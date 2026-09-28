Sức mạnh OPPO Find X10 bản quốc tế: Chip Dimensity 9600M, RAM 12GB cùng pin khủng 8000mAh Phiên bản quốc tế của OPPO Find X10 vừa xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý Dimensity 9600M mạnh mẽ, bộ nhớ RAM 12GB và viên pin dung lượng lớn đến 8,000mAh.

Sau khi ra mắt tại thị trường Trung Quốc, mẫu điện thoại cao cấp OPPO Find X10 phiên bản quốc tế vừa chính thức lộ diện dữ liệu sức mạnh trên nền tảng đo hiệu năng Geekbench. Sự xuất hiện này không chỉ cung cấp cái nhìn chi tiết về cấu hình phần cứng vượt trội với vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M, mà còn báo hiệu thời điểm sản phẩm tiến ra thị trường toàn cầu đã cận kề.

Cụ thể, theo dữ liệu do chuyên gia rò rỉ Abhishek Yadav chia sẻ, một thiết bị mang mã số CPH2911 đã hoàn thành bài kiểm tra đo điểm chuẩn. Các đối chiếu kỹ thuật xác nhận đây chính là biến thể thương mại toàn cầu của dòng OPPO Find X10.

Thông tin được leaker uy tín Abhishek Yadav chia sẻ được cho là của chiếc Find X10

Kiến trúc Dimensity 9600M và điểm số hiệu năng ấn tượng

Trọng tâm sức mạnh của OPPO Find X10 quốc tế nằm ở bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M (mã hiệu MT6993). Vi xử lý này được xây dựng trên cấu trúc 8 nhân phân tầng chuyên biệt nhằm tối ưu hóa giữa sức mạnh xử lý đỉnh cao và mức tiêu thụ điện năng.

Hệ thống lõi bao gồm một nhân hiệu năng siêu cao đạt tốc độ xung nhịp 4.21GHz, ba nhân hiệu suất 3.5GHz và bốn nhân tiết kiệm điện chạy ở mức 2.7GHz. Kết hợp cùng bộ nhớ RAM 12GB và nền tảng hệ điều hành Android 17, thiết bị bảo đảm tốc độ xử lý nhanh chóng trong các tác vụ tính toán đa luồng cũng như các tựa game đồ họa phức tạp.

Phiên bản quốc tế của dòng máy này đã ghi nhận 2,528 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và vươn lên mức 8,709 điểm trong bài test đa nhân

Trong thử nghiệm thực tế trên Geekbench 7, phiên bản quốc tế của OPPO Find X10 ghi nhận 2,528 điểm ở bài kiểm tra đơn nhân và 8,709 điểm ở bài kiểm tra đa nhân. Kết quả này phản ánh sự tinh chỉnh đồng bộ giữa phần cứng và phần mềm điều khiển trước khi bước vào thị trường quốc tế.

Màn hình 144Hz, hệ thống camera 200MP và dung lượng pin 8,000mAh

Bên cạnh vi xử lý mạnh mẽ, OPPO Find X10 còn sở hữu thông số hiển thị ấn tượng với màn hình AMOLED 6.59 inch, độ phân giải 1,272 x 2,768 pixels. Đáng chú ý, tần số quét được đẩy lên mức 144Hz, mang lại độ mượt mà cao khi thao tác cuộn trang và giảm thiểu tối đa độ trễ cảm ứng.

Hệ thống nhiếp ảnh cũng là một điểm cộng khổng lồ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng

Khả năng nhiếp ảnh trên máy cũng là một nâng cấp đáng giá với cụm camera sau gồm ba ống kính: cảm biến chính 200MP, ống kính telephoto 200MP hỗ trợ zoom quang học 2.8X và camera góc siêu rộng 50MP. Phía trước máy trang bị cảm biến selfie 50MP hỗ trợ chụp chân dung sắc nét và đàm thoại video độ phân giải cao.

Thời lượng sử dụng được củng cố nhờ viên pin dung lượng lên tới 8,000mAh, đi cùng giải pháp sạc nhanh có dây công suất 80W và sạc nhanh không dây 50W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp lại năng lượng cho thiết bị.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật OPPO Find X10

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý MediaTek Dimensity 9600M (MT6993), 8 nhân (lên đến 4.21GHz) Bộ nhớ RAM & Lưu trữ RAM 12GB / 16GB, Bộ nhớ trong 256GB / 512GB / 1TB Màn hình AMOLED 6.59 inch, độ phân giải 1,272 x 2,768 pixels, tần số quét 144Hz Camera sau Chính 200MP + Telephoto 200MP (zoom quang 2.8X) + Góc siêu rộng 50MP Camera trước 50MP Dung lượng pin & Sạc 8,000mAh, sạc có dây 80W, sạc không dây 50W Hệ điều hành Android 17

Tại Trung Quốc, phiên bản tiêu chuẩn RAM 12GB và bộ nhớ 256GB có giá khởi điểm 5,499 NDT (khoảng hơn 21 triệu đồng) với các tùy chọn màu sắc gồm Light Titanium, Ice Blue và Qingcheng. Hiện tại, hãng đã bắt đầu mở chương trình đặt hàng trước cho người dùng tại một số quốc gia như Anh và Singapore với các biến thể RAM 12GB đi kèm bộ nhớ 256GB hoặc 512GB, báo hiệu sản phẩm sẽ sớm được phát hành rộng rãi.