giovanni Reyna (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Gessime Yassine). Tỷ số: 1 - 0.

25' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 29% - 71% Paris Saint Germain, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

37' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 22% - 78% Paris Saint Germain, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 25% - 75% Paris Saint Germain, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 2 - 3.

53' Thay người Phút 53' (Paris Saint Germain): Nuno Mendes vào sân thay Lucas Digne.

54' Thay người Phút 54' (Paris Saint Germain): Désiré Doue vào sân thay Dro Fernández.

54' Thay người Phút 54' (Paris Saint Germain): Vitinha vào sân thay Lucas Beraldo.

60' Thay người Phút 60' (Strasbourg): Samuel Amo-Ameyaw vào sân thay Fábio Baldé.

61' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 27% - 73% Paris Saint Germain, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 2 - 3.

63' Thay người Phút 63' (Paris Saint Germain): Achraf Hakimi vào sân thay João Neves.

63' Thay người Phút 63' (Paris Saint Germain): Ousmane Dembélé vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia.

70' VAR Phút 70': Phạt đền được công nhận — Désiré Doue (Paris Saint Germain).

72' Hỏng phạt đền Phút 72': Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) sút hỏng phạt đền.

73' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 26% - 74% Paris Saint Germain, dứt điểm 14 - 9 (trúng đích 7 - 2), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 6.

75' Thay người Phút 75' (Strasbourg): Samir El-Mourabet vào sân thay Pape Demba Diop.

76' Thẻ vàng Phút 76': Conrad Harder (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

77' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-1) Phút 77': Ilya Zabarnyi (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Ousmane Dembélé). Tỷ số: 1 - 1.

78' Thẻ vàng Phút 78': Dario Essugo (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

83' Thay người Phút 83' (Strasbourg): Yaya Dieme vào sân thay Gessime Yassine.

83' Thay người Phút 83' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

85' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-2) Phút 85': Ousmane Dembélé (Paris Saint Germain) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

85' Paris Saint Germain ép sân Cầm bóng: Strasbourg 25% - 75% Paris Saint Germain, dứt điểm 14 - 15 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 3 - 6; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 3 - 7.

90+3' BÀN THẮNG! Paris Saint Germain (1-3) Phút 90+3': Désiré Doue (Paris Saint Germain) lập công (kiến tạo: Ferrán Torres). Tỷ số: 1 - 3.

KT Kết thúc: Strasbourg 1-3 Paris Saint Germain Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 3.

Cập nhật lúc 00:09 18/10/2026

Đội hình chính thức Strasbourg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira Paris Saint Germain Sơ đồ 4-3-3 · HLV Luis Enrique 1 F. Jörgensen 16 G. Antwi 31 Abdoul Karim Coulibaly 4 J. Mitchell 36 Oso 80 Gessime Yassine 14 Dário Essugo 21 P. Diop 19 Fabio Amadu Uri Baldé 40 C. Harder 10 G. Reyna 39 M. Safonov 4 Beraldo 6 I. Zabarnyi 21 L. Hernández 12 L. Digne 27 Pedro Fernández 33 Zaïre-Emery 87 João Neves 11 M. Akliouche 9 Ferran Torres 7 Kvaratskhelia Dự bị Strasbourg 23 Diogo Sousa 12 Piekutowski 30 J. Ortega 28 Tyrese Noubissie 24 L. Høgsberg 29 El Mourabet 35 Yaya Dieme 43 Y. Becker 7 S. Amo-Ameyaw Paris Saint Germain 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 51 W. Pacho 25 Nuno Mendes 2 A. Hakimi 22 M. Godts 14 D. Doué 10 O. Dembélé 30 L. Chevalier Cập nhật đội hình lúc 21:47 17/10/2026

Strasbourg Thống kê Paris Saint Germain 27% Kiểm soát bóng 73% 16 Dứt điểm 18 8 Trúng đích 7 3 Phạt góc 6 12 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 7

Cầu thủ nổi bật O. Dembélé Paris Saint Germain 1 bàn · 1 kiến tạo I. Zabarnyi Paris Saint Germain 1 bàn D. Doué Paris Saint Germain 1 bàn G. Reyna Strasbourg 1 bàn Ferran Torres Paris Saint Germain 1 kiến tạo · điểm 7.27 Gessime Yassine Strasbourg 1 kiến tạo · điểm 6.47

Paris Saint Germain đang có chuỗi thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi hành quân đến sân của Strasbourg. Trận đấu diễn ra lúc 22:15 ngày 17/10/2026 tại Stade de la Meinau. Chủ nhà đang trải qua giai đoạn kém ổn định, nên cuộc đối đầu này là phép thử rõ ràng cho cả hai.

Paris Saint Germain giữ mạch thắng trọn vẹn

Paris Saint Germain đang có phong độ rất tốt: thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang vận hành ổn định và giữ được sự đều đặn qua nhiều trận liên tiếp.

Trên bảng xếp hạng, Paris Saint Germain đứng hạng 6 với 11 điểm. Đà thắng liên tiếp mang lại niềm tin, và đội khách sẽ muốn tiếp tục tận dụng điều đó khi làm khách.

Strasbourg chững lại sau hai trận thua

Strasbourg có phong độ chưa ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận thua nằm ở những lần ra sân gần đây nhất, còn các chiến thắng đã lùi về xa hơn.

Hiện Strasbourg đứng hạng 12 với 7 điểm, kém Paris Saint Germain 4 điểm. Khoảng cách không quá lớn, nhưng hướng đi của hai đội trong thời gian gần đây đang trái ngược nhau.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Paris Saint Germain thắng 3 lần, Strasbourg thắng 1 lần và hai đội hòa 1 lần. Xu hướng này cho thấy đội khách chiếm ưu thế rõ rệt, dù chủ nhà vẫn từng tìm được chiến thắng trước đối thủ này.

Điều đó cũng có nghĩa Strasbourg không phải không có cách gây khó khăn. Với lợi thế sân nhà, đội bóng này có cơ sở để kỳ vọng vào một trận đấu cạnh tranh hơn so với những gì thứ hạng gợi ý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một Paris Saint Germain đang thắng đều, Strasbourg cần bắt đầu trận đấu thật chắc chắn để tránh sớm rơi vào thế bị động. Đội chủ nhà vừa nhận hai trận thua liên tiếp, nên sự tập trung và kỷ luật trong những phút đầu sẽ rất quan trọng.

Ngược lại, Paris Saint Germain sẽ muốn giữ nhịp độ và sự tự tin đã tích lũy qua chuỗi thắng. Nếu duy trì được sự ổn định, đội khách có nhiều cơ hội kiểm soát diễn biến, bất chấp việc phải thi đấu trên sân đối phương.

Nhận định

Nhìn chung, các yếu tố đang nghiêng về Paris Saint Germain: phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và thành tích đối đầu thuận lợi hơn. Strasbourg có lợi thế sân nhà và cần một phản ứng tích cực sau hai trận thua gần nhất để cản bước đối thủ.

Câu hỏi lớn của đêm 17/10 là liệu Paris Saint Germain có tiếp tục bay cao, hay Strasbourg sẽ chặn đứng mạch thắng ngay tại Stade de la Meinau.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Strasbourg · 1 thắng 1 hòa Paris Saint Germain · 3 thắng Strasbourg 1 - 2 Paris Saint Germain PSG Paris Saint Germain 3 - 3 Strasbourg Hòa Strasbourg 2 - 1 Paris Saint Germain STR Paris Saint Germain 4 - 2 Strasbourg PSG Strasbourg 1 - 2 Paris Saint Germain PSG

Strasbourg 5 trận gần nhất B B H T T 6 Trận 2-1-3 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 12 Thủng lưới Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 6 Trận 3-2-1 T-H-B 11 Ghi (TB 1.8) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 2 Lille 6 4 1 1 +5 13 T B T T H 3 Rennes 6 4 1 1 +2 13 T B T T T … 5 Paris FC 6 3 2 1 +4 11 B T H T T 6 Paris Saint Germain 6 3 2 1 +3 11 T T T B H 7 Toulouse 7 2 3 2 +1 9 T H T H B … 11 Lens 6 2 1 3 +1 7 T B H B B 12 Strasbourg 6 2 1 3 -1 7 B B H T T 13 Angers 6 2 1 3 -3 7 B T H B T …

Tình hình lực lượng Strasbourg ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ S. Nanasi (Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ S. Nanasi (Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) Paris Saint Germain ✚ A. Longoni (Injury) ✚ S. Mayulu (Muscle Injury) ✚ A. Longoni (Injury) ✚ S. Mayulu (Muscle Injury)