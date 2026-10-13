Sức mạnh Apple TV 4K thế hệ mới: Nâng cấp chip A19 đột phá và âm thanh vòm 4 loa sống động Apple ra mắt Apple TV 4K thế hệ 4 sở hữu chip xử lý A19 mạnh mẽ, hỗ trợ bộ giải mã AV1, âm thanh vòm bốn loa và điều khiển nhà thông minh giá 8,799 triệu đồng.

Apple vừa chính thức ra mắt mẫu Apple TV 4K thế hệ thứ 4, mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng phần cứng cùng khả năng tích hợp sâu rộng vào hệ sinh thái nhà thông minh. Thiết bị được định vị nhằm tối ưu trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia nhờ sức mạnh xử lý vượt trội, khả năng giải mã video tiên tiến và mở rộng hỗ trợ âm thanh đa kênh linh hoạt.

Apple TV 4K mới ra mắt. Ảnh: Apple.com

Bước nhảy vọt về hiệu năng xử lý với chip A19

Trọng tâm nâng cấp kỹ thuật trên Apple TV 4K mới nằm ở vi xử lý A19 thế hệ mới. So với phiên bản tiền nhiệm, kiến trúc mới đem lại hiệu năng CPU tăng thêm 50% và sức mạnh xử lý đồ họa GPU tăng gấp 2 lần. Sự gia tăng tài nguyên phần cứng này giúp giao diện phản hồi nhanh chóng, thao tác điều hướng mượt mà và vận hành ổn định các ứng dụng nặng cũng như tác vụ chơi game đồ họa cao.

Apple TV 4K mới có phần cứng mạnh mẽ. Ảnh: Apple.com

Đáng chú ý, chip A19 được tích hợp sẵn bộ giải mã phần cứng AV1 chuyên dụng. Chuẩn nén này cho phép thiết bị truyền phát trực tuyến các luồng nội dung độ phân giải cao với hiệu quả nén tối ưu hơn, giúp tiết kiệm băng thông mạng mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh sắc nét. Đi cùng thiết bị là Apple TV Remote được tích hợp mạng lưới Tìm (Find My) cùng tính năng Tìm Chính Xác và loa phát tín hiệu âm thanh, hỗ trợ người dùng xác định vị trí điều khiển nhanh chóng.

Thiết lập âm thanh vòm 4 loa và vai trò trung tâm nhà thông minh

Về khả năng xử lý âm thanh, Apple TV 4K thế hệ mới cho phép ghép nối tối đa 4 loa khi kết hợp cùng HomePod thế hệ thứ 2 hoặc HomePod mini 2. Hệ thống tận dụng công nghệ cảm biến không gian để tự động nhận biết vị trí của từng loa trong phòng, từ đó căn chỉnh độ trễ thời gian và mức âm lượng nhằm tái tạo trường âm đồng bộ, bao trùm người nghe.

Với Apple TV 4K mới, người dùng có thể tạo ra trải nghiệm âm thanh vòm bốn loa với HomePod. Ảnh: Apple.com

Không chỉ dừng lại ở vai trò đầu phát giải trí, thiết bị đóng vai trò là hub trung tâm nhà thông minh nhờ trang bị kết nối Wi-Fi cùng giao thức mạng lưới Thread. Người dùng có thể giám sát chuông cửa, điều phối các kịch bản tự động hóa và quản lý phụ kiện gia đình ngay trên màn hình TV mà không gián đoạn nội dung đang xem. Tính năng Video Bảo Mật HomeKit cũng xử lý dữ liệu cục bộ an toàn, bảo vệ tối đa dữ liệu hình ảnh riêng tư.

Trải nghiệm hệ sinh thái và quy chuẩn môi trường

Thiết bị khai thác toàn diện các dịch vụ tích hợp sẵn như Apple Arcade, Apple Fitness+, các nền tảng phát phim trực tuyến và hỗ trợ gọi FaceTime thông qua tính năng Camera Thông Suốt với thiết bị di động. Giao diện màn hình chờ cũng cho phép cá nhân hóa sâu hơn từ kho ảnh lưu trữ iCloud cá nhân.

Giờ đây, người dùng có thể tùy chỉnh cách ảnh iCloud của mình hiển thị trên Apple TV. Ảnh: Apple.com

Bên cạnh yếu tố công nghệ, sản phẩm phản ánh cam kết bảo vệ môi trường khi sử dụng vàng tái chế ở lớp mạ bo mạch, mối hàn bằng thiếc tái chế và nhôm tái chế cho mô-đun tản nhiệt cùng vỏ điều khiển. Toàn bộ bao bì đóng gói được sản xuất từ sợi giấy tái chế, đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon của hãng vào năm 2030.

Thông số kỹ thuật chi tiết và lộ trình phát hành

Thông số Chi tiết Vi xử lý Apple A19 Hiệu năng cải tiến CPU tăng 50%, GPU tăng gấp đôi Khả năng nén video Bộ giải mã phần cứng AV1 chuyên dụng Hỗ trợ âm thanh Thiết lập âm thanh vòm 4 loa với HomePod / HomePod mini 2 Kết nối nhà thông minh Wi-Fi, giao thức Thread, Video Bảo Mật HomeKit Điều khiển Apple TV Remote hỗ trợ Tìm Chính Xác (Find My) Giá niêm yết tại Việt Nam 8.799.000 đồng Lịch mở đặt trước 13 tháng 10 năm 2026 Lịch mở bán chính thức 13 tháng 11 năm 2026

Apple TV 4K thế hệ thứ 4 có mức giá niêm yết tại thị trường Việt Nam là 8.799.000 đồng. Người dùng có thể đặt trước sản phẩm từ ngày 13 tháng 10 năm 2026 trước khi thiết bị chính thức lên kệ từ ngày 13 tháng 11 năm 2026.