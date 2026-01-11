Strasbourg 5-1 Auxerre: Strasbourg giành chiến thắng Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 12, 10 điểm, hơn Strasbourg 3 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại Stade de la Meinau.

Strasbourg 5 - 1 Auxerre Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Strasbourg tiếp đón Auxerre.

13' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 68% - 32% Auxerre, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Strasbourg 56% - 44% Auxerre, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 0 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Strasbourg 56% - 44% Auxerre, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

39' Thẻ vàng Phút 39': Lamine Sy (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

41' BÀN THẮNG! Strasbourg (1-0) Phút 41': Dario Essugo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Joaquín Martínez Gauna). Tỷ số: 1 - 0.

44' Thẻ vàng Phút 44': Hugo Filipe Carvalho de Oliveira (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 58% - 42% Auxerre, dứt điểm 9 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 10, cứu thua 0 - 1.

51' Thẻ vàng Phút 51': William Still (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).

55' BÀN THẮNG! Strasbourg (2-0) Phút 55': Martial Godo (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Gessime Yassine). Tỷ số: 2 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Strasbourg): Sebastian Nanasi vào sân thay Martial Godo.

60' Thẻ vàng Phút 60': Christ Makosso (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

62' BÀN THẮNG! Strasbourg (3-0) Phút 62': Conrad Harder (Strasbourg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 0.

62' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 59% - 41% Auxerre, dứt điểm 11 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 0 - 1.

63' Thay người Phút 63' (Auxerre): Arthur Piedfort vào sân thay Danny Namaso.

63' Thay người Phút 63' (Auxerre): Lamfia Dioubaté vào sân thay Kevin Danois.

63' Thay người Phút 63' (Auxerre): Rayan Mandengue vào sân thay Lamine Sy.

63' Thay người Phút 63' (Auxerre): Marvin Senaya vào sân thay Christ Makosso.

66' Thay người Phút 66' (Strasbourg): Diogo Sousa vào sân thay Giovanni Reyna.

66' Thay người Phút 66' (Strasbourg): Jeyland Mitchell vào sân thay Ismael Doukoure.

68' BÀN THẮNG! Auxerre (3-1) Phút 68': Cameron Archer (Auxerre) lập công (kiến tạo: Romain Faivre). Tỷ số: 3 - 1.

72' Thẻ vàng Phút 72': Paul Nardi (Auxerre) nhận thẻ vàng (Dissent).

73' Thay người Phút 73' (Auxerre): Youssef Khoudda vào sân thay Naouirou Ahamada.

74' Thẻ đỏ Phút 74': Lamfia Dioubaté (Auxerre) nhận thẻ đỏ (Abusive Language).

75' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 58% - 42% Auxerre, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 0 - 1.

77' BÀN THẮNG! Strasbourg (4-1) Phút 77': Gessime Yassine (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Sebastian Nanasi). Tỷ số: 4 - 1.

78' Thay người Phút 78' (Strasbourg): Pape Demba Diop vào sân thay Dario Essugo.

78' Thay người Phút 78' (Strasbourg): Jacobo Ortega vào sân thay Conrad Harder.

85' BÀN THẮNG! Strasbourg (5-1) Phút 85': Gessime Yassine (Strasbourg) lập công (kiến tạo: Joaquín Martínez Gauna). Tỷ số: 5 - 1.

87' Thẻ vàng Phút 87': Romain Faivre (Auxerre) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 61% - 39% Auxerre, dứt điểm 16 - 6 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 10 - 16, cứu thua 1 - 1.

KT Kết thúc: Strasbourg 5-1 Auxerre Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 22:59 01/11/2026

Đội hình chính thức Strasbourg Sơ đồ 4-3-3 · HLV Hugo Oliveira Auxerre Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Still 1 F. Jörgensen 6 I. Doukouré 24 L. Høgsberg 31 Abdoul Karim Coulibaly 36 Oso 14 Dário Essugo 29 El Mourabet 10 G. Reyna 80 Gessime Yassine 40 C. Harder 20 M. Godo 1 P. Nardi 27 L. Sy 15 C. Makosso 4 A. Tuanzebe 92 C. Akpa 22 F. Oppegård 5 K. Danois 21 R. Faivre 8 N. Ahamada 10 D. Namaso 9 C. Archer Dự bị Strasbourg 23 Diogo Sousa 12 Piekutowski 30 J. Ortega 11 S. Nanasi 4 J. Mitchell 26 O. Kellyman 21 P. Diop 16 G. Antwi 7 S. Amo-Ameyaw Auxerre 23 M. Diop 34 L. Dioubate 20 S. Diomandé 47 Youssef Khoudda 32 R. Mandengue 46 A. Piedfort 29 M. Senaya 13 T. Siwe 77 Aristide Zossou Cập nhật đội hình lúc 20:32 01/11/2026

Strasbourg Thống kê Auxerre 64% Kiểm soát bóng 36% 19 Dứt điểm 6 6 Trúng đích 2 5 Phạt góc 0 11 Phạm lỗi 18 3 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Gessime Yassine Strasbourg 2 bàn · 1 kiến tạo M. Godo Strasbourg 1 bàn Dário Essugo Strasbourg 1 bàn C. Archer Auxerre 1 bàn C. Harder Strasbourg 1 bàn Oso Strasbourg 2 kiến tạo · điểm 8.09

Auxerre đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ mang theo tâm thế tự tin đến sân của Strasbourg. Đội khách hiện đứng thứ 12 với 10 điểm, trong khi chủ nhà đứng thứ 16 với 7 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 01/11/2026 tại Stade de la Meinau.

Auxerre giữ nhịp tốt hơn trên bảng xếp hạng

Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nhưng vị trí của họ đang khác nhau rõ rệt. Auxerre ở hạng 12, còn Strasbourg đang đứng thứ 16 và chưa thể rời nhóm cuối bảng xếp hạng.

Vì vậy, chiến thắng có thể thay đổi đáng kể bức tranh của cả hai đội. Với Auxerre, ba điểm sẽ giúp họ củng cố vị thế đang bám đuổi nhóm trên. Với Strasbourg, đây là cơ hội để thu hẹp khoảng cách ngay trên sân nhà.

Phong độ: Auxerre ổn định, Strasbourg sa sút

Auxerre thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận mới nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, sau chuỗi trận mà họ thắng nhiều hơn thua. Đó là nền tảng quan trọng cho một đội bóng đang muốn tiến sát nhóm đầu.

Ngược lại, Strasbourg đang đi qua giai đoạn khó khăn. Chủ nhà thua cả 4 trận gần nhất và chỉ hòa 1 trận trước đó. Chuỗi kết quả này khiến họ phải tìm lại sự chắc chắn, cả trong cách tổ chức phòng ngự lẫn khả năng tạo cơ hội.

Thế đối đầu nghiêng về Strasbourg

Dù phong độ hiện tại không thuận lợi, Strasbourg có lợi thế tâm lý khi nhìn lại lịch sử gặp Auxerre. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận và hòa 1 trận. Auxerre chưa thắng lần nào.

Đáng chú ý, đây là điểm tựa để Strasbourg tin rằng họ vẫn có thể cắt chuỗi thua. Ngược lại, Auxerre cần chứng minh phong độ hiện tại đủ sức phá vỡ thế bất lợi trong các lần gặp trước.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Strasbourg, ưu tiên hàng đầu là kiểm soát nhịp độ và tránh những sai lầm sớm, vì chuỗi thua liên tiếp dễ khiến tâm lý đội bóng nặng nề. Chơi trên sân nhà, họ cần khai thác sự cổ vũ của khán giả để tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Auxerre nhiều khả năng sẽ giữ cách chơi chắc chắn đã mang lại chuỗi kết quả tích cực. Một khởi đầu thận trọng, sau đó tận dụng khoảng trống khi chủ nhà dâng cao tìm bàn thắng, có thể là hướng đi hợp lý cho đội khách.

Nhận định

Nhìn chung, Auxerre bước vào trận với nhiều lợi thế về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Strasbourg lại có thành tích đối đầu và yếu tố sân nhà để hy vọng.

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang đi lên và một đội cần tìm lại niềm tin. Kết quả sẽ tác động trực tiếp đến vị trí của cả hai ở thời điểm này của mùa giải.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Strasbourg · 4 thắng 1 hòa Auxerre · 0 thắng Auxerre 0 - 0 Strasbourg Hòa Strasbourg 3 - 0 Auxerre STR Auxerre 0 - 1 Strasbourg STR Strasbourg 3 - 1 Auxerre STR Strasbourg 2 - 0 Auxerre STR

Strasbourg 5 trận gần nhất B B B B H 8 Trận 2-1-5 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 18 Thủng lưới Auxerre 5 trận gần nhất H T B T T 8 Trận 3-1-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 9 6 2 1 +11 20 T T T T T 2 Lille 9 5 3 1 +6 18 T H H T B 3 Rennes 9 5 1 3 +1 16 B T B T B … 11 Toulouse 8 2 4 2 +1 10 H T H T H 12 Auxerre 8 3 1 4 -6 10 H T B T T 13 Stade Brestois 29 8 2 3 3 +2 9 B H T B B … 15 Estac Troyes 9 2 2 5 -9 8 T H B B B 16 Strasbourg 8 2 1 5 -6 7 B B B B H 17 Le Mans 9 1 4 4 -7 7 B H B B T …

Tình hình lực lượng Strasbourg ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ S. Amo-Ameyaw (Inactive) ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ S. Amo-Ameyaw (Inactive) ✚ F. Balde (Leg Injury) Auxerre ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury) ✚ A. Diousse (Knee Injury) ✚ S. Fofana (Groin Injury) ✚ R. Labeau Lascary (Injury) ✚ B. Okoh (Knee Injury)