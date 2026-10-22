Sức mạnh camera vivo X500 Ultra: Cảm biến tele 200MP kích thước lớn cùng viên pin 8000mAh Mẫu flagship vivo X500 Ultra sở hữu ống kính tiềm vọng 200MP kích thước 1/1.2 inch, camera chính Sony LYT910 50MP cùng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

vivo X500 Ultra đang trở thành tâm điểm chú ý của giới công nghệ khi những thông số phần cứng đầu tiên dần lộ diện. Thay vì chạy đua trang bị đồng loạt ba cảm biến độ phân giải 200MP như các đồn đoán vào tháng 7, nguyên mẫu thử nghiệm kỹ thuật mới nhất từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station cho thấy hãng đang tái cấu trúc hệ thống quang học nhằm tối ưu hiệu năng thực tế.

Thay đổi chiến lược camera chính với cảm biến Sony LYT910

Trên phiên bản thử nghiệm kỹ thuật mới nhất, vivo lựa chọn cảm biến Sony LYT910 độ phân giải 50MP với tiêu cự tương đương 35mm cho camera chính. Bước đi này thể hiện rõ định hướng thực dụng của nhà sản xuất, ưu tiên chất lượng thấu kính và khả năng xử lý điểm ảnh thay vì chỉ đơn thuần tăng số lượng megapixel.

vivo X500 Ultra sẽ có cảm biến chính 50MP

Cụm camera với tiêu cự 35mm mang lại góc nhìn tự nhiên gần với mắt người, rất phù hợp cho thể loại ảnh chụp đường phố và chân dung môi trường. Việc kết hợp cảm biến 50MP kích thước điểm ảnh lớn giúp giảm thiểu hiện tượng nhiễu hạt, đồng thời tăng cường dải nhạy sáng (dynamic range) khi chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Ống kính tele 200MP với cảm biến lớn vượt trội

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên vivo X500 Ultra nằm ở cụm ống kính tiềm vọng thu phóng. Thiết bị dự kiến tích hợp cảm biến tele độ phân giải 200MP có kích thước vật lý lên tới 1/1.2 inch, đánh dấu bước nhảy vọt quan trọng về mặt phần cứng di động.