Sturm Graz 0-0 Rennes: Hai đội chia điểm
Cuộc chạm trán giữa Sturm Graz và Rennes diễn ra lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Merkur-Arena hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đang có phong độ rất cao.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sturm Graz tiếp đón Rennes.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sturm Graz 51% - 49% Rennes, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sturm Graz 53% - 47% Rennes, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.
- 36'Rennes ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 42% - 58% Rennes, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Sturm Graz): A. Malic vào sân thay A. Vallci.
- 49'Rennes ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 40% - 60% Rennes, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 1.
- 51'Thẻ vàng
Phút 51': L. Balbo (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Holding).
- 61'Rennes ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 39% - 61% Rennes, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 62'Thay người
Phút 62' (Sturm Graz): O. Diakite vào sân thay B. Beganovic.
- 62'Thay người
Phút 62' (Sturm Graz): F. Rozga vào sân thay G. Mamageishvili.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': F. Ingolitsch (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.
- 73'Thay người
Phút 73' (Rennes): A. Nordin vào sân thay M. Tamari.
- 73'Thay người
Phút 73' (Rennes): V. Rongier vào sân thay S. Szymanski.
- 73'Rennes ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 37% - 63% Rennes, dứt điểm 5 - 20 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 3.
- 80'Thay người
Phút 80' (Rennes): E. Mayenda vào sân thay L. Blas.
- 80'Thay người
Phút 80' (Rennes): A. Ait Boudlal vào sân thay B. Reynolds.
- 81'Thay người
Phút 81' (Sturm Graz): S. Seidl vào sân thay L. Balbo.
- 81'Thay người
Phút 81' (Sturm Graz): J. Gorenc Stankovic vào sân thay V. Matoshi.
- 85'Rennes ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 37% - 63% Rennes, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 3.
- 86'Thay người
Phút 86' (Rennes): B. Dia vào sân thay E. Lepaul.
- 90+7'Thẻ vàng
Phút 90+7': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).
- KTKết thúc: Sturm Graz 0-0 Rennes
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 03:58 17/09/2026
Trận so tài giữa Sturm Graz và Rennes diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Merkur-Arena thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với điểm tựa phong độ cao. Đây là thời điểm cả hai tập thể đều tràn đầy sự tự tin để phô diễn năng lực chuyên môn.
Cả hai đội cùng duy trì điểm rơi phong độ cao
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn chính là sự thăng hoa về mặt phong độ của cả Sturm Graz lẫn Rennes. Việc sở hữu chuỗi thi đấu hưng phấn mang lại lợi thế tâm lý lớn cho cả hai đội, hứa hẹn mở ra thế trận sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.
Với Sturm Graz, lợi thế sân nhà Merkur-Arena kết hợp cùng đà thăng hoa hiện tại là cơ sở để họ hướng đến màn trình diễn ấn tượng. Bên kia chiến tuyến, Rennes hành quân xa nhà với phong độ ấn tượng không kém, sẵn sàng đứng vững trước sức ép từ các khán đài để duy trì đà hưng phấn.
Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng
Về tình hình bảng xếp hạng hiện tại, hai đội bóng đang bám đuổi khá sát nhau. Rennes tạm thời xếp ở vị trí thứ 29 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Sturm Graz đứng ở vị trí thứ 32 cũng với 0 điểm.
Điểm số cân bằng ở giai đoạn này phản ánh sự tương đồng về điểm xuất phát. Cả Sturm Graz và Rennes đều có động lực lớn để biến trạng thái vào phom thành những dấu ấn cụ thể trên sân cỏ, biến màn đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội bứt phá quan trọng.
Kỳ vọng vào màn so tài cởi mở
Khi cả hai đội đều bước vào sân với sự hưng phấn cao độ, trận đấu tại Merkur-Arena được kỳ vọng sẽ diễn ra với nhịp độ tích cực. Sự tự tin của hai tập thể đang có phong độ tốt sẽ là yếu tố thúc đẩy những toan tính chủ động nhằm tạo nên lợi thế trên sân cỏ.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)