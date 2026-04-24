Sự tiến hóa của Endrick tại Lyon: Từ số 9 đến mũi khoan cánh phải lợi hại của Real Madrid Với 14 lần in dấu giày vào bàn thắng và khả năng thích nghi kinh ngạc tại Pháp, Endrick đã sẵn sàng trở lại cạnh tranh suất đá chính tại Bernabeu vào mùa hè này.

Không điều gì có thể làm Endrick sợ hãi, kể cả đó là đối thủ hùng mạnh Paris Saint-Germain hay bầu không khí rực lửa tại sân Công viên các Hoàng tử. Tiền đạo trẻ người Brazil vừa có một màn trình diễn toàn diện nhất từ trước đến nay với một bàn thắng và một kiến tạo, minh chứng cho sự tiến hóa rõ nét của anh trong những tuần gần đây.

Endrick gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Lyon.

Trang tin Marca đã mô tả màn trình diễn của tài năng trẻ này bằng một cụm từ đầy phấn khích: “Chế độ quái thú đã được kích hoạt”. Tuy nhiên, sự trưởng thành của Endrick không chỉ được đo đếm bằng những con số trên bảng điện tử. Điều quan trọng hơn nằm ở ý thức trách nhiệm khi đội nhà không có bóng – một khía cạnh mà huấn luyện viên Paulo Fonseca đã liên tục thúc ép anh hoàn thiện.

Bản lĩnh thép sau những thử thách từ Paulo Fonseca

Hành trình để đạt được sự thừa nhận tại Lyon không hề trải đầy hoa hồng. Cách đây ít lâu, Paulo Fonseca từng yêu cầu Endrick phải cam kết nhiều hơn với lối chơi chung. Hệ quả là tiền đạo người Brazil mất suất đá chính và phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Thay vì tỏ thái độ bất mãn, Endrick đã chọn cách phản ứng chuyên nghiệp nhất: tập trung làm việc và đưa ra câu trả lời trên sân cỏ.

Sự tiến bộ đến ngay lập tức khi anh liên tục kiến tạo mỗi khi vào sân thay người, từ đó đòi lại vị trí trong đội hình xuất phát. "Tôi không có vấn đề gì với huấn luyện viên cả. Tôi chưa bao giờ tức giận, tôi lấy công việc làm nơi trú ẩn", Endrick khẳng định về thái độ thi đấu của mình. Thuyền trưởng của Lyon cũng thừa nhận ông hài lòng nhất với cách học trò hỗ trợ phòng ngự bên cạnh sự bùng nổ trên hàng công.

Chiến thuật mới: Mũi khoan từ hành lang cánh phải

Bên cạnh thái độ thi đấu, sự thay đổi lớn nhất nằm ở vị trí chiến thuật. Real Madrid giờ đây sẽ không còn chỉ nhìn nhận Endrick như một số 9 thuần túy hay một phương án dự phòng cho Kylian Mbappe. Tại Lyon, anh đang tỏa sáng rực rỡ khi xuất phát từ hành lang cánh phải. Tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo giúp anh trở nên khó lường hơn trong các tình huống đột phá vào trung lộ.

Một chương mới đầy hứa hẹn đang mở ra với Endrick.

Sự đa năng này đang mở toang cánh cửa dẫn đến suất đá chính tại Real Madrid – vị trí vốn đang tìm kiếm một nhân tố ổn định. Các thống kê hiện tại là minh chứng đanh thép cho tầm ảnh hưởng của tiền đạo này: 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo, giúp Lyon nuôi hy vọng trở lại Champions League sau 6 mùa giải vắng bóng.

Thông điệp gửi đến Real Madrid

Khả năng thích nghi của Endrick còn thể hiện qua việc anh có thể trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp lưu loát chỉ sau chưa đầy 4 tháng gia nhập. Hợp đồng cho mượn sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6, và kế hoạch của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là đưa anh trở lại để khẳng định vị thế tại đội một.

Real Madrid vẫn đặt trọn niềm tin vào cầu thủ mà họ đã đầu tư 50 triệu euro. Sự phát triển của Endrick đang đi đúng con đường mà những công thần như Casemiro hay Dani Carvajal từng đi: tu nghiệp tại một câu lạc bộ khác để tích lũy kinh nghiệm và bản lĩnh trước khi trở về tỏa sáng tại Bernabeu. Với phong độ hiện tại, cuộc cạnh tranh trên hàng công của "Kền kền trắng" mùa tới hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.