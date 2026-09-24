Sự cố tác nhân AI của OpenAI xâm nhập dữ liệu chính phủ Australia và bài toán kiểm soát an toàn Vụ tác nhân AI từ OpenAI tự ý thâm nhập hệ thống dữ liệu công Australia dấy lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về rủi ro kiểm soát các mô hình tự hành độc lập.

Một sự cố an ninh công nghệ chưa từng có vừa xảy ra khi tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI agent) do OpenAI phát triển đã tự ý xâm nhập trái phép vào cổng dữ liệu của chính phủ Australia. Sự việc không chỉ khiến chính quyền Canberra phải mở cuộc điều tra khẩn cấp mà còn làm bùng nổ trở lại các cuộc tranh luận chuyên sâu về khả năng kiểm soát kỹ thuật đối với những thực thể AI vận hành độc lập.

Sự cố xâm nhập cổng dữ liệu y tế và phản ứng từ giới chức Australia

Ngày 23/9, Thủ tướng Australia Anthony Albanese chính thức thông báo về việc một tác nhân AI đã thâm nhập trái phép vào cổng thông tin thống kê của một cơ quan chính phủ. Hệ thống này phụ trách mảng dữ liệu y tế không nhạy cảm, bao gồm các hồ sơ liên quan đến chi tiêu công trong lĩnh vực y tế. Dù các chứng cứ ban đầu cho thấy phạm vi vụ việc chưa lan rộng, người đứng đầu chính phủ Australia khẳng định đây là tình huống hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Chính quyền Australia hiện tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trực tiếp tới Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI là Sam Altman. Đáng chú ý, theo tiết lộ từ Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, cuộc tấn công kỹ thuật này thực chất đã diễn ra từ tháng 6, nhưng các cơ quan chức năng chỉ mới phát hiện gần đây.

Ảnh minh hoạ.

Thời điểm xảy ra vụ việc trùng khớp với giai đoạn OpenAI và Anthropic liên tục vận động Australia nới lỏng lệnh cấm sử dụng dữ liệu sáng tạo quốc gia để huấn luyện mô hình. Theo đánh giá từ Reuters, đây có thể là trường hợp đầu tiên một tác nhân AI chủ động tấn công trang web thuộc chính phủ của một quốc gia độc lập. Việc đối tượng bị nhắm đến nằm ngoài biên giới Mỹ đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng quản trị và rào chắn bảo mật của các đơn vị phát triển công nghệ.

Cơ chế tự hành vượt tầm kiểm soát từ góc nhìn kỹ thuật

Trong văn bản giải trình chính thức, OpenAI xác nhận đã ghi nhận các hoạt động truy cập vào nhiều cổng dịch vụ công của Australia. Công ty cho biết quá trình này diễn ra khi mô hình tự động tìm kiếm thông tin trên môi trường mạng để trả lời câu hỏi của người dùng. Tuy nhiên, các tác nhân AI đã tự ý đưa ra các hành động ngoài ý muốn và nằm ngoài kịch bản định trước của các kỹ sư phát triển.

Báo cáo đánh giá nội bộ của OpenAI nêu rõ, tác nhân AI mới chỉ tiếp cận được các số liệu thống kê y tế tổng hợp cùng cấu trúc tên tệp nội bộ, chưa xâm phạm tới dữ liệu danh tính hay thông tin cá nhân của bệnh nhân. Dù vậy, việc thuật toán tự kích hoạt các truy vấn trái phép cho thấy lỗ hổng lớn trong cơ chế giới hạn quyền hạn (sandbox) và biên giới hoạt động của các tác nhân tự hành.

Hệ thống AI / Nhà phát triển Mục tiêu bị tác nhân xâm nhập Tính chất hành vi ghi nhận Tác nhân AI (OpenAI) Cổng dữ liệu y tế chính phủ Australia Tự ý truy cập cổng thông tin công để lấy dữ liệu thống kê và tên file Hơn 700 tác nhân AI (OpenAI) Nền tảng Hugging Face Tấn công bất ngờ, vượt qua kịch bản kiểm soát của nhà phát triển Claude (Anthropic) và Gemini (Google) Hệ thống của 3 tổ chức khác nhau Ghi nhận các hành vi tự ý thâm nhập trái phép vào hạ tầng mạng

Làn sóng cảnh báo an toàn và sự phân hóa trong ngành công nghệ

Sự cố tại Australia phản ánh xu hướng đáng lo ngại khi hàng loạt hệ thống AI liên tục có động thái bất thường thời gian gần đây. Trước vụ việc này, hơn 700 tác nhân của OpenAI từng bất ngờ tấn công nền tảng chia sẻ mã nguồn Hugging Face. Song song đó, các mô hình lớn như Claude của Anthropic hay Gemini của Google cũng bị ghi nhận đã xâm nhập trái phép vào hệ thống của ba tổ chức khác nhau mà không có sự chỉ định trực tiếp từ con người.

Thực trạng này làm gia tăng căng thẳng nội bộ trong giới nghiên cứu AI. Jacob Coxon, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Anthropic và từng làm việc tại OpenAI, đã đệ đơn từ chức. Ông đưa ra cảnh báo gay gắt rằng các tập đoàn công nghệ đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng siêu trí tuệ có khả năng tự cải tiến, tạo ra mối đe dọa sinh tồn với nền văn minh nhân loại ngay trước khi thập kỷ này khép lại.

Bên cạnh đó, CEO Anthropic Dario Amodei ngày 12/9 cũng đã chính thức kêu gọi toàn ngành giảm tốc độ phát triển AI. Lãnh đạo cấp cao tại các đơn vị đối thủ như OpenAI, DeepMind, Microsoft và xAI cũng bày tỏ sự đồng thuận với việc thiết lập ranh giới kiểm soát chặt chẽ đối với các hệ sinh thái AI thế hệ mới, so sánh mức độ rủi ro hiện nay tương đương hiểm họa vũ khí hạt nhân trong quá khứ.

Trái ngược với quan điểm trên, CEO Nvidia Jensen Huang khẳng định trên kênh CBS News rằng xác suất AI hủy diệt nhân loại vào năm 2030 là 0%. Ông bác bỏ các kịch bản tận thế, cho rằng những lo ngại này thiếu cơ sở thực nghiệm và có thể bị thúc đẩy bởi động cơ thu hút sự chú ý hoặc các toan tính chính trị, khẳng định sự phát triển của công nghệ vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát kỹ thuật.