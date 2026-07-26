Sức mạnh phần cứng của Lenovo ThinkCentre X: RAM 256GB và card đồ họa kép RTX 5060 Ti Lenovo niêm yết mẫu máy tính ThinkCentre X tại Mỹ với cấu hình khủng gồm vi xử lý Intel Core Ultra vPro, RAM CUDIMM 256GB và hai card đồ họa Nvidia RTX 5060 Ti.

Lenovo vừa chính thức đưa dòng máy tính trạm ThinkCentre X lên website tại thị trường Mỹ dưới dạng sắp ra mắt. Đây là mẫu PC đồng bộ sở hữu dung tích thùng máy 34 lít, được thiết kế hướng tới các tác vụ đòi hỏi khả năng xử lý tính toán cực kỳ nặng như dựng phim, trí tuệ nhân tạo và xử lý dữ liệu lớn.

Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre X chuẩn bị ra mắt tại Mỹ.

Thiết kế thùng máy 34 lít cùng cấu hình đồ họa kép ấn tượng

Ban đầu khi được giới thiệu tại sự kiện CES 2026, ThinkCentre X từng dự kiến trang bị card đồ họa cao cấp nhất là RTX 5090. Tuy nhiên, theo thông tin cấu hình chính thức dành cho thị trường Mỹ, người dùng sẽ có các tùy chọn linh hoạt giữa một card đơn RTX 5060 Ti 16GB hoặc cấu hình hai card đồ họa chạy song song RTX 5060 Ti 16GB.

Thiết kế dạng tháp 34 lít mang lại không gian tản nhiệt rộng rãi cho các linh kiện phần cứng hoạt động ổn định trong thời gian dài. Bên cạnh đó, việc trang bị bộ nguồn công suất cao lên đến 1200W giúp hệ thống đảm bảo cung cấp đủ điện năng cho vi xử lý và hai card đồ họa cùng hoạt động đồng thời.

Khả năng xử lý từ chip Intel Core Ultra và RAM CUDIMM 256GB

Về mặt vi xử lý, Lenovo cung cấp nhiều lựa chọn CPU thế hệ mới của Intel. Mẫu máy tính này hỗ trợ tối đa vi xử lý Intel Core Ultra 9 285 vPro với 24 nhân xử lý hoặc Core Ultra 7 270K Plus (vPro), giúp tối ưu hóa hiệu suất làm việc đa nhiệm và tăng cường bảo mật cho môi trường doanh nghiệp.

Đáng chú ý, điểm nhấn lớn nhất của ThinkCentre X nằm ở dung lượng bộ nhớ RAM. Máy hỗ trợ tối đa 256GB RAM DDR5-6400 chuẩn CUDIMM tốc độ cao. Đối với người dùng có nhu cầu cơ bản hơn, hệ thống vẫn cung cấp tùy chọn bộ nhớ 128GB DDR5-5600 UDIMM tiêu chuẩn.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Lenovo ThinkCentre X

Thông số Chi tiết cấu hình Vi xử lý (CPU) Tối đa Intel Core Ultra 9 285 vPro (24 nhân) / Core Ultra 7 270K Plus (vPro) Card đồ họa (GPU) 1x hoặc 2x Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 16GB Bộ nhớ RAM Tối đa 256GB DDR5-6400 CUDIMM hoặc 128GB DDR5-5600 UDIMM Bộ nguồn (PSU) Tối đa 1200W Dung tích thùng máy 34 lít

Mức giá và thời điểm mở bán dự kiến

Mặc dù mức giá chính thức tại Mỹ chưa được công bố, tham chiếu từ thị trường Anh có thể thấy ThinkCentre X thuộc phân khúc máy tính cao cấp. Cụ thể, phiên bản khởi điểm tại Anh có giá khoảng 2.530 Bảng (tương đương 3.370 USD). Trong khi đó, phiên bản cấu hình tối đa gồm vi xử lý Core Ultra 9 285 vPro, 256GB RAM, ổ cứng SSD 1TB, nguồn 1200W cùng card đồ họa RTX 5060 Ti 16GB có giá lên tới 10.480 Bảng (khoảng 13.959 USD).

Nhìn chung, việc chuẩn bị đổ bộ thị trường Mỹ sau các quốc gia như Anh, Úc, Malaysia và Ấn Độ khẳng định định hướng của Lenovo trong việc mang đến giải pháp máy tính trạm hiệu năng cao cho người dùng chuyên nghiệp.