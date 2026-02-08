Sức mạnh Galaxy Tab S12 Ultra lộ diện trên Geekbench: Chip Dimensity 9500, RAM 12GB Samsung Galaxy Tab S12 Ultra bất ngờ xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, RAM 12GB cùng hệ điều hành Android 17 mới nhất.

Mẫu máy tính bảng cao cấp tiếp theo của Samsung là Galaxy Tab S12 Ultra vừa lộ diện dữ liệu thông số kỹ thuật trên cơ sở dữ liệu Geekbench. Kết quả chạy thử cho thấy thiết bị sở hữu hiệu năng mạnh mẽ từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, kết hợp dung lượng RAM 12GB và nền tảng hệ điều hành Android 17 ngay khi xuất xưởng.

Galaxy Tab S12 Ultra lộ hiệu suất ấn tượng trên Geekbench

Hiệu năng ấn tượng từ vi xử lý Dimensity 9500

Dữ liệu rò rỉ từ Geekbench ghi nhận Galaxy Tab S12 Ultra được trang bị bộ vi xử lý flagship Dimensity 9500 của MediaTek. Đây là lần thứ ba liên tiếp gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc hợp tác cùng nhà sản xuất chip Taiwan cho dòng máy tính bảng hàng đầu của mình.

Trong bài kiểm tra hiệu năng, thiết bị đạt điểm số ấn tượng với 2,424 điểm ở bài test đơn nhân và 8,446 điểm ở bài test đa nhân. Bên cạnh đó, mẫu tablet này còn sở hữu dung lượng RAM 12GB, hỗ trợ tối ưu cho các tác vụ đa nhiệm nặng, xử lý đồ họa và công việc chuyên nghiệp.

Samsung sẽ sớm ra mắt dòng Galaxy Tab S12 trong thời gian tới

Thử nghiệm trên nền tảng Android 17 và One UI 9

Đáng chú ý, danh sách từ Geekbench xác nhận Galaxy Tab S12 Ultra đang vận hành trên hệ điều hành Android 17 kết hợp giao diện One UI 9. Việc thử nghiệm phiên bản phần mềm mới cho thấy Samsung đang tích cực hoàn thiện tối ưu hóa hệ thống cho dòng sản phẩm flagship thế hệ tiếp theo.

Galaxy Tab S12 sẽ được cài sẵn giao diện One UI 9 khi ra mắt

Sự kết hợp giữa vi xử lý thế hệ mới và nền tảng phần mềm cập nhật hứa hẹn mang lại khả năng phân bổ tài nguyên hiệu quả, đồng thời duy trì thời gian hỗ trợ cập nhật lâu dài cho người dùng.

Áp lực chi phí linh kiện và lộ trình ra mắt

Mặc dù nhận được những cải tiến lớn về mặt phần cứng, dòng sản phẩm Galaxy Tab S12 có thể sẽ đối mặt với sự điều chỉnh giá bán. Do chi phí sản xuất linh kiện đầu vào và giá bộ nhớ gia tăng trên phạm vi toàn cầu, mức giá khởi điểm của dòng máy tính bảng này dự kiến sẽ cao hơn so với thế hệ Galaxy Tab S11 series ra mắt năm 2025.

Galaxy Tab S12 sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới

Về danh mục sản phẩm, Samsung dự kiến sẽ ra mắt hai phiên bản gồm biến thể Plus và biến thể Ultra vào khoảng đầu tháng 9. Đồng thời, tại cuộc họp báo sau báo cáo tài chính Quý 2 năm 2026, đại diện Samsung cũng xác nhận kế hoạch giới thiệu các thiết bị mới trong hệ sinh thái bao gồm điện thoại Galaxy S26 FE, kính thông minh Galaxy Glasses và mẫu tai nghe dạng mở open-ear hoàn toàn mới.