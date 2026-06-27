Sự áp đảo của PS5 trước Xbox trong cuộc đua GTA 6: Tỷ lệ đặt trước lên tới 6 chọi 1 Số liệu đặt trước GTA 6 trên PS5 cao gấp 6 lần so với Xbox, vượt xa tỷ lệ sở hữu máy console thực tế. Chiến lược marketing Plays Best on PS5 cùng áp lực tăng giá đang khiến Microsoft hụt hơi.

Dữ liệu mới nhất từ thị trường cho thấy Sony đang chiếm ưu thế tuyệt đối trước Microsoft trong cuộc đua giành thị phần người chơi Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Theo báo cáo từ IGN Finds, số lượng bản sao GTA 6 được đặt trước trên hệ máy PlayStation 5 (PS5) hiện cao gấp 6 lần so với Xbox Series X/S.

Logo GTA 6 xuất hiện phía trên máy chơi game PS5 và Xbox

Khoảng cách doanh số vượt xa tỷ lệ sở hữu phần cứng

Sự chênh lệch về lượng đặt trước này gây bất ngờ lớn bởi nó vượt xa khoảng cách về số lượng máy console thực tế mà hai hãng đã bán ra. Tính đến ngày 31/03/2026, Sony báo cáo đã tiêu thụ được 93,7 triệu máy PS5. Trong khi đó, dù Microsoft không công bố số liệu chính thức, các ước tính đặt doanh số Xbox Series X/S ở mức khoảng 34,7 triệu máy.

Dưới đây là bảng so sánh tương quan giữa hai nền tảng:

Chỉ số so sánh PlayStation 5 Xbox Series X/S Lượng máy đã bán (ước tính đến 2026) 93,7 triệu máy ~34,7 triệu máy Tỷ lệ sở hữu thiết bị 2,7 1 Tỷ lệ đặt trước GTA 6 6 1

Có thể thấy, mặc dù số lượng máy PS5 trên thị trường chỉ gấp khoảng 2,7 lần Xbox, nhưng lượng người dùng sẵn sàng chi tiền cho siêu phẩm của Rockstar trên nền tảng của Sony lại cao gấp 6 lần. Điều này cho thấy PS5 đang là lựa chọn ưu tiên hàng đầu của cộng đồng game thủ đối với các tựa game bom tấn thế giới mở.

Chiến lược Marketing và lợi thế công nghệ độc quyền

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự áp đảo này là chiến dịch marketing bài bản của Sony. Gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với Rockstar để quảng bá GTA 6 với thông điệp "Plays Best on PS5" (Chơi tốt nhất trên PS5).

Sony nhấn mạnh việc tận dụng tối đa các công nghệ đặc trưng của hãng như phản hồi xúc giác (haptics) trên tay cầm DualSense và công nghệ âm thanh vòm Tempest 3D Audio. Ngược lại, các nỗ lực quảng bá từ phía Microsoft cho Xbox được đánh giá là khá thưa thớt, khiến một bộ phận người dùng lầm tưởng rằng tựa game này có thể là sản phẩm độc quyền hoặc ưu tiên riêng cho hệ máy của Sony.

Áp lực tăng giá và bài toán chuỗi cung ứng

Bên cạnh yếu tố thương hiệu, vấn đề kinh tế cũng đang tác động mạnh đến quyết định của người mua. Microsoft dự kiến triển khai đợt tăng giá máy Xbox vào ngày 01/08 tới, điều này có thể khiến tốc độ tăng trưởng người dùng Series X/S chậm lại đáng kể trước thềm GTA 6 ra mắt.

Tuy nhiên, cả hai hãng đều đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ, làm gia tăng chi phí sản xuất cho PS5, PS5 Pro và các dòng Xbox. Nếu Sony có thể duy trì mức giá ổn định và đảm bảo nguồn cung trong mùa mua sắm cuối năm, lợi thế của họ trong việc thúc đẩy doanh số phần cứng đi kèm với GTA 6 sẽ càng được củng cố.

Dù vậy, các chuyên gia bán lẻ cũng cảnh báo rằng nhu cầu quá lớn đối với siêu phẩm từ Rockstar có thể dẫn đến tình trạng cháy hàng máy console trên diện rộng, bất kể đó là nền tảng nào.