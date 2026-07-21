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Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian: Sturm Graz giành chiến thắng

Văn Thể21/07/2026 20:40

Sturm Graz chạm trán Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League.

Sturm Graz4 - 0Heart Of MidlothianKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sturm Graz tiếp đón Heart Of Midlothian.

  • 4'BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-0)

    Phút 4': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: J. Mitchell). Tỷ số: 1 - 0.

  • 12'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 26% - 74% Heart Of Midlothian, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

  • 24'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 35% - 65% Heart Of Midlothian, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 38'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Sturm Graz): O. Kiteishvili vào sân thay S. Seidl.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': C. Borchgrevink (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 50'BÀN THẮNG! Sturm Graz (2-0)

    Phút 50': J. Mitchell (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: O. Kiteishvili). Tỷ số: 2 - 0.

  • 50'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 1.

  • 53'BÀN THẮNG! Sturm Graz (3-0)

    Phút 53': L. Weinhandl (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: S. Jatta). Tỷ số: 3 - 0.

  • 57'Thẻ vàng

    Phút 57': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.

  • 59'BÀN THẮNG! Sturm Graz (4-0)

    Phút 59': J. Heil (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: L. Weinhandl). Tỷ số: 4 - 0.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Heart Of Midlothian): S. Guendouz vào sân thay A. Kyziridis.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Heart Of Midlothian): A. Ba-Sy vào sân thay P. Kabore.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Heart Of Midlothian): S. Kerjota vào sân thay C. Miller.

  • 64'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 39% - 61% Heart Of Midlothian, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 4 - 2.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Sturm Graz): G. Haider vào sân thay S. Wlodarczyk.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Sturm Graz): N. Weiper vào sân thay S. Jatta.

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Sturm Graz): R. Fosso vào sân thay J. Hodl.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Heart Of Midlothian): T. Renaud vào sân thay B. Spittal.

  • 76'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 5 - 2.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Sturm Graz): A. Malic vào sân thay E. Soglo.

  • 84'Thay người

    Phút 84' (Heart Of Midlothian): T. Magnusson vào sân thay O. McEntee.

  • 87'Thẻ vàng

    Phút 87': C. Braga (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Heart Of Midlothian ép sân

    Cầm bóng: Sturm Graz 36% - 64% Heart Of Midlothian, dứt điểm 20 - 18 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 4 - 8; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 6 - 2.

  • KTKết thúc: Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:25 22/07/2026

Đội hình chính thức
Sturm Graz
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch
Heart Of Midlothian
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Wouter Vrancken
53
Daniil Khudyakov
28
Jurgen Heil
5
Albert Vallci
2
Jeyland Mitchell
18
Emran Soglo
19
Simon Seidl
4
Jon Gorenc Stanković
39
Luca Weinhandl
43
Jacob Hödl
17
Szymon Włodarczyk
20
Seedy Jatta
1
Alexander Schwolow
2
Christian Borchgrevink
64
Malachi Fagan-Walcott
5
Jamie McCart
18
Harry Milne
7
Calvin Miller
16
Blair Spittal
6
Oisin McEntee
10
Cláudio Braga
11
Pierre Landry Kaboré
89
Alexandros Kyziridis
Dự bị
Sturm Graz
22 Ammar Helac41 Elias Lorenz21 Petar Petrović23 Arjan Malić30 Paul Koller27 Gabriel Haider10 Otar Kiteishvili15 Gizo Mamageishvili80 Ryan Fosso
Heart Of Midlothian
28 Zander Clark30 Ryan Fulton3 Stephen Kingsley17 Stuart Findlay23 Jordi Altena12 Tom Renaud22 Tomas Magnusson19 Severin Sabri Guendouz21 James Wilson
Cập nhật đội hình lúc 01:03 22/07/2026
Sturm GrazThống kêHeart Of Midlothian
34%
Kiểm soát bóng
66%
20
Dứt điểm
19
6
Trúng đích
6
4
Phạt góc
11
18
Phạm lỗi
13
0
Việt vị
2
6
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Luca Weinhandl
Luca Weinhandl
Sturm Graz
1 bàn · 1 kiến tạo
Jeyland Mitchell
Jeyland Mitchell
Sturm Graz
1 bàn · 1 kiến tạo
Jurgen Heil
Jurgen Heil
Sturm Graz
1 bàn
Jon Gorenc Stanković
Jon Gorenc Stanković
Sturm Graz
1 bàn
Otar Kiteishvili
Otar Kiteishvili
Sturm Graz
1 kiến tạo · điểm 8
Jacob Hödl
Jacob Hödl
Sturm Graz
1 kiến tạo · điểm 7.7

Sturm Graz sẽ đối đầu Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi màn so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đưa ra đánh giá chi tiết hơn về tương quan trước giờ bóng lăn.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra tại Merkur-Arena, sân nhà của Sturm Graz theo thông tin được cung cấp. Yếu tố địa điểm sẽ tạo nên bối cảnh riêng cho cuộc chạm trán, trong khi Heart Of Midlothian phải hướng đến một màn trình diễn đủ chắc chắn trong chuyến làm khách.

Ở thời điểm này, chưa có dữ liệu về mục tiêu cụ thể của mỗi đội trong giải đấu hoặc tính chất vòng đấu. Do đó, không thể xác định đội nào đang chịu áp lực lớn hơn về điểm số hay nắm lợi thế rõ ràng trước trận.

Những điểm chưa thể kết luận

Thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tổ chức tấn công và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân của Sturm Graz cũng như Heart Of Midlothian chưa được cung cấp. Tương tự, danh sách cầu thủ chấn thương, bị treo giò hoặc vắng mặt không có trong dữ liệu nhận định.

Vì thiếu các thông tin nền tảng này, trận đấu cần được tiếp cận một cách thận trọng. Việc dự đoán đội hình xuất phát, thế trận hoặc kết quả cụ thể sẽ không có đủ cơ sở xác thực.

Nhận định trước trận

Sturm Graz vs Heart Of Midlothian là cuộc đối đầu tại UEFA Champions League, diễn ra lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trên sân Merkur-Arena. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm đáng chờ đợi sẽ là cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước những diễn biến trên sân. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu.

Sturm Graz
5 trận gần nhất
TTTHB
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới
Heart Of Midlothian
5 trận gần nhất
TTBBT
0
Trận
0-0-0
T-H-B
0
Ghi (TB 0.0)
0
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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