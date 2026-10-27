Sự cố nứt vỡ màn hình gập iPhone Duo: Đối tác sản xuất bản lề chính thức phủ nhận trách nhiệm Fine M-Tec khẳng định linh kiện cơ học không phải nguyên nhân khiến màn hình iPhone Duo bị hư hỏng, giữa lúc Apple ghi nhận số lượng thiết bị lỗi còn rất ít.

Sau khi mẫu điện thoại màn hình gập iPhone Duo chính thức được phân phối ra thị trường, các báo cáo đầu tiên về độ bền thiết bị đã bắt đầu xuất hiện. Một số người dùng cùng các kênh đánh giá công nghệ đã phản ánh tình trạng màn hình xuất hiện vết nứt hỏng chạy dọc nếp gấp. Điểm đáng chú ý là nhiều trường hợp ghi nhận sự cố tập trung tại một tọa độ tương đồng trên đường gập trung tâm, làm dấy lên những nghi ngại về độ chịu lực của cụm bản lề và tấm đỡ bên dưới.

Nhà cung cấp linh kiện Fine M-Tec chính thức lên tiếng

Đứng trước làn sóng bàn tán từ cộng đồng người dùng và giới công nghệ, công ty Fine M-Tec – đơn vị phụ trách chế tạo linh kiện trong chuỗi cung ứng thiết bị gập – đã chính thức đưa ra phản hồi. Theo thông tin từ trang The Elec vào ngày 26/10, đại diện doanh nghiệp khẳng định các bộ phận do đơn vị sản xuất hoàn toàn không phải nguồn cơn dẫn tới các sự cố hư hại màn hình gần đây.

Đại diện Fine M-Tec nhấn mạnh: “Các vấn đề về chất lượng được báo cáo gần đây trên một số sản phẩm không bắt nguồn từ lỗi của các linh kiện do công ty chúng tôi cung cấp”. Mặc dù văn bản không trực tiếp nhắc tên Apple hay dòng iPhone Duo, thời điểm công bố diễn ra ngay giữa lúc những hoài nghi về cơ chế gập của thiết bị đang ở mức cao.

Một phần cơ chế bản lề của iPhone Duo bị gãy rời. Nguồn ảnh: CuriousHagi/YouTube

Bên cạnh việc kêu gọi dư luận giữ bình tĩnh và không vội quy kết trách nhiệm khi chưa có kết luận kỹ thuật chính thức, Fine M-Tec cho biết đang cân nhắc các biện pháp pháp lý đối với những cá nhân đưa ra cáo buộc thiếu căn cứ. Trong chuỗi cung ứng, Fine M-Tec đảm nhận sản xuất bản lề bên trong và các tấm kim loại hỗ trợ màn hình OLED gập. Đây là hệ thống linh kiện quan trọng, có chức năng phân bổ đều lực cơ học, nâng đỡ tấm nền và triệt tiêu áp lực sinh ra khi đóng mở máy. Đơn vị này vốn cung cấp linh kiện cho Samsung Display trước khi tham gia vào chuỗi thiết bị gập nói chung.

Điểm bất thường bên trong cấu trúc cơ học khi tháo dỡ máy

Các phân tích chuyên sâu và quá trình tháo rời máy từ các chuyên gia phần cứng cho thấy nếp gập luôn là khu vực chịu ứng suất cơ học lặp đi lặp lại nhiều nhất. Tuy nhiên, ở các máy iPhone Duo gặp lỗi, vết nứt thường bắt đầu theo phương ngang tại một vị trí cố định rồi mới lan dần sang một bên màn hình hiển thị.

Màn hình iPhone Duo bị hỏng, được đặt chồng lên mô hình bản lề và hình ảnh chụp cắt lớp (CT). Các đường kẻ cho thấy những hàng và cột điểm ảnh bị hư hại, cùng vị trí giao nhau tại khu vực bản lề. Nguồn ảnh: iFixit

Kiểm tra kỹ hơn bên trong cấu trúc máy làm dấy lên nghi vấn về một chi tiết dạng tấm phẳng thuộc cơ cấu bản lề. Cụ thể, chi tiết này có dấu hiệu bị nứt hoặc tách đôi thành hai phần trong chu kỳ vận hành gập mở. Vị trí này nằm gần khu vực trung tâm, nơi tấm đỡ tiếp xúc gần với cáp dẫn nối liền hai nửa thân máy. Nếu một linh kiện trung gian biến dạng, áp lực cục bộ tác động ngược lên tấm nền OLED có thể vượt quá ngưỡng đàn hồi cho phép. Dẫu vậy, các kỹ sư cho rằng cần thêm dữ liệu đo kiểm để xác định lỗi xuất phát từ bản lề, cáp tín hiệu, tấm nền hiển thị hay là sự tương tác cộng hưởng giữa nhiều thành phần.

Phản hồi từ Apple và tỷ lệ máy lỗi trong thực tế

Trước những phản ánh về độ bền, Apple đã phát đi phản hồi xác nhận hãng đã nắm bắt được thông tin về các trường hợp màn hình nứt vỡ. Hãng khuyến cáo các chủ sở hữu gặp sự cố liên hệ trực tiếp với dịch vụ hỗ trợ AppleCare để được kiểm tra và xử lý đổi trả theo đúng chế độ bảo hành hiện hành.

Theo số liệu thu thập bởi AppleInsider thông qua nhân viên tại 20 quầy Genius Bar thuộc hệ thống Apple Store được theo dõi, tính đến ngày 26/10 mới chỉ ghi nhận 4 trường hợp iPhone Duo lỗi được tiếp nhận đổi trả. Dù con số từ nhóm cửa hàng này chưa thể đại diện cho toàn bộ lượng sản phẩm xuất xưởng, dữ liệu ban đầu cho thấy lỗi nứt vỡ chưa mang tính chất hàng loạt trên diện rộng.

Ở giai đoạn mở bán đầu tiên của một thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, độ bền bản lề luôn là yếu tố chịu sự giám sát khắt khe nhất từ thị trường. Việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này sẽ là cơ sở quan trọng để Apple và các đối tác linh kiện hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng trong thời gian tới.