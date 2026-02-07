Sự trỗi dậy của Công an TP.HCM: Từ cuộc đua trụ hạng đến tham vọng tốp 3 V-League Với sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức và đầu tư mạnh mẽ về nhân sự, CLB Công an TP.HCM hiện xếp thứ 5 và sẵn sàng thách thức vị trí trong nhóm dẫn đầu V-League.

Sự lột xác của CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) tại V-League 2025-2026 đang trở thành một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất của bóng đá nội hiện nay. Từ một đội bóng thường xuyên rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", đại diện thành phố mang tên Bác đã vươn mình thành đối trọng đáng gờm, sẵn sàng thách thức nhóm dẫn đầu.

Sau 12 vòng đấu, vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 20 điểm là minh chứng rõ nhất cho sự chuyển mình này. Thời kỳ lo trụ hạng của bóng đá TP.HCM đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho tham vọng chinh phục tốp 3 đầy thực tế.

Nền móng từ ban huấn luyện huyền thoại

Nền móng cho sự hồi sinh này bắt nguồn từ cuộc cải tổ toàn diện ở thượng tầng. Đội bóng đã thực hiện bước đi mang tính bản sắc khi triệu tập ban huấn luyện gồm những huyền thoại của bóng đá thành phố những năm 1990 như HLV Lê Huỳnh Đức, cùng các cộng sự Châu Trí Cường và Phùng Thanh Phương.

Diện mạo mới mẻ và đầy tham vọng của CLB Công An TP.HCM.

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Lê Huỳnh Đức, lối chơi của CA TP.HCM trở nên thực dụng và bản lĩnh hơn. Dù không quá hoa mỹ, đội bóng sở hữu khả năng định hình chiến thuật rõ nét với các pha tấn công biên sắc bén, mang lại hiệu quả tối đa trong từng trận đấu.

Sức mạnh từ trục xương sống nội binh và dàn sao Việt kiều

Khác với những mùa giải trước thường dựa vào các phương án ngắn hạn, CA TP.HCM hiện sở hữu dàn nội binh đang ở độ chín sự nghiệp. Sự hiện diện của Quả bóng vàng Việt Nam 2024 Nguyễn Tiến Linh, cùng Phạm Đức Huy, Võ Minh Trọng và Lê Quang Hùng đã tạo nên trục xương sống vững chắc, vừa có sức trẻ vừa có bản lĩnh tuyển thủ quốc gia.

Đặc biệt, nguồn lực từ cầu thủ Việt kiều đã giúp đội bóng nâng tầm đẳng cấp. Sự hòa nhập nhanh chóng của Lee Williams (được đào tạo tại Anh) và Ngô Đăng Khoa (cầu thủ gốc Việt đầu tiên ghi bàn tại giải vô địch quốc gia Úc) đã mang đến tư duy chơi bóng hiện đại và kỹ năng hoàn chỉnh cho CLB.

Bên cạnh Tiến Linh, nhiều ngôi sao Việt kiều giá trị cũng đang đóng góp cho đội bóng thành phố mang tên Bác.

Hồi sinh niềm tin tại sân Thống Nhất

Sức hút từ dàn sao cùng thành tích ấn tượng đã trở thành thỏi nam châm kéo người hâm mộ trở lại sân Thống Nhất. Sau nhiều năm nguội lạnh bởi kết quả bết bát, khán đài nay đã rộn ràng tiếng cổ vũ, cho thấy niềm tin của khán giả đã thực sự hồi sinh cùng đội bóng.

Bên cạnh đó, tham vọng của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không dừng lại ở những kết quả hiện tại. Với khí thế sau chiến thắng trước PVF-CAND, mục tiêu giành 3 điểm trước CLB Thanh Hóa ở vòng 13 tới đây sẽ là bước đệm quan trọng để đội bóng chính thức gia nhập cuộc đua tốp 3. Bóng đá thành phố đã tìm lại được vị thế, không còn là "kẻ lót đường" mà đã trở thành biểu tượng mới đầy tham vọng trên bản đồ bóng đá Việt Nam.