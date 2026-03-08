Sự trở lại của chiếc áo đen phong thủy và quyết tâm chiến thắng Indonesia của HLV Kim Sang-sik Tạm biệt chiếc áo trắng sau trận hòa Singapore, HLV Kim Sang-sik quyết định mang áo đen phong thủy trở lại ở cuộc so tài then chốt với Indonesia tại ASEAN Cup 2026.

Trong đời sống bóng đá hiện đại, ranh giới giữa những tính toán chiến thuật thuần túy và yếu tố tâm lý đôi khi vô cùng mong móng. Trước thềm cuộc thư hùng mang tính then chốt với chủ nhà Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bất ngờ cởi bỏ áp lực cho các học trò bằng câu chuyện đầy thú vị về chiếc áo thun màu đen "phong thủy".

Lá bùa may mắn gắn liền với chuỗi chiến tích vang dội

Trở lại thời điểm nhà cầm quân người Hàn Quốc mới tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển Việt Nam, chiếc áo thun màu đen đơn giản đã vô tình trở thành biểu tượng cho sự mát tay của ông. Trang phục này đồng hành cùng ông trải qua những hành trình thăng hoa rực rỡ, từ chức vô địch ASEAN Cup 2024, cúp U23 Đông Nam Á 2025 cho đến tấm huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33.

Chiếc áo đen phong thủy gắn liền với HLV Kim Sang-sik qua nhiều giải đấu. (Ảnh: Getty Images)

Yếu tố may mắn ấy vô hình trung tạo nên một niềm tin đặc biệt đối với người hâm mộ. Sự gắn kết giữa chiếc áo đen và các chiến thắng quan trọng dần trở thành một phần câu chuyện hấp dẫn bên lề mỗi giải đấu mà tuyển Việt Nam tham dự.

Lời đáp trả dí dỏm cởi bỏ áp lực trước đại chiến

Tuy nhiên, trong trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore vào ngày 31/7 vừa qua, HLV Kim Sang-sik bất ngờ xuất hiện trên đường blouse với chiếc áo thun màu trắng. Kết quả không như kỳ vọng ngay lập tức kéo theo những phản ứng sôi nổi từ cộng đồng mạng. Nhiều cổ động viên hóm hỉnh cho rằng việc vị thuyền trưởng "đổi màu áo" đã khiến đội nhà đánh mất vận may ghi bàn.

Xuất hiện tại buổi họp báo chiều ngày 2/8 trước trận đấu với Indonesia, ông Kim đã chủ động nhắc lại chi tiết này với sự hóm hỉnh nhưng đầy bản lĩnh:

“Tôi biết nhiều cổ động viên nói rằng việc tôi mặc áo trắng ở trận gặp Singapore đã mang lại kết quả không may mắn. Chúng tôi đến đây không phải để hòa mà là để giành trọn 3 điểm. Dù Indonesia mặc màu áo nào ngày mai, nếu họ không mặc màu đen thì tôi sẽ tiếp tục mặc chiếc áo thun đen này”, HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Chia sẻ hài hước của chiến lược gia người Hàn Quốc không chỉ xua tan bầu không khí căng thẳng trong phòng họp báo, mà còn phát đi tín hiệu mạnh mẽ về sự tự tin của tuyển Việt Nam. Trong một cuộc đại chiến đòi hỏi bản lĩnh vững vàng trên sân khách, cách tạo tâm lý thoải mái cho các học trò chính là bước chuẩn bị chiến thuật quan trọng nhất của vị thuyền trưởng xứ kim chi.