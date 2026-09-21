Sự cố Facebook bản web sáng 21/9: Màn hình đen treo logo khiến người dùng máy tính tê liệt Phiên bản Facebook trên máy tính gặp trục trặc diện rộng vào sáng 21/9, chỉ hiển thị logo trên nền đen trong khi ứng dụng di động vẫn hoạt động bình thường.

Sáng 21/9, nền tảng mạng xã hội Facebook trên giao diện web máy tính bất ngờ gặp sự cố gián đoạn dịch vụ diện rộng. Nhiều người dùng sau khi truy cập và đăng nhập không thể tải được bảng tin (News Feed) như thông lệ mà chỉ thấy xuất hiện biểu tượng logo Facebook nằm giữa màn hình nền đen.

Hiện tượng bất thường trên giao diện máy tính

Ghi nhận từ đầu buổi sáng cùng ngày cho thấy sự cố xuất hiện chủ yếu trên phiên bản web dành cho máy tính. Thay vì chuyển hướng vào luồng dữ liệu trang chủ, trình duyệt chỉ hiển thị một trang tĩnh tối màu kèm logo dịch vụ. Việc người dùng chủ động làm mới trang, xóa bộ nhớ đệm (cache) hoặc chuyển đổi sang các trình duyệt web khác đều không mang lại kết quả khắc phục.

Giao diện lạ của Facebook khi người dùng truy cập trên phiên bản web vào sáng 21-9 - Ảnh: XUÂN HOÀNG

Đáng chú ý, tình trạng tê liệt giao diện web không diễn ra đồng nhất trên mọi tài khoản mà có sự phân hóa tùy thuộc vào khu vực địa lý cũng như loại thiết bị đầu cuối đang sử dụng. Bên cạnh Facebook, một số dịch vụ liên quan khác thuộc hệ sinh thái Meta cũng được ghi nhận gặp trục trặc cục bộ trong cùng khung giờ.

Dữ liệu giám sát hệ thống và phản hồi từ Meta

Dữ liệu theo thời gian thực từ chuyên trang theo dõi sự cố công nghệ Downdetector phản ánh lượng báo cáo lỗi liên quan đến Facebook tăng vọt từ khoảng 7h sáng 21/9. Số lượng người dùng gửi báo cáo liên tục biến động, cho thấy mức độ ảnh hưởng diện rộng nhưng chưa thể xác định ranh giới cụ thể của sự cố hạ tầng này.

Đến thời điểm hiện tại, chưa có ghi nhận nào cho thấy đợt gián đoạn này gây mất mát dữ liệu cá nhân hay khiến tài khoản người dùng bị khóa. Tập đoàn Meta hiện chưa công bố nguyên nhân kỹ thuật cụ thể và chưa đưa ra thông báo chính thức trên các kênh thông tin truyền thông.

Giải pháp thay thế tạm thời cho người dùng

Trong thời gian chờ đội ngũ kỹ thuật của Meta xử lý sự cố máy chủ web, người dùng cần làm việc hoặc cập nhật thông tin có thể chuyển sang ứng dụng Facebook trên thiết bị di động. Nền tảng ứng dụng trên điện thoại vẫn duy trì hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi lỗi hiển thị màn hình đen như trên trình duyệt máy tính.

Người dùng cũng được khuyến cáo không nên cố gắng đăng nhập lặp lại nhiều lần trên các trình duyệt khác nhau để tránh kích hoạt các cơ chế bảo mật tự động của hệ thống trong giai đoạn đường truyền chưa ổn định.