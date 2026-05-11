Sturm Graz 2-3 Celje: Celje giành chiến thắng
Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 19 với 4 điểm, và tiếp đón Celje (hạng 29, 1 điểm) tại Stadion Graz-Liebenau. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sturm Graz tiếp đón Celje.
- 12'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 63% - 37% Celje, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 17'Thẻ vàng
Phút 17': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).
- 24'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 58% - 42% Celje, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 29'BÀN THẮNG! Celje (0-1)
Phút 29': Svit Seslar (Celje) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 36'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 3.
- 40'BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-1)
Phút 40': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công. Tỷ số: 1 - 1.
- 45'BÀN THẮNG! Celje (1-2)
Phút 45': Benjamin Verbič (Celje) lập công (kiến tạo: Milot Avdyli). Tỷ số: 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 3 - 3.
- 58'Thay người
Phút 58' (Celje): Mario Kvesić vào sân thay Benjamin Verbič.
- 58'Thay người
Phút 58' (Celje): Žan Žužek vào sân thay Papa Daniel.
- 58'Thay người
Phút 58' (Sturm Graz): Jacob Peter Hödl vào sân thay Valmir Matoshi.
- 61'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 3 - 4.
- 66'Thay người
Phút 66' (Celje): Blaž Kramer vào sân thay Veton Tusha.
- 69'Thẻ vàng
Phút 69': Oumar Diakité (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).
- 73'BÀN THẮNG! Celje (1-3)
Phút 73': Svit Seslar (Celje) lập công. Tỷ số: 1 - 3.
- 73'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 20 - 6 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 3 - 4.
- 74'Thay người
Phút 74' (Sturm Graz): Belmin Beganovic vào sân thay Arjan Malić.
- 78'Thay người
Phút 78' (Celje): Darko Hrka vào sân thay A. Kučys.
- 85'Thay người
Phút 85' (Sturm Graz): Gizo Mamageishvili vào sân thay Simon Seidl.
- 85'Sturm Graz ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 60% - 40% Celje, dứt điểm 22 - 8 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 11, cứu thua 4 - 4.
- 90+2'Thẻ vàng
Phút 90+2': Milot Avdyli (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).
- 90+3'BÀN THẮNG! Sturm Graz (2-3)
Phút 90+3': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: Gizo Mamageishvili). Tỷ số: 2 - 3.
- KTKết thúc: Sturm Graz 2-3 Celje
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026
Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 19 với 4 điểm. Họ bước vào trận tiếp đón Celje, đội đứng hạng 29 với 1 điểm, lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion Graz-Liebenau. Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí. Với đội khách, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách.
Sturm Graz cần giữ nhịp trên sân nhà
Trong 5 trận gần nhất, Sturm Graz thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi, tức là các trận cũ nhất. Ba trận sau đó đội chưa thắng, gồm hai trận hòa và một trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.
Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm (4 điểm so với 1 điểm), dù vị trí cách nhau tới 10 bậc. Một chiến thắng sẽ giúp Sturm Graz tạo thêm khoảng cách với đối thủ. Một kết quả không thắng sẽ khiến họ tiếp tục phải theo đuổi nhóm trên.
Celje mang theo chuỗi trận không thua
Celje cũng thắng 2 trận trong 5 trận gần nhất, nhưng hồ sơ của họ khác ở chỗ đội chưa thua trận nào. Ngoài hai trận thắng, Celje hòa 3 trận. Họ kết thúc chuỗi này bằng một chiến thắng ở trận gần nhất.
Tuy nhiên, chuỗi không thua chưa giúp Celje cải thiện vị trí. Với 1 điểm, đội đứng hạng 29 và cần những kết quả tích cực hơn nữa. Ba trận hòa cho thấy họ khá chắc chắn trong thế trận, nhưng chưa biến được những trận cân bằng thành chiến thắng.
Điểm then chốt của trận đấu
Hai đội có hai trạng thái khác nhau. Sturm Graz có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ gần đây chững lại. Celje có chuỗi bất bại nhưng đang ở nửa dưới bảng. Vì vậy, cách mỗi bên kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ rất quan trọng.
- Sturm Graz: hạng 19, 4 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất.
- Celje: hạng 29, 1 điểm, thắng 2, hòa 3, không thua trận nào trong 5 trận gần nhất.
Lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn giúp Sturm Graz được đánh giá nhỉnh hơn về hoàn cảnh. Tuy vậy, chuỗi trận không thua của Celje là lý do để chủ nhà không thể chủ quan.
Nhận định
Sturm Graz có nhiều động lực để giành chiến thắng nhằm duy trì khoảng cách với nhóm dưới và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Celje đủ khả năng gây khó khăn nhờ chuỗi 5 trận không thua. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co, và kết quả phụ thuộc vào đội nào tận dụng tốt hơn các tình huống then chốt.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)