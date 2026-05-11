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Sturm Graz 2-3 Celje: Celje giành chiến thắng

Văn Thể05/11/2026 23:14

Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 19 với 4 điểm, và tiếp đón Celje (hạng 29, 1 điểm) tại Stadion Graz-Liebenau. Trận đấu diễn ra lúc 03h00 ngày 06/11/2026.

Sturm Graz2 - 3CeljeKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sturm Graz tiếp đón Celje.

  • 12'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 63% - 37% Celje, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Artemijus Tutyskinas (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 58% - 42% Celje, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 29'BÀN THẮNG! Celje (0-1)

    Phút 29': Svit Seslar (Celje) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 36'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 12 - 3 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 40'BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-1)

    Phút 40': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

  • 45'BÀN THẮNG! Celje (1-2)

    Phút 45': Benjamin Verbič (Celje) lập công (kiến tạo: Milot Avdyli). Tỷ số: 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 15 - 6 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 4 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 7, cứu thua 3 - 3.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Celje): Mario Kvesić vào sân thay Benjamin Verbič.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Celje): Žan Žužek vào sân thay Papa Daniel.

  • 58'Thay người

    Phút 58' (Sturm Graz): Jacob Peter Hödl vào sân thay Valmir Matoshi.

  • 61'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 18 - 6 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 3 - 4.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Celje): Blaž Kramer vào sân thay Veton Tusha.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Oumar Diakité (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'BÀN THẮNG! Celje (1-3)

    Phút 73': Svit Seslar (Celje) lập công. Tỷ số: 1 - 3.

  • 73'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 59% - 41% Celje, dứt điểm 20 - 6 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 3 - 4.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Sturm Graz): Belmin Beganovic vào sân thay Arjan Malić.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Celje): Darko Hrka vào sân thay A. Kučys.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Sturm Graz): Gizo Mamageishvili vào sân thay Simon Seidl.

  • 85'Sturm Graz ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 60% - 40% Celje, dứt điểm 22 - 8 (trúng đích 5 - 7), phạt góc 7 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 16 - 11, cứu thua 4 - 4.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Milot Avdyli (Celje) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+3'BÀN THẮNG! Sturm Graz (2-3)

    Phút 90+3': Oumar Diakité (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: Gizo Mamageishvili). Tỷ số: 2 - 3.

  • KTKết thúc: Sturm Graz 2-3 Celje

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 04:53 06/11/2026

Đội hình chính thức
Sturm Graz
Sơ đồ 3-4-3 · HLV F. Ingolitsch
Celje
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Z. Željkovič
22
A. Helac
23
A. Malic
2
J. Quarshie
30
P. Koller
28
J. Heil
4
Gorenc Stankovič
39
Luca Weinhandl
27
L. Balbo
19
S. Seidl
14
O. Diakité
78
V. Matoshi
1
Žan-Luk Leban
2
P. Širvys
44
Ł. Bejger
6
A. Tutyškinas
11
M. Avdyli
10
S. Sešlar
19
M. Zabukovnik
13
Papa Mustapha Daniel
25
V. Tusha
47
A. Kučys
7
B. Verbič
Dự bị
Sturm Graz
26 B. Beganović40 J. Halwachs43 Jacob Peter Hödl11 A. Kayombo41 E. Lorenz15 Mamageishvili21 P. Petrović1 Adam Stejskal5 A. Vallci
Celje
23 Ž. Frelih4 D. Hrka77 M. Ivanšek12 L. Kolar33 L. Koútris9 B. Kramer8 M. Kvesić31 D. Suhovrsnik15 Ž. Žužek
Cập nhật đội hình lúc 02:32 06/11/2026
Sturm GrazThống kêCelje
62%
Kiểm soát bóng
38%
29
Dứt điểm
8
7
Trúng đích
7
12
Phạt góc
2
16
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
5
Cầu thủ nổi bật
S. Sešlar
S. Sešlar
Celje
2 bàn
O. Diakité
O. Diakité
Sturm Graz
2 bàn
B. Verbič
B. Verbič
Celje
1 bàn
M. Avdyli
M. Avdyli
Celje
1 kiến tạo · điểm 6.34
S. Seidl
S. Seidl
Sturm Graz
Điểm 7.2

Sturm Graz đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 19 với 4 điểm. Họ bước vào trận tiếp đón Celje, đội đứng hạng 29 với 1 điểm, lúc 03h00 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion Graz-Liebenau. Với chủ nhà, đây là cơ hội để củng cố vị trí. Với đội khách, đây là dịp để thu hẹp khoảng cách.

Sturm Graz cần giữ nhịp trên sân nhà

Trong 5 trận gần nhất, Sturm Graz thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai chiến thắng nằm ở đầu chuỗi, tức là các trận cũ nhất. Ba trận sau đó đội chưa thắng, gồm hai trận hòa và một trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng chỉ là 3 điểm (4 điểm so với 1 điểm), dù vị trí cách nhau tới 10 bậc. Một chiến thắng sẽ giúp Sturm Graz tạo thêm khoảng cách với đối thủ. Một kết quả không thắng sẽ khiến họ tiếp tục phải theo đuổi nhóm trên.

Celje mang theo chuỗi trận không thua

Celje cũng thắng 2 trận trong 5 trận gần nhất, nhưng hồ sơ của họ khác ở chỗ đội chưa thua trận nào. Ngoài hai trận thắng, Celje hòa 3 trận. Họ kết thúc chuỗi này bằng một chiến thắng ở trận gần nhất.

Tuy nhiên, chuỗi không thua chưa giúp Celje cải thiện vị trí. Với 1 điểm, đội đứng hạng 29 và cần những kết quả tích cực hơn nữa. Ba trận hòa cho thấy họ khá chắc chắn trong thế trận, nhưng chưa biến được những trận cân bằng thành chiến thắng.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội có hai trạng thái khác nhau. Sturm Graz có thứ hạng cao hơn nhưng phong độ gần đây chững lại. Celje có chuỗi bất bại nhưng đang ở nửa dưới bảng. Vì vậy, cách mỗi bên kiểm soát nhịp độ trận đấu sẽ rất quan trọng.

  • Sturm Graz: hạng 19, 4 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 1 trong 5 trận gần nhất.
  • Celje: hạng 29, 1 điểm, thắng 2, hòa 3, không thua trận nào trong 5 trận gần nhất.

Lợi thế sân nhà cùng vị trí cao hơn giúp Sturm Graz được đánh giá nhỉnh hơn về hoàn cảnh. Tuy vậy, chuỗi trận không thua của Celje là lý do để chủ nhà không thể chủ quan.

Nhận định

Sturm Graz có nhiều động lực để giành chiến thắng nhằm duy trì khoảng cách với nhóm dưới và bám sát nhóm dự cúp châu lục. Celje đủ khả năng gây khó khăn nhờ chuỗi 5 trận không thua. Trận đấu vì thế nhiều khả năng sẽ giằng co, và kết quả phụ thuộc vào đội nào tận dụng tốt hơn các tình huống then chốt.

Sturm Graz
5 trận gần nhất
HBHTT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
1
Ghi (TB 0.3)
3
Thủng lưới
Celje
5 trận gần nhất
THTHH
3
Trận
0-1-2
T-H-B
2
Ghi (TB 0.7)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
18Dinamo Zagreb3111-14BTH
19Sturm Graz3111-24TBH
20NEC Nijmegen3111-34THB
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
28Torreense3102-33BBT
29Celje3012-51HBB
30Hapoel Beer Sheva3012-51BBH
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sturm Graz
N. Geyrhofer (Off the roster)
L. Grgic (Knee Injury)
S. Jatta (Shoulder Injury)
D. Khudyakov (Leg Injury)
O. Kiteishvili (Calf Injury)
G. Mamageishvili (Injury)
F. Rozga (Muscle Injury)
E. Soglo (Muscle Injury)
Celje
I. Calusic (Off the roster)
J. Pisek (Off the roster)
R. Pozeg (Off the roster)
Z. L. Sega (Off the roster)
S. Sluga (Off the roster)
D. Vuklisevic (Off the roster)
I. Calusic (Off the roster)
J. Pisek (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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