Sự sụt giảm doanh số đĩa vật lý PS5: Bước ngoặt tất yếu sang kỷ nguyên kỹ thuật số? Dữ liệu mới từ Circana cho thấy doanh số đĩa vật lý PS5 tại Mỹ đang ở mức thấp kỷ lục, củng cố lộ trình khai tử đầu đọc đĩa của Sony vào năm 2028. Dù vấp phải sự phản đối, xu hướng chuyển dịch sang mua sắm kỹ thuật số vẫn chiếm ưu thế với tỷ lệ lên đến 85%.

Quyết định cắt giảm sản xuất đĩa vật lý cho PlayStation 5 (PS5) của Sony vào năm 2028 đang nhận được những minh chứng thực tế từ thị trường. Bất chấp những nỗ lực phản đối từ một bộ phận người dùng trung thành với định dạng truyền thống, các số liệu kinh doanh mới nhất cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với đĩa Blu-ray đang suy giảm nghiêm trọng.

Kệ trưng bày các hộp đĩa trò chơi PS5

Thực trạng doanh số đĩa vật lý: Những con số báo động

Dữ liệu bán lẻ từ Circana tại thị trường Mỹ đã cung cấp cái nhìn thực tế về tình hình kinh doanh của các tựa game đóng hộp. Theo nhà phân tích Mat Piscatella, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2026, chỉ có vỏn vẹn 7 trò chơi vật lý trên nền tảng PS5 đạt doanh số trên 100.000 bản. Đây là một con số khiêm tốn đối với một thị trường lớn như Mỹ.

Đáng chú ý hơn, trong tuần kết thúc vào ngày 11/07, chỉ có 2 tựa game phát hành dưới dạng đĩa đạt doanh số trên 10.000 đơn vị. Những con số này dường như đang ủng hộ chiến lược chuyển dịch trọng tâm sang phân phối kỹ thuật số mà Sony đã công bố vào đầu tháng 7.

Dữ liệu doanh số bán lẻ đĩa vật lý tại Mỹ từ Circana

Sự thống trị của PlayStation Store và rào cản địa lý

Báo cáo tài chính của Sony cho thấy một xu hướng không thể đảo ngược: trong năm tài chính vừa qua, khoảng 78% doanh số phần mềm đến từ các giao dịch kỹ thuật số. Con số này thậm chí đã tăng vọt lên mức 85% trong quý IV. Tuy nhiên, sự thống trị của kỹ thuật số không đồng nhất trên toàn cầu.

Tại các khu vực như Europe, South America và Japan, các cửa hàng bán lẻ truyền thống vẫn giữ một vị thế nhất định. Ở nhiều quốc gia, hạ tầng internet băng thông rộng chưa phổ biến hoặc kém ổn định vẫn là rào cản lớn, khiến việc tải xuống các trò chơi có dung lượng hàng trăm GB trở nên khó khăn. Đây là lý do khiến định dạng vật lý vẫn còn đất sống bên ngoài thị trường Mỹ.

Hệ lụy từ việc loại bỏ đĩa vật lý: Giá thành và quyền sở hữu

Sự chuyển dịch hoàn toàn sang kỹ thuật số làm dấy lên nhiều lo ngại về tính cạnh tranh và chi phí cho người dùng. Các nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng trò chơi dạng đĩa thường có mức giảm giá sâu và nhanh hơn so với phiên bản trên PlayStation Store. Ví dụ, tại Pháp, các đơn đặt hàng trước cho tựa game GTA 6 phiên bản vật lý đã có những đợt giảm giá nhất định, trong khi giá trên cửa hàng trực tuyến vẫn giữ nguyên ở mức niêm yết.

Bên cạnh vấn đề tài chính, những người ủng hộ đĩa vật lý và các chuyên gia như Moore’s Law Is Dead cho rằng việc duy trì sản xuất Blu-ray là cần thiết để hỗ trợ các phiên bản sưu tầm (Collector's Editions) đắt tiền. Ngoài ra, việc sở hữu đĩa vật lý mang lại cảm giác an tâm về quyền sở hữu lâu dài, tránh rủi ro mất quyền truy cập khi các máy chủ trực tuyến ngừng hoạt động hoặc tài khoản gặp sự cố.

Tương lai của ngành công nghiệp trò chơi

Dù làn sóng phản đối trên các mạng xã hội vẫn đang diễn ra mạnh mẽ, Sony dường như vẫn kiên định với lộ trình rời xa đĩa vật lý. Sự tiện lợi của việc mua sắm và trải nghiệm ngay lập tức trên môi trường kỹ thuật số đang dần thay đổi thói quen của đại đa số người dùng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Sony và các nhà phát hành trong tương lai sẽ là làm sao để duy trì sự cân bằng giữa lợi nhuận và quyền lợi của những khách hàng vẫn muốn lưu giữ giá trị vật lý của trò chơi.