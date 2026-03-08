Sức hút của iPhone 15 Pro: Mẫu iPhone khung Titan giá tốt nhất với Apple Intelligence Với khung viền Titanium cao cấp, chip A17 Pro và hỗ trợ Apple Intelligence, iPhone 15 Pro qua sử dụng trở thành lựa chọn nâng cấp tối ưu trong phân khúc.

iPhone 15 Pro đang trở thành tâm điểm trên thị trường điện thoại qua sử dụng tại Việt Nam nhờ sở hữu khung viền Titanium cao cấp cùng mức giá dễ tiếp cận. Trong bối cảnh các thế hệ mới hơn như iPhone 17 Pro chuyển sang sử dụng khung nhôm đúc nguyên khối nhằm tối ưu trọng lượng và cảm giác cầm nắm, thiết kế khung Titan của dòng 15 Pro vẫn duy trì sức hút đặc biệt nhờ vẻ ngoài sang trọng và tính hoàn thiện cao.

Thiết kế Titanium đẳng cấp và cổng kết nối USB-C chuẩn tốc độ cao

Điểm nâng cấp đáng chú ý về mặt ngoại hình của iPhone 15 Pro chính là chất liệu khung viền Titanium. Sự thay đổi chất liệu này giúp trọng lượng của máy giảm khoảng 20g so với thế hệ iPhone 14 Pro tiền nhiệm, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, hạn chế mỏi tay khi sử dụng trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi sang cổng kết nối USB-C hỗ trợ chuẩn tốc độ 10Gbps mang lại tính tiện dụng rất lớn. Người dùng có thể dễ dàng dùng chung sạc với các thiết bị như MacBook hay iPad, đồng thời tối ưu tốc độ truyền tải dữ liệu khi xuất các tập tin hình ảnh và video dung lượng lớn.

Sức mạnh từ chip A17 Pro và khả năng vận hành Apple Intelligence

iPhone 15 Pro là phiên bản iPhone đời cũ duy nhất đáp ứng đủ tiêu chuẩn phần cứng để vận hành hệ thống trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence. Nhờ trang bị bộ vi xử lý A17 Pro cùng dung lượng RAM 8GB, thiết bị xử lý mượt mà các tác vụ AI từ hệ thống.

Các tính năng thông minh đáng chú ý mà người dùng có thể trải nghiệm bao gồm tóm tắt văn bản tự động, trợ lý ảo Siri thông minh hơn, khởi tạo Genmoji và tích hợp trực tiếp ChatGPT mà không bắt buộc phải nâng cấp lên iPhone 16.

Hiện tại, mức giá tham khảo cho các phiên bản iPhone 15 Pro đã qua sử dụng trên thị trường cụ thể như sau:

Phiên bản dung lượng Mức giá tham khảo (Đồng) iPhone 15 Pro - 128GB 14.290.000 iPhone 15 Pro - 256GB 15.090.000 iPhone 15 Pro - 512GB 16.090.000

Màn hình ProMotion 120Hz và hệ thống máy ảnh chuyên nghiệp

Về khả năng hiển thị, iPhone 15 Pro sở hữu màn hình tích hợp công nghệ ProMotion 120Hz, mang đến phản hồi vuốt chạm mượt mà. Tần số quét cao giúp mọi thao tác chuyển cảnh giao diện và trải nghiệm hình ảnh đạt chuyển động tự nhiên.

Ngoài ra, cụm 3 camera của iPhone 15 Pro duy trì hiệu suất ấn tượng với cảm biến chính 48MP, hỗ trợ chụp ảnh mặc định ở độ phân giải 24MP giúp cân bằng giữa độ chi tiết và dung lượng lưu trữ. Mẫu máy này cũng hỗ trợ quay video ProRes trực tiếp lưu vào ổ cứng ngoài, đáp ứng tốt công việc sáng tạo nội dung.

Nhìn chung, iPhone 15 Pro là giải pháp nâng cấp rất hợp lý đối với người dùng đang sử dụng các phiên bản iPhone tiêu chuẩn hoặc các mẫu dòng Pro từ thế hệ iPhone 12 Pro trở xuống.