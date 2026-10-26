Sự cố nứt màn hình gập trên iPhone Duo chỉ sau 3 giờ mở hộp và nghi vấn lỗi cơ cấu bản lề Hàng loạt phản ánh về hiện tượng màn hình trong của iPhone Duo tự nứt dọc bản lề dấy lên lo ngại về cơ chế gập, cùng chi phí sửa chữa thay thế lên tới 999 USD.

Vừa ra mắt thị trường, thiết bị màn hình gập iPhone Duo đã thu hút sự chú ý của giới công nghệ với các báo cáo liên quan đến độ bền của tấm nền gập. Đáng chú ý, một số người dùng phản ánh thiết bị gặp trục trặc nứt vỡ màn hình chỉ sau vài giờ mở hộp, làm dấy lên những nghi vấn về lỗi kỹ thuật tiềm ẩn trong cơ chế bản lề thế hệ mới.

Hiện tượng nứt màn hình dọc đường gập trên iPhone Duo

Vụ việc khởi nguồn từ bài đăng trên diễn đàn Reddit của tài khoản mang tên "chimchambam", sau đó được trang tin công nghệ PhoneArena ghi nhận. Người dùng này cho biết đã đặt trước phiên bản iPhone Duo 512GB qua nhà mạng Verizon (Mỹ) từ ngày 16/10. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 3 giờ trải nghiệm, màn hình bên trong của thiết bị đắt đỏ này đã gặp sự cố nghiêm trọng.

Màn hình của một người dùng bị hỏng chỉ sau 3 giờ sử dụng (Ảnh: Reddit)

Đáng nói, khi mang máy đi kiểm tra, phía tiếp nhận đã từ chối bảo hành với lý do thiết bị có dấu hiệu bị rơi rớt. Thay vì đổi máy mới, khách hàng nhận được lời khuyên mua gói bảo hiểm có hiệu lực hồi tố để nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường sau đó. Hiện tại, vẫn chưa rõ kết luận này do nhân viên Apple Store hay đại diện nhà mạng Verizon đưa ra, và Apple cũng chưa có thông báo chính thức.

Nghi vấn kỹ thuật: Tác động cơ học từ cụm bản lề

Theo chuyên trang công nghệ 9to5Mac, kể từ khi mở bán vào ngày 23/10, đã có khoảng 10 trường hợp riêng lẻ ghi nhận tình trạng tương tự trên các hội nhóm công nghệ. Đa số các thiết bị đều gặp lỗi với biểu hiện gần như trùng khớp: tấm nền màn hình gập xuất hiện vết nứt chạy thẳng dọc theo nếp gấp bản lề, đi kèm một dải điểm ảnh phát sáng trắng cố định. Thậm chí, một số người dùng cho biết hiện tượng này xảy ra ngay trong giai đoạn thiết lập máy ban đầu.

Các nhà phân tích công nghệ đưa ra giả thuyết rằng cơ chế bản lề của một số lô máy có thể bị sai lệch cơ khí ở mức vi mô. Khi bản lề bị lệch nhẹ, chi tiết kim loại bên dưới có xu hướng đội ngược lên bề mặt dưới của tấm nền dẻo trong quá trình đóng mở, tạo ra ứng suất cục bộ vượt ngưỡng chịu đựng của màn hình và gây ra vết nứt thẳng đứng. Dẫu vậy, nhận định này hiện vẫn dừng lại ở mức giả thuyết kỹ thuật và cần xác nhận từ phía nhà sản xuất.

Quy trình xử lý sự cố và gánh nặng chi phí sửa chữa

Trái ngược với trường hợp bị từ chối bảo hành nêu trên, nhiều khách hàng khác gặp lỗi nứt màn hình tương tự đã được hỗ trợ đổi máy mới ngay tại cửa hàng chính hãng. Điển hình là một trường hợp tại Úc, khi màn hình nứt sau 6 giờ sử dụng đã được kỹ thuật viên Apple Store xác định là lỗi sản xuất và cấp ngay máy mới thay thế. 9to5Mac nhận định người mua máy qua các kênh nhà mạng có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong khâu đổi trả tức thì do các đơn vị này không duy trì sẵn nguồn hàng dự phòng như Apple Store.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, chi phí khắc phục hư hỏng màn hình gập cũng là vấn đề được người dùng quan tâm đặc biệt. Do cấu tạo phức tạp của tấm nền dẻo và cơ chế liên kết bản lề, biểu phí dịch vụ của Apple cho linh kiện này tương đối cao.

Dịch vụ / Hạng mục Mức phí tiêu chuẩn (Không bảo hành) Mức phí khi có AppleCare+ Thay thế màn hình trong iPhone Duo 999 USD 99 USD Gói dịch vụ AppleCare+ (theo tháng) — 19,99 USD / tháng Gói dịch vụ AppleCare+ (theo năm) — 199,99 USD / năm

Với mức giá niêm yết lên tới 999 USD cho việc thay màn hình trong, con số này chiếm gần một nửa giá trị khởi điểm 1.999 USD của sản phẩm. Sự chênh lệch lớn này khiến rủi ro tài chính của người dùng tăng cao nếu thiết bị bị từ chối bảo hành chính hãng.

Khuyến cáo khi tiếp nhận và sử dụng thiết bị màn hình gập

Nhìn chung, với quy mô sản xuất và phân phối hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu thiết bị, tỷ lệ lỗi ghi nhận ban đầu vẫn ở mức rất nhỏ. Tuy nhiên, trước các rủi ro kỹ thuật tiềm ẩn, giới chuyên môn đưa ra một số lưu ý quan trọng cho người dùng khi tiếp cận dòng sản phẩm này: