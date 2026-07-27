Sức hút của Palworld 1.0: Cột mốc 30 triệu bản bán ra và bước tiến khỏi Early Access Phiên bản Palworld 1.0 chính thức ra mắt, thu hút gần 1 triệu người chơi đồng thời trên Steam và đưa tổng doanh thu toàn cầu tiến gần mốc 700 triệu USD.

Sau giai đoạn thử nghiệm Early Access bùng nổ, nhà phát triển Pocketpair đã chính thức phát hành phiên bản cập nhật Palworld 1.0. Sự kiện này tạo nên làn sóng quay trở lại mạnh mẽ của cộng đồng game thủ, đưa lượng người chơi đồng thời trên Steam đạt đỉnh gần 1 triệu người vào ngày 19 tháng 7, đồng thời nâng tổng số bản bán ra vượt mốc 30 triệu trên toàn thế giới.

A screengrab of Palworld 1.0 peak player count ingame

Bứt phá doanh thu và lượng người chơi sau khi rời giai đoạn thử nghiệm

Lượng người chơi truy cập cùng lúc xấp xỉ 1 triệu đỉnh điểm là mốc ghi nhận cao nhất của Palworld kể từ thời điểm ra mắt Early Access đầu năm 2024 (khi từng đạt hơn 2 triệu người chơi cùng lúc). Bên cạnh số lượng người chơi trực tuyến, tốc độ tiêu thụ sản phẩm cũng vô cùng ấn tượng khi trò chơi bán được hơn 1,8 triệu bản chỉ trong 10 ngày đầu tiên sau khi tung ra bản 1.0.

Theo dữ liệu ước tính từ công ty phân tích Alinea Analytics, Palworld hiện đạt khoảng 30,5 triệu bản bán ra dạng phần mềm trả phí. Tổng doanh thu trực tiếp từ việc bán game sau hơn 2 năm phát triển đã tiệm cận mốc 700 triệu USD. Đáng chú ý, nền tảng Steam đóng góp tới khoảng 86% tổng số bản thương mại được tiêu thụ.

Phân bố người chơi trên các nền tảng

Mặc dù xuất hiện trên nhiều hệ máy khác nhau, phần lớn cộng đồng game thủ của Palworld vẫn tập trung chủ yếu trên máy tính cá nhân. Thống kê thị phần người chơi giữa các hệ máy bao gồm:

Nền tảng Tỷ lệ người chơi PC (Steam) 65% Xbox / Xbox Game Pass 31% PlayStation 5 (PS5) 4%

Những nâng cấp kỹ thuật và nội dung cốt lõi trong phiên bản 1.0

Phiên bản Palworld 1.0 đánh dấu bước chuyển mình hoàn chỉnh khi chính thức thoát khỏi danh xưng Early Access. Pocketpair đã bổ sung hàng loạt tính năng quan trọng nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng và mở rộng chiều sâu lối chơi:

Sinh vật và bản đồ mới: Bổ sung nhiều chủng loại Pal mới cùng các vùng đất rộng lớn hơn để người chơi khám phá.

Bổ sung nhiều chủng loại Pal mới cùng các vùng đất rộng lớn hơn để người chơi khám phá. Cơ chế gameplay mới: Giới thiệu cơ chế Mutation (Đột biến) và Awakening (Thức tỉnh), đồng thời nâng giới hạn cấp độ (level cap) của nhân vật và sinh vật.

Giới thiệu cơ chế Mutation (Đột biến) và Awakening (Thức tỉnh), đồng thời nâng giới hạn cấp độ (level cap) của nhân vật và sinh vật. Tối ưu hóa trải nghiệm (QoL): Tích hợp các cải tiến về giao diện, hệ thống quản lý kho và sửa đổi hàng loạt lỗi kỹ thuật dựa trên phản hồi từ người chơi.

Nhờ những cải tiến thiết thực này, Palworld tiếp tục duy trì mức đánh giá rất tích cực 93% trên Steam từ hơn 400.000 lượt đánh giá của người dùng.

Đánh giá từ nhà phát hành và giới chuyên môn

Nhìn nhận về thành công của bản cập nhật mới, ông John "Bucky" Buckley, Trưởng bộ phận Xuất bản và Truyền thông tại Pocketpair, chia sẻ rằng những con số đạt được là điều vô cùng kinh ngạc. Sự ủng hộ của cộng đồng trong hơn 2 năm qua là động lực to lớn giúp đội ngũ phát triển hoàn thiện trò chơi.

Bên cạnh đó, ông Rhys Elliot, Trưởng bộ phận Phân tích tại Alinea Analytics, nhận định rằng việc duy trì được sức hút mạnh mẽ và mang về doanh thu gần 700 triệu USD cho thấy vị thế vững chắc của Palworld trên thị trường game toàn cầu, đặc biệt là sự áp đảo đến từ hệ sinh thái PC.