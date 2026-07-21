Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian: Sturm Graz giành chiến thắng Sturm Graz chạm trán Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League.

Sturm Graz 4 - 0 Heart Of Midlothian Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sturm Graz tiếp đón Heart Of Midlothian.

4' BÀN THẮNG! Sturm Graz (1-0) Phút 4': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: J. Mitchell). Tỷ số: 1 - 0.

12' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 26% - 74% Heart Of Midlothian, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 0 - 1.

24' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 35% - 65% Heart Of Midlothian, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 0 - 1.

38' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 8 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 2 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Sturm Graz): O. Kiteishvili vào sân thay S. Seidl.

48' Thẻ vàng Phút 48': C. Borchgrevink (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Roughing).

50' BÀN THẮNG! Sturm Graz (2-0) Phút 50': J. Mitchell (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: O. Kiteishvili). Tỷ số: 2 - 0.

50' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 1 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 1.

53' BÀN THẮNG! Sturm Graz (3-0) Phút 53': L. Weinhandl (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: S. Jatta). Tỷ số: 3 - 0.

57' Thẻ vàng Phút 57': J. Gorenc Stankovic (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.

59' BÀN THẮNG! Sturm Graz (4-0) Phút 59': J. Heil (Sturm Graz) lập công (kiến tạo: L. Weinhandl). Tỷ số: 4 - 0.

59' Thay người Phút 59' (Heart Of Midlothian): S. Guendouz vào sân thay A. Kyziridis.

59' Thay người Phút 59' (Heart Of Midlothian): A. Ba-Sy vào sân thay P. Kabore.

59' Thay người Phút 59' (Heart Of Midlothian): S. Kerjota vào sân thay C. Miller.

64' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 39% - 61% Heart Of Midlothian, dứt điểm 18 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 4 - 2.

70' Thay người Phút 70' (Sturm Graz): G. Haider vào sân thay S. Wlodarczyk.

70' Thay người Phút 70' (Sturm Graz): N. Weiper vào sân thay S. Jatta.

70' Thay người Phút 70' (Sturm Graz): R. Fosso vào sân thay J. Hodl.

75' Thay người Phút 75' (Heart Of Midlothian): T. Renaud vào sân thay B. Spittal.

76' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 38% - 62% Heart Of Midlothian, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 11, cứu thua 5 - 2.

79' Thay người Phút 79' (Sturm Graz): A. Malic vào sân thay E. Soglo.

84' Thay người Phút 84' (Heart Of Midlothian): T. Magnusson vào sân thay O. McEntee.

87' Thẻ vàng Phút 87': C. Braga (Heart Of Midlothian) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Heart Of Midlothian ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 36% - 64% Heart Of Midlothian, dứt điểm 20 - 18 (trúng đích 6 - 6), phạt góc 4 - 8; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 14 - 13, cứu thua 6 - 2.

KT Kết thúc: Sturm Graz 4-0 Heart Of Midlothian Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.

Cập nhật lúc 03:25 22/07/2026

Đội hình chính thức Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch Heart Of Midlothian Sơ đồ 4-3-3 · HLV Wouter Vrancken 53 Daniil Khudyakov 28 Jurgen Heil 5 Albert Vallci 2 Jeyland Mitchell 18 Emran Soglo 19 Simon Seidl 4 Jon Gorenc Stanković 39 Luca Weinhandl 43 Jacob Hödl 17 Szymon Włodarczyk 20 Seedy Jatta 1 Alexander Schwolow 2 Christian Borchgrevink 64 Malachi Fagan-Walcott 5 Jamie McCart 18 Harry Milne 7 Calvin Miller 16 Blair Spittal 6 Oisin McEntee 10 Cláudio Braga 11 Pierre Landry Kaboré 89 Alexandros Kyziridis Dự bị Sturm Graz 22 Ammar Helac 41 Elias Lorenz 21 Petar Petrović 23 Arjan Malić 30 Paul Koller 27 Gabriel Haider 10 Otar Kiteishvili 15 Gizo Mamageishvili 80 Ryan Fosso Heart Of Midlothian 28 Zander Clark 30 Ryan Fulton 3 Stephen Kingsley 17 Stuart Findlay 23 Jordi Altena 12 Tom Renaud 22 Tomas Magnusson 19 Severin Sabri Guendouz 21 James Wilson Cập nhật đội hình lúc 01:03 22/07/2026

Sturm Graz Thống kê Heart Of Midlothian 34% Kiểm soát bóng 66% 20 Dứt điểm 19 6 Trúng đích 6 4 Phạt góc 11 18 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 2 6 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Luca Weinhandl Sturm Graz 1 bàn · 1 kiến tạo Jeyland Mitchell Sturm Graz 1 bàn · 1 kiến tạo Jurgen Heil Sturm Graz 1 bàn Jon Gorenc Stanković Sturm Graz 1 bàn Otar Kiteishvili Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 8 Jacob Hödl Sturm Graz 1 kiến tạo · điểm 7.7

Sturm Graz sẽ đối đầu Heart Of Midlothian tại Merkur-Arena lúc 01h30 ngày 22/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Champions League. Đây là trận đấu được chú ý bởi màn so tài giữa hai đội bóng đến từ những nền bóng đá khác nhau.

Với dữ liệu hiện có, chưa có thông tin cụ thể về phong độ gần đây, vị trí tại giải, thành tích đối đầu, lực lượng vắng mặt hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, những yếu tố này chưa thể được sử dụng để đưa ra đánh giá chi tiết hơn về tương quan trước giờ bóng lăn.

Bối cảnh trận đấu

Trận đấu diễn ra tại Merkur-Arena, sân nhà của Sturm Graz theo thông tin được cung cấp. Yếu tố địa điểm sẽ tạo nên bối cảnh riêng cho cuộc chạm trán, trong khi Heart Of Midlothian phải hướng đến một màn trình diễn đủ chắc chắn trong chuyến làm khách.

Ở thời điểm này, chưa có dữ liệu về mục tiêu cụ thể của mỗi đội trong giải đấu hoặc tính chất vòng đấu. Do đó, không thể xác định đội nào đang chịu áp lực lớn hơn về điểm số hay nắm lợi thế rõ ràng trước trận.

Những điểm chưa thể kết luận

Thông tin về sơ đồ chiến thuật, cách tổ chức tấn công và khả năng kiểm soát khu vực giữa sân của Sturm Graz cũng như Heart Of Midlothian chưa được cung cấp. Tương tự, danh sách cầu thủ chấn thương, bị treo giò hoặc vắng mặt không có trong dữ liệu nhận định.

Vì thiếu các thông tin nền tảng này, trận đấu cần được tiếp cận một cách thận trọng. Việc dự đoán đội hình xuất phát, thế trận hoặc kết quả cụ thể sẽ không có đủ cơ sở xác thực.

Nhận định trước trận

Sturm Graz vs Heart Of Midlothian là cuộc đối đầu tại UEFA Champions League, diễn ra lúc 01h30 ngày 22/07/2026 trên sân Merkur-Arena. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định bên nào chiếm ưu thế rõ rệt.

Điểm đáng chờ đợi sẽ là cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước những diễn biến trên sân. Kết quả chung cuộc nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội, tổ chức phòng ngự và điều chỉnh chiến thuật trong trận đấu.

Sturm Graz 5 trận gần nhất T T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất T T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới