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Sturm Graz 0-0 Rennes: Hai đội chia điểm

Văn Thể16/09/2026 21:38

Cuộc chạm trán giữa Sturm Graz và Rennes diễn ra lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Merkur-Arena hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đang có phong độ rất cao.

Sturm Graz0 - 0RennesKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sturm Graz tiếp đón Rennes.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sturm Graz 51% - 49% Rennes, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sturm Graz 53% - 47% Rennes, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 36'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 42% - 58% Rennes, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Sturm Graz): A. Malic vào sân thay A. Vallci.

  • 49'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 40% - 60% Rennes, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 1.

  • 51'Thẻ vàng

    Phút 51': L. Balbo (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 61'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 39% - 61% Rennes, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sturm Graz): O. Diakite vào sân thay B. Beganovic.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Sturm Graz): F. Rozga vào sân thay G. Mamageishvili.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': F. Ingolitsch (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Rennes): A. Nordin vào sân thay M. Tamari.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Rennes): V. Rongier vào sân thay S. Szymanski.

  • 73'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 37% - 63% Rennes, dứt điểm 5 - 20 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 3.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Rennes): E. Mayenda vào sân thay L. Blas.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Rennes): A. Ait Boudlal vào sân thay B. Reynolds.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Sturm Graz): S. Seidl vào sân thay L. Balbo.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Sturm Graz): J. Gorenc Stankovic vào sân thay V. Matoshi.

  • 85'Rennes ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 37% - 63% Rennes, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 3.

  • 86'Thay người

    Phút 86' (Rennes): B. Dia vào sân thay E. Lepaul.

  • 90+7'Thẻ vàng

    Phút 90+7': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Sturm Graz 0-0 Rennes

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:58 17/09/2026

Đội hình chính thức
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
Rennes
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Franck Haise
53
Daniil Khudyakov
2
Joshua Quarshie
5
Albert Vallci
30
Paul Koller
27
Luís Balbo
43
Jacob Hödl
28
Jurgen Heil
39
Luca Weinhandl
78
Valmir Matoshi
26
Belmin Beganović
15
Gizo Mamageishvili
30
Brice Samba
14
Bryan Reynolds
4
Charlie Cresswell
24
Anthony Rouault
18
Mahamadou Nagida
45
Mahdi Camara
10
Ludovic Blas
17
Sebastian Szymański
28
Adrien Thomasson
11
Mousa Tamari
9
Esteban Lepaul
Dự bị
Sturm Graz
22 Ammar Helac41 Elias Lorenz21 Petar Petrović23 Arjan Malić4 Jon Gorenc Stanković8 Filip Rózga19 Simon Seidl40 Julian Halwachs14 Oumar Diakité
Rennes
16 Nicolas Lemaitre60 Kilian Belazzoug5 Gonçalo Oliveira26 Quentin Merlin36 Alidu Seidu48 Abdelhamid Ait Boudlal21 Valentin Rongier12 Eliezer Mayenda22 Boulaye Dia
Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026
Sturm GrazThống kêRennes
38%
Kiểm soát bóng
62%
11
Dứt điểm
23
4
Trúng đích
5
5
Phạt góc
4
12
Phạm lỗi
6
1
Việt vị
4
5
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
Daniil Khudyakov
Daniil Khudyakov
Sturm Graz
Điểm 7.5
Luís Balbo
Luís Balbo
Sturm Graz
Điểm 7.5
Charlie Cresswell
Charlie Cresswell
Rennes
Điểm 7.5
Anthony Rouault
Anthony Rouault
Rennes
Điểm 7.3
Mahamadou Nagida
Mahamadou Nagida
Rennes
Điểm 7.3
Jurgen Heil
Jurgen Heil
Sturm Graz
Điểm 7.2

Trận so tài giữa Sturm Graz và Rennes diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Merkur-Arena thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với điểm tựa phong độ cao. Đây là thời điểm cả hai tập thể đều tràn đầy sự tự tin để phô diễn năng lực chuyên môn.

Cả hai đội cùng duy trì điểm rơi phong độ cao

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn chính là sự thăng hoa về mặt phong độ của cả Sturm Graz lẫn Rennes. Việc sở hữu chuỗi thi đấu hưng phấn mang lại lợi thế tâm lý lớn cho cả hai đội, hứa hẹn mở ra thế trận sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Với Sturm Graz, lợi thế sân nhà Merkur-Arena kết hợp cùng đà thăng hoa hiện tại là cơ sở để họ hướng đến màn trình diễn ấn tượng. Bên kia chiến tuyến, Rennes hành quân xa nhà với phong độ ấn tượng không kém, sẵn sàng đứng vững trước sức ép từ các khán đài để duy trì đà hưng phấn.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Về tình hình bảng xếp hạng hiện tại, hai đội bóng đang bám đuổi khá sát nhau. Rennes tạm thời xếp ở vị trí thứ 29 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Sturm Graz đứng ở vị trí thứ 32 cũng với 0 điểm.

Điểm số cân bằng ở giai đoạn này phản ánh sự tương đồng về điểm xuất phát. Cả Sturm Graz và Rennes đều có động lực lớn để biến trạng thái vào phom thành những dấu ấn cụ thể trên sân cỏ, biến màn đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội bứt phá quan trọng.

Kỳ vọng vào màn so tài cởi mở

Khi cả hai đội đều bước vào sân với sự hưng phấn cao độ, trận đấu tại Merkur-Arena được kỳ vọng sẽ diễn ra với nhịp độ tích cực. Sự tự tin của hai tập thể đang có phong độ tốt sẽ là yếu tố thúc đẩy những toan tính chủ động nhằm tạo nên lợi thế trên sân cỏ.

Sturm Graz
5 trận gần nhất
TTBHT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Rennes
5 trận gần nhất
TTTHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Anderlecht000000TTTTT
2Ararat-Armenia000000TH
3AZ Alkmaar000000
8Celta Vigo000000
9Celtic000000
24NEC Nijmegen000000
25OFI000000TT
28Real Sociedad000000
29Rennes000000
30Red Bull Salzburg000000TTHT
31Sparta Praha000000
32Sturm Graz000000
33Sunderland000000
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sturm Graz
O. Diakite (Off the roster)
N. Geyrhofer (Off the roster)
L. Grgic (Knee Injury)
S. Jatta (Inactive)
A. Kayombo (Off the roster)
E. Soglo (Muscle Injury)
S. Wlodarczyk (Off the roster)
O. Diakite (Off the roster)
Rennes
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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