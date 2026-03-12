Suất dự Champions League thứ năm của Ngoại hạng Anh lung lay sau loạt thất bại Man City và Chelsea thua đậm tại Champions League khiến hy vọng có 5 đại diện dự C1 mùa tới của bóng đá Anh lung lay, tạo áp lực lớn lên các đội bóng như Man Utd.

Giấc mơ về việc có 5 đại diện Ngoại hạng Anh góp mặt tại Champions League mùa giải tới vừa phải nhận một "gáo nước lạnh" sau một tuần thi đấu đầy thất vọng của các câu lạc bộ xứ sở sương mù tại đấu trường châu Âu. Những thất bại liên tiếp đang đẩy bóng đá Anh vào thế khó trong cuộc đua giành suất bổ sung từ UEFA.

Cú sốc từ các ông lớn tại Champions League

Theo thể thức mới của UEFA, hai quốc gia có thành tích xuất sắc nhất trong một mùa giải tại ba cúp châu Âu sẽ được trao thêm một suất bổ sung (EPS). Tuy nhiên, loạt trận Champions League vừa qua đã chứng kiến sự sa sút bất ngờ của các đại diện ưu tú nhất từ Premier League.

Cụ thể, Man City đã phải nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Real Madrid, trong khi Chelsea bị PSG đè bẹp với tỷ số 5-2. Ngay cả Arsenal cũng chỉ có được một trận hòa nhọc nhằn trước Bayer Leverkusen nhờ quả phạt đền ở những phút cuối trận.

Man City nhận thất bại nặng nề trước Real Madrid.

Áp lực từ bảng xếp hạng hệ số UEFA

Về mặt con số, Ngoại hạng Anh vẫn đang tạm dẫn đầu bảng hệ số UEFA với 22.513 điểm, tạo khoảng cách với Tây Ban Nha và Đức. Tuy nhiên, hệ số này được tính bằng tổng điểm tích lũy chia cho số lượng đội bóng tham dự. Việc các đại diện Tây Ban Nha như Real Madrid, Atletico Madrid tiến sâu và Bayern Munich (Đức) vừa hủy diệt Atalanta 6-1 đang đe dọa trực tiếp đến vị thế của người Anh.

Nếu các đội bóng Anh đồng loạt dừng bước sớm tại vòng loại trực tiếp, lợi thế về điểm số sẽ nhanh chóng bị san lấp. Điều này biến các trận đấu tại Europa League và Conference League trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Lúc này, Aston Villa, Nottingham Forest và Crystal Palace mang trên mình trọng trách bảo vệ quyền lợi cho cả giải đấu thông qua những chiến thắng để tích lũy điểm số.

Arsenal suýt chút nữa để thua trước Leverkusen.

Bóng ma mùa giải 2023-24 hiện về

Tình hình hiện tại gợi nhớ đến kịch bản tồi tệ của mùa giải 2023-24. Khi đó, Ngoại hạng Anh cũng từng được đánh giá chắc chắn có suất thứ năm nhưng lại bất ngờ thất bại ở những giai đoạn quyết định tại vòng tứ kết. Sự sụp đổ của Man City, Arsenal, Liverpool và West Ham năm đó vẫn là bài học xương máu cho bóng đá Anh.

Những đội bóng đang nỗ lực bám đuổi vị trí thứ năm tại giải quốc nội như Man Utd chắc chắn đang phải nín thở theo dõi tình hình. Vận mệnh tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục của họ mùa tới giờ đây không còn nằm hoàn toàn trong tay mình, mà phụ thuộc rất lớn vào kết quả thi đấu của các đội bóng đồng hương tại các sân chơi hạng dưới của UEFA.