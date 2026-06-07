Sức mạnh bất ngờ từ Ryzen 9 8940HX: Kiến trúc Zen 4 cũ vẫn đánh bại nhiều laptop Zen 5 mới Ryzen 9 8940HX dựa trên kiến trúc Zen 4 cũ vẫn chứng minh sức mạnh đa nhân vượt trội, đánh bại nhiều dòng chip Zen 5 mới trong các bài kiểm tra hiệu năng thực tế.

Trong thế giới công nghệ, khái niệm "mới hơn đồng nghĩa với mạnh hơn" không phải lúc nào cũng chính xác. Minh chứng rõ nét nhất hiện nay chính là Ryzen 9 8940HX, một vi xử lý dựa trên kiến trúc Zen 4 của AMD. Dù đã ra mắt hơn một năm, con chip này vẫn đang thể hiện sức mạnh đáng gờm, thậm chí vượt qua nhiều đối thủ chạy kiến trúc Zen 5 mới nhất trong các tác vụ đòi hỏi hiệu năng đa nhân thuần túy.

Sức mạnh đa nhân: Zen 4 cũ áp đảo Zen 5 mới

Dữ liệu thử nghiệm thực tế trên mẫu laptop MSI Crosshair A16 HX cho thấy Ryzen 9 8940HX sở hữu hiệu năng đa nhân cực kỳ ấn tượng. Đáng chú ý nhất là khi so sánh với dòng chip Ryzen AI 9 HX 470 (kiến trúc Zen 5), Ryzen 9 8940HX cho kết quả nhanh hơn tới gần 40%. Sự chênh lệch đáng kể này chủ yếu đến từ việc duy trì số lượng lõi xử lý cao, tối ưu cho các tác vụ nặng trên laptop gaming tầm trung và cao cấp.

Zen 4 vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể nếu người dùng biết lựa chọn đúng model phù hợp.

Mặc dù một số hệ thống chạy Zen 5 cao cấp hơn, chẳng hạn như Ryzen 9 9955HX trên Asus ROG Strix G18, có thể đạt điểm số cao hơn, nhưng những thiết bị này thường đi kèm với hệ thống tản nhiệt đồ sộ và mức giá đắt đỏ. Ryzen 9 8940HX hiện đang đứng ở vị trí cân bằng lý tưởng giữa hiệu năng đa nhân thô và giá thành, vượt mặt cả dòng Ryzen AI 9 HX 370 mới ra mắt.

Bảng so sánh hiệu năng Cinebench R15 (Đa nhân)

Vi xử lý (Model Laptop) Điểm số trung bình (Points) Chênh lệch so với 8940HX AMD Ryzen 9 8940HX (MSI Crosshair A16 HX) 5290 Gốc AMD Ryzen 9 9955HX (Asus ROG Strix G18) 5642 +6.6% AMD Ryzen AI 9 HX 470 (Lenovo Legion 7 16) 3496 -33.9% AMD Ryzen AI 9 HX 370 (Schenker XMG Core 16) 3503 -33.8% AMD Ryzen 9 8945HS (MSI Katana A15 AI) 2571 -51.4%

Đánh đổi giữa hiệu năng thuần túy và tính năng hiện đại

Dù sở hữu sức mạnh đa nhân ấn tượng, Ryzen 9 8940HX vẫn tồn tại những hạn chế nhất định so với thế hệ chip mới. Điểm yếu lớn nhất của dòng chip Zen 4 này là mức tiêu thụ điện năng khá cao và hiệu năng đơn nhân chỉ ở mức trung bình. Đặc biệt, Ryzen 9 8940HX thiếu hụt bộ xử lý thần kinh (NPU) tích hợp, đồng nghĩa với việc không có khả năng tăng tốc các tác vụ AI phần cứng – một xu hướng đang bùng nổ trên các dòng laptop "AI PC" hiện nay.

Tuy nhiên, đối với đối tượng game thủ ưu tiên hiệu suất khung hình và khả năng xử lý đa nhiệm, những thiếu sót về AI hay mức tiêu thụ điện năng thường không ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm sử dụng thực tế. Trong các bài kiểm tra chuyên sâu như Blender hay nén dữ liệu 7-Zip, Ryzen 9 8940HX vẫn cho thấy tốc độ xử lý vượt trội so với các dòng chip tiết kiệm điện hoặc chip tập trung vào AI của thế hệ mới.

Lựa chọn thực tế cho game thủ

Việc Ryzen 9 8940HX vẫn duy trì được vị thế trước các dòng chip Zen 5 cho thấy AMD đã tối ưu rất tốt kiến trúc Zen 4 cho các dòng chip dòng HX. Nếu người dùng đang tìm kiếm một chiếc laptop gaming có hiệu năng xử lý mạnh mẽ nhất trong tầm giá mà không quá quan tâm đến các tính năng AI thời thượng, các mẫu máy trang bị Ryzen 9 8940HX vẫn là một sự đầu tư cực kỳ thông minh ở thời điểm hiện tại.

Nhìn chung, cuộc đua công nghệ không chỉ nằm ở con số thế hệ. Ryzen 9 8940HX là minh chứng cho thấy một kiến trúc cũ nhưng được tinh chỉnh tốt và có số nhân thực tế cao vẫn đủ sức đánh bại những công nghệ mới hơn vốn đang phải chia sẻ không gian chip cho các nhân xử lý AI.