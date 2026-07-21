Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian: Sturm Graz giành chiến thắng
Sturm Graz chạm trán Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sturm Graz tiếp đón Heart Of Midlothian.
- 4'BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-0)
Phút 4': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: J. Mitchell). Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 26% - 74% Heart Of Midlothian, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.
- 24'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 35% - 65% Heart Of Midlothian, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 38'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Sturm Graz): O. Kiteishvili vào sân thay S. Seidl.
- 48'Thẻ vàng
Phút 48': C. Borchgrevink (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 50'BÀN THẮNG! Sturm Graz (2-0)
Phút 50': J. Mitchell (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: O. Kiteishvili). Tỷ số: 2 - 0.
- 50'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 1.
- 53'BÀN THẮNG! Sturm Graz (3-0)
Phút 53': L. Weinhandl (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: S. Jatta). Tỷ số: 3 - 0.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.
- 59'BÀN THẮNG! Sturm Graz (4-0)
Phút 59': J. Heil (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: L. Weinhandl). Tỷ số: 4 - 0.
- 59'Thay người
Phút 59' (Heart Of Midlothian): S. Guendouz vào sân thay A. Kyziridis.
- 59'Thay người
Phút 59' (Heart Of Midlothian): A. Ba-Sy vào sân thay P. Kabore.
- 59'Thay người
Phút 59' (Heart Of Midlothian): S. Kerjota vào sân thay C. Miller.
- 64'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 39% - 61% Heart Of Midlothian, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 4 - 2.
- 70'Thay người
Phút 70' (Sturm Graz): G. Haider vào sân thay S. Wlodarczyk.
- 70'Thay người
Phút 70' (Sturm Graz): N. Weiper vào sân thay S. Jatta.
- 70'Thay người
Phút 70' (Sturm Graz): R. Fosso vào sân thay J. Hodl.
- 75'Thay người
Phút 75' (Heart Of Midlothian): T. Renaud vào sân thay B. Spittal.
- 76'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 5 - 2.
- 79'Thay người
Phút 79' (Sturm Graz): A. Malic vào sân thay E. Soglo.
- 84'Thay người
Phút 84' (Heart Of Midlothian): T. Magnusson vào sân thay O. McEntee.
- 87'Thẻ vàng
Phút 87': C. Braga (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Heart Of Midlothian ép sân
Cầm bóng: Sturm Graz 36% - 64% Heart Of Midlothian, dứt điểm 20 - 18 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 4 - 8; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 6 - 2.
- KTKết thúc: Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 03:25 22/07/2026
Sturm Graz sẽ đối đầu Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi màn so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.
Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đưa ra đánh giá chi tiết hơn về tương quan trước giờ bóng lăn.
Bối cảnh trận đấu
Trận đấu diễn ra tại Merkur-Arena, sân nhà của Sturm Graz theo thông tin được cung cấp. Yếu tố địa điểm sẽ tạo nên bối cảnh riêng cho cuộc chạm trán, trong khi Heart Of Midlothian phải hướng đến một màn trình diễn đủ chắc chắn trong chuyến làm khách.
Ở thời điểm này, chưa có dữ liệu về mục tiêu cụ thể của mỗi đội trong giải đấu hoặc tính chất vòng đấu. Do đó, không thể xác định đội nào đang chịu áp lực lớn hơn về điểm số hay nắm lợi thế rõ ràng trước trận.
Những điểm chưa thể kết luận
Thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tổ chức tấn công và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân của Sturm Graz cũng như Heart Of Midlothian chưa được cung cấp. Tương tự, danh sách cầu thủ chấn thương, bị treo giò hoặc vắng mặt không có trong dữ liệu nhận định.
Vì thiếu các thông tin nền tảng này, trận đấu cần được tiếp cận một cách thận trọng. Việc dự đoán đội hình xuất phát, thế trận hoặc kết quả cụ thể sẽ không có đủ cơ sở xác thực.
Nhận định trước trận
Sturm Graz vs Heart Of Midlothian là cuộc đối đầu tại UEFA Champions League, diễn ra lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trên sân Merkur-Arena. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.
Điểm đáng chờ đợi sẽ là cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước những diễn biến trên sân. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)