Sức mạnh chip Snapdragon Wear Elite: Bước ngoặt hiệu năng cho Galaxy Watch Ultra 2 Snapdragon Wear Elite với tiến trình 3nm ghi nhận điểm hiệu năng vượt trội hơn 50% so với thế hệ trước, hứa hẹn biến Galaxy Watch Ultra 2 thành mẫu smartwatch mạnh mẽ nhất của Samsung.

Thị trường đồng hồ thông minh đang đứng trước một bước ngoặt lớn về hiệu năng khi Qualcomm chuẩn bị tung ra dòng chip cao cấp nhất dành cho thiết bị đeo. Theo các dữ liệu rò rỉ mới nhất, Snapdragon Wear Elite - bộ vi xử lý dự kiến trang bị trên Galaxy Watch Ultra 2 - không chỉ là một bản nâng cấp nhẹ mà là một cuộc cách mạng về sức mạnh xử lý và đồ họa trên cổ tay người dùng.

Kiến trúc 5 nhân và tiến trình 3nm tiên tiến

Snapdragon Wear Elite, mang mã hiệu nội bộ là Vienna, đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách thiết kế chip cho smartwatch. Thay vì sử dụng các nhân xử lý đời cũ, Qualcomm đã đưa vào cấu trúc 5 nhân hiện đại, được tối ưu hóa cho hệ điều hành WearOS (hoặc Android 16 dành cho thiết bị đeo).

Cụ thể, bộ vi xử lý này sở hữu một lõi hiệu năng cao Cortex-A78C với xung nhịp lên tới 2.11GHz, đảm nhiệm các tác vụ nặng và phản hồi tức thì. Hỗ trợ cho lõi chính là bốn lõi tiết kiệm điện Cortex-A55 chạy ở tốc độ 1.96GHz, giúp duy trì các hoạt động nền mà không gây tiêu tốn quá nhiều năng lượng. Việc sản xuất trên tiến trình 3nm không chỉ giúp thu nhỏ kích thước chip mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất nhiệt - một yếu tố sống còn đối với các thiết bị đeo vốn có không gian tản nhiệt hạn chế.

Thông số kỹ thuật chính của chip Snapdragon Wear Elite

Áp đảo đối thủ trong các bài kiểm tra hiệu năng

Dữ liệu từ Geekbench đã phác họa một bức tranh rõ nét về sự chênh lệch sức mạnh giữa Snapdragon Wear Elite và các giải pháp hiện nay, đặc biệt là chip Exynos W1000 do Samsung tự phát triển. Trong các bài thử nghiệm đơn nhân và đa nhân, con chip mới từ Qualcomm cho thấy sự áp đảo hoàn toàn.

Chỉ số (Geekbench) Snapdragon Wear Elite Exynos W1000 Mức tăng trưởng Điểm đơn nhân 573 372 ~54% Điểm đa nhân 1,069 685 ~56% GPU Compute 1,459 993 ~47%

Sự vượt trội hơn 50% về hiệu năng CPU cho thấy khả năng xử lý ứng dụng mượt mà hơn, giảm thiểu độ trễ khi chuyển đổi giữa các tính năng. Đáng chú ý, mẫu thử nghiệm xuất hiện trên Geekbench còn đi kèm với RAM 4GB, một con số ấn tượng đối với smartwatch, cho phép thiết bị xử lý đa nhiệm tốt hơn và sẵn sàng cho các tính năng AI tích hợp sâu vào hệ điều hành.

Snapdragon Wear Elite lộ hiệu năng ấn tượng trên Geekbench

Đồ họa Adreno 622: Nâng tầm trải nghiệm thị giác

Bên cạnh CPU, khả năng xử lý đồ họa cũng nhận được sự nâng cấp mạnh mẽ với GPU Adreno 622. Với 1,459 điểm trong bài kiểm tra GPU Compute, Snapdragon Wear Elite vượt xa mức 993 điểm của GPU Mali-G68 trên Exynos W1000.

Hiệu năng đồ họa cao hơn gần 50% mang lại nhiều lợi ích thiết thực: các hiệu ứng chuyển cảnh trong giao diện người dùng sẽ trở nên mượt mà hơn ở tần số quét cao, khả năng hiển thị bản đồ 3D chi tiết hơn và hỗ trợ tốt cho các mặt đồng hồ phức tạp có nhiều hoạt ảnh. Đây là yếu tố quan trọng để Samsung tận dụng tối đa màn hình công nghệ mới trên Galaxy Watch Ultra 2.

Galaxy Watch Ultra 2: Không chỉ là nâng cấp cấu hình

Việc chuyển sang sử dụng Snapdragon Wear Elite được xem là mảnh ghép hoàn hảo để Samsung hiện thực hóa những tham vọng trên Galaxy Watch Ultra 2. Ngoài sức mạnh phần cứng, thiết bị này được dự đoán sẽ sở hữu những thông số kỹ thuật hàng đầu thị trường thiết bị đeo.

Màn hình siêu sáng: Độ sáng tối đa có thể đạt mức 5,000 nits, giúp việc quan sát dưới ánh nắng gắt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Độ sáng tối đa có thể đạt mức 5,000 nits, giúp việc quan sát dưới ánh nắng gắt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Lưu trữ rộng rãi: Bộ nhớ trong 64GB cho phép người dùng lưu trữ nhiều nhạc, bản đồ ngoại tuyến và ứng dụng hơn.

Bộ nhớ trong 64GB cho phép người dùng lưu trữ nhiều nhạc, bản đồ ngoại tuyến và ứng dụng hơn. Thời lượng pin: Với viên pin dung lượng hơn 800mAh kết hợp cùng tiến trình chip 3nm tiết kiệm điện, thời gian sử dụng thực tế được kỳ vọng sẽ phá vỡ các giới hạn của dòng Galaxy Watch trước đây.

Samsung sẽ ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 trong sự kiện ngày 22/7 tới

Sự kiện ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tới sẽ là thời điểm Samsung chính thức xác nhận các thông số này. Nếu những dữ liệu trên là chính xác, Galaxy Watch Ultra 2 cùng chip Snapdragon Wear Elite sẽ thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartwatch cao cấp, nơi hiệu năng không còn là điểm yếu so với các thiết bị di động khác.