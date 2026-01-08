Sức khỏe Hoa hậu Yến Nhi sau sự cố ngã xe máy trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026 Hoa hậu Yến Nhi bị bong gân sau sự cố ngã xe trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026. Người đẹp nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn.

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi đã gặp sự cố té ngã khi trình diễn cùng xe mô tô trên sân khấu. Mặc dù gặp chấn thương ngoài ý muốn, người đẹp vẫn giữ sự chuyên nghiệp, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để hoàn thành màn trình diễn.

Tình trạng sức khỏe của Hoa hậu Yến Nhi sau sự cố

Chia sẻ sau chương trình, Yến Nhi cho biết cô bị bong gân ở tay và bị đau nhẹ ở chân. Tuy nhiên, sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả đã giúp cô quên đi cảm giác đau đớn để hoàn thành nốt sự kiện.

Nàng hậu cho biết thêm cô đã dành nhiều thời gian tập luyện cẩn thận cùng huấn luyện viên trước khi diễn chính thức. Việc gặp sự cố trên sân khấu là điều bất ngờ, nhưng cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và coi đây là một kỷ niệm đáng nhớ trong màn final walk của mình.

Hoa hậu Yến Nhi bị trật tay, bong gân sau sự cố ngã xe trên sân khấu Miss Grand Vietnam 2026.

Khép lại nhiệm kỳ và kế hoạch tương lai

Bên cạnh việc chia sẻ về tình hình sức khỏe, Yến Nhi cũng nhìn lại khoảng thời gian một năm đảm nhận chiếc vương miện Miss Grand Vietnam. Cô trân trọng những bài học, sự trưởng thành cùng tình cảm thương yêu từ công chúng trong suốt chặng đường đã qua.

Hoa hậu Yến Nhi kết thúc nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam.

Về định hướng tiếp theo sau khi trao lại vương miện, Yến Nhi cho biết cô sẽ dành thời gian tập trung học tập và rèn luyện thêm các kỹ năng bản thân. Người đẹp hứa hẹn sẽ sớm ra mắt những dự án và thành quả mới tới khán giả.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, đến từ Đắk Lắk. Cô đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 và từng đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Grand International 2025. Dù không tiến sâu ở cuộc thi quốc tế, người đẹp vẫn để lại nhiều ấn tượng với phong thái tự tin và sự nỗ lực không ngừng.