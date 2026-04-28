Sự sụp đổ tài chính của Barcelona: Từ gã khổng lồ bạo chi đến vị trí thứ 98 thế giới Từng là thế lực khuynh đảo thị trường chuyển nhượng, Barcelona hiện đã tụt xuống vị trí thứ 98 toàn cầu về mức chi tiêu. Dưới thời Hansi Flick, đội bóng xứ Catalan buộc phải thắt lưng buộc bụng và sống dựa vào hơi thở của lò đào tạo La Masia.

Trong những năm gần đây, người hâm mộ Barcelona đã buộc phải làm quen với một thực tế khắc nghiệt: đội bóng của họ không còn khả năng vung tiền để lũng đoạn thị trường chuyển nhượng. Những thương vụ đình đám liên quan đến Nico Williams, Luis Diaz hay Marc Guehi đều kết thúc trong dang dở chỉ vì câu lạc bộ thiếu hụt nguồn tài chính để thực hiện các điều khoản giải phóng hợp đồng.

Barca đang phải chi tiêu tiết kiệm trong những kỳ chuyển nhượng qua.

Thay vì những bản hợp đồng bom tấn, gã khổng lồ xứ Catalan hiện phải tìm kiếm các mục tiêu ít danh tiếng như Roony Bardghji hoặc tận dụng các hợp đồng cho mượn từ những cầu thủ mà họ có thể chi trả lương như Marcus Rashford và Joao Cancelo. Ngay cả việc chiêu mộ thủ thành Joan Garcia với giá dưới 30 triệu euro cũng được xem là một nỗ lực tài chính đáng kể. Giám đốc thể thao Deco vẫn đang hoạt động tích cực, nhưng thực tế ông đang phải xoay xở trong một không gian tài chính vô cùng chật hẹp.

Ký ức về kỷ nguyên tỷ euro và lỗ hổng ngân sách

Để hiểu rõ Barcelona đã tụt hậu như thế nào, cần nhìn lại bối cảnh lịch sử của một thập kỷ trước. Vào mùa giải 2017/2018, đội chủ sân Camp Nou từng thiết lập kỷ lục chi tiêu vô tiền khoáng hậu với 388,1 triệu euro. Dù thu về 222 triệu euro từ việc bán Neymar sang PSG, ban lãnh đạo lúc bấy giờ đã chi tiêu xa xỉ cho những cái tên như Ousmane Dembele (148 triệu euro), Philippe Coutinho (135 triệu euro), Paulinho (40 triệu euro) và Nelson Semedo (35,7 triệu euro).

Giai đoạn từ cú ăn ba năm 2015 đến trước đại dịch COVID-19 năm 2020, Blaugrana đã đổ gần một tỷ euro (chính xác là 965 triệu euro) vào các thương vụ chuyển nhượng và mượn cầu thủ. Thời điểm đó, chỉ có Manchester City và PSG có mức chi tiêu vượt mặt họ. Những bản hợp đồng của Dembele và Coutinho đến nay vẫn nằm trong top 5 thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Tuy nhiên, di sản của triều đại cựu chủ tịch Bartomeu để lại là một cuộc kiểm toán kinh hoàng với lỗ hổng ngân sách lên tới 450 triệu euro. Kể từ đó, khái niệm "bom tấn" đã hoàn toàn biến mất khỏi từ điển của Barcelona, nhường chỗ cho các biện pháp thắt chặt chi tiêu và đòn bẩy tài chính.

Vị thế thứ 98: Khi Barca đứng sau cả Augsburg và Pisa

Dưới thời HLV Hansi Flick, ngân sách chuyển nhượng đang được vận hành ở chế độ "siêu tiết kiệm". Trong hai năm qua, chiến lược gia người Đức chỉ nhận được khoản viện trợ trị giá khoảng 88 triệu euro để nâng cấp đội hình. Đáng chú ý, mức chi tiêu trong mùa giải hiện tại của Barca đã chạm đáy lịch sử với chỉ 27,5 triệu euro.

Roony Bardghji là một trong những thương vụ giá rẻ mà Barca đã thực hiện (2,5 triệu euro).

Để thấy rõ sự tương phản, hãy nhìn vào bản đồ chi tiêu bóng đá thế giới mùa giải 2025/2026. Liverpool dẫn đầu thế giới với 482 triệu euro, Chelsea đứng thứ hai với 339 triệu euro và Man City xếp thứ ba với 331 triệu euro. Ngay tại La Liga, kình địch Real Madrid đứng thứ 16 thế giới với 167,5 triệu euro, còn Atletico Madrid đứng thứ 9 với 229 triệu euro.

Vị trí của Barcelona hiện nay là thứ 98 thế giới về mức chi tiêu chuyển nhượng (28,84 triệu euro). Họ xếp sau cả những đội bóng tầm trung như Augsburg (Đức) hay Pisa (đội bóng đang đứng cuối bảng Serie A). Thậm chí, đội bóng xứ Catalan còn đứng dưới cả Shakhtar Donetsk, câu lạc bộ đang gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine.

Bảng so sánh chi tiêu chuyển nhượng mùa giải 2025/2026

Câu lạc bộ Mức chi tiêu (Triệu Euro) Xếp hạng thế giới Liverpool 482 1 Chelsea 339 2 Atletico Madrid 229 9 Real Madrid 167,5 16 Barcelona 28,84 98

Hệ quả và sự đặt cược vào La Masia

Sự sụt giảm tài chính đã tác động trực tiếp đến sức mạnh đội hình. Trong trận lượt về gặp Atletico vừa qua, đội hình xuất phát của Barca có tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 212,4 triệu euro, thấp hơn đối thủ 24 triệu euro. Những cái tên đá chính bao gồm Joan Garcia (25 triệu euro), Jules Kounde (50 triệu euro), Pedri (23 triệu euro), Ferran Torres (55 triệu euro) và Dani Olmo (55 triệu euro).

Phần còn lại của đội hình được lấp đầy bởi các cầu thủ tự do hoặc những tài năng trẻ từ học viện La Masia như Gavi, Lamine Yamal, Pau Cubarsi và Fermin Lopez. Dù Chủ tịch Joan Laporta và Giám đốc Deco luôn giữ thái độ lạc quan về tính cạnh tranh của đội hình, nhưng thực tế cay đắng đã phơi bày khi đội bóng bị loại ở tứ kết Champions League.

Những lời ca ngợi về một "phù thủy" Pedri hay "thiên tài" Yamal không thể khỏa lấp được khoảng cách về chiều sâu đội hình khi so sánh với các thế lực lớn tại châu Âu. Hiện tại, Barcelona đang nỗ lực đàm phán cho các mục tiêu như Alessandro Bastoni từ Inter Milan hoặc Jon Martin từ Real Sociedad, nhưng tất cả vẫn là những dấu hỏi lớn phụ thuộc hoàn toàn vào việc câu lạc bộ có thể cân đối ngân sách cho mùa hè tới hay không.