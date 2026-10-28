Sức mạnh phần cứng iQOO Neo 12: Màn hình 2K 185Hz, pin 9.000mAh và chip Snapdragon 8 Elite vivo vừa ra mắt iQOO Neo 12 với viên pin khủng 9.000mAh, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp quạt làm mát chủ động và màn hình AMOLED 2K đạt tần số quét 185Hz.

vivo vừa chính thức ra mắt mẫu smartphone hiệu năng cao iQOO Neo 12 tại thị trường Trung Quốc, đánh dấu bước nhảy vọt toàn diện so với thế hệ Neo 11 tiền nhiệm. Thiết bị thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ việc tích hợp vi xử lý đầu bảng, công nghệ pin anode silicon dung lượng lên tới 9.000mAh cùng hệ thống tản nhiệt chủ động hiếm thấy trên các dòng điện thoại thông minh hiện nay.

iQOO Neo 12 ra mắt với cấu hình mạnh mẽ

Kiến trúc xử lý kép với Snapdragon 8 Elite Gen 5 và chip phụ Q3

Về sức mạnh cốt lõi, iQOO Neo 12 vận hành trên nền tảng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất của Qualcomm, đi kèm con chip đồ họa phụ trợ chuyên dụng Q3 do vivo tự nghiên cứu. Sự kết hợp phần cứng này giúp tăng 20% hiệu năng xử lý của CPU, trong khi chip chuyên dụng Q3 mang lại khả năng xử lý hình ảnh và khung hình tăng 60% nhưng lại tiết kiệm tới 40% điện năng tiêu thụ so với thế hệ trước.

Nhờ cấu hình này, thiết bị có thể vận hành mượt mà hơn 50 tựa game ở tần số quét nguyên bản 185fps. Không chỉ vậy, máy còn hỗ trợ xuất tín hiệu hiển thị đồng thời ở chuẩn 2K 185fps kết hợp cùng các thuật toán siêu phân giải, kỹ thuật nội suy khung hình chuyển động và công nghệ dò tia toàn cảnh (panoramic ray tracing) để nâng cấp trải nghiệm đồ họa lên mức tối đa.

Điện thoại sử dụng chipset cao cấp

Hệ thống làm mát chủ động kết hợp chuẩn kháng nước IP69

Để duy trì hiệu suất hoạt động liên tục ở cường độ cao mà không bị hạ xung nhịp, vivo đã trang bị cho iQOO Neo 12 một quạt tản nhiệt cơ học chủ động kích thước 17 × 17mm. Hệ thống quạt này cung cấp ba mức tùy chỉnh tốc độ gió khác nhau, kết hợp nhịp nhàng cùng buồng hơi 3D diện tích tản nhiệt 8.2K. Cải tiến phần cứng này giúp gia tăng hiệu quả tản nhiệt tổng thể thêm 15% so với Neo 11.

Đáng chú ý, dù trang bị khe quạt cơ học bên trong thân máy, iQOO Neo 12 vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn kháng bụi và nước khắt khe hàng đầu gồm IP68 và IP69. Riêng cụm mô-đun quạt gió được thiết kế chuyên biệt đạt chuẩn kháng nước IPX8 và IPX9, giúp bảo vệ các linh kiện cơ học trước nguy cơ xâm nhập của chất lỏng.

Màn hình AMOLED 2K đạt tần số quét đỉnh cao 185Hz

Khả năng hiển thị của iQOO Neo 12 được nâng cấp mạnh mẽ với tấm nền AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải sắc nét 3200 × 1440 pixels (2K) và mật độ điểm ảnh đạt 514ppi. Điểm nổi bật nhất chính là tần số quét lên tới 185Hz, mang đến độ mượt mà vượt bậc so với chuẩn 120Hz hay 144Hz phổ biến.

Màn hình đạt độ sáng cục bộ toàn khung hình lên mức 2.200 nits và độ sáng kích hoạt thủ công tối đa 1.000 nits ở chế độ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, một chip điều khiển màn hình riêng biệt được tích hợp nhằm quản lý chất lượng hiển thị 2K ở mức 185Hz, giúp giảm tiêu hao điện năng màn hình khoảng 30%.

Đột phá pin 9.000mAh với công nghệ anode silicon thế hệ mới

Dung lượng pin là một trong những điểm nâng cấp đáng giá nhất trên iQOO Neo 12. Thiết bị sở hữu thỏi pin 9.000mAh, tăng đáng kể so với mức 7.500mAh trên thế hệ cũ. Viên pin này ứng dụng công nghệ cực âm anode silicon thế hệ thứ 5 với mật độ hàm lượng silicon cao hơn 33%, giúp chứa được dung lượng năng lượng lớn mà không làm tăng quá nhiều kích thước hay độ dày thân máy.

Điện thoại vivo có thời lượng pin tuyệt vời

Máy hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 100W cùng tính năng sạc nhánh (bypass charging). Tính năng này cho phép nguồn điện đi thẳng vào hệ thống linh kiện mà không nạp qua pin trong lúc người dùng chơi game, vừa hạn chế sinh nhiệt vừa kéo dài tuổi thọ của cell pin.

Khả năng nhiếp ảnh và các tùy chọn giá bán

Hệ thống quang học phía sau bao gồm cảm biến chính Sony IMX921 độ phân giải 50MP kích thước 1/1.56 inch có trang bị chống rung quang học OIS, đi cùng camera chụp góc siêu rộng 8MP. Mặt trước là camera selfie 16MP đáp ứng nhu cầu gọi video và chụp ảnh chân dung. Đáng chú ý, cụm camera sau còn cho phép quay video độ phân giải cao lên đến mức 8K.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình AMOLED 6,83 inch, 2K (3200 × 1440), 185Hz, 514ppi, 2.200 nits Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 + chip game Q3 Hệ thống làm mát Quạt tản nhiệt cơ học 17 × 17mm + buồng hơi 3D 8.2K Dung lượng pin & Sạc 9.000mAh (anode silicon thế hệ 5), sạc nhanh 100W Camera Chính 50MP (Sony IMX921, OIS) + Góc rộng 8MP, quay 8K; Trước 16MP Độ bền Kháng nước, kháng bụi IP68 và IP69

Tại thị trường Trung Quốc, iQOO Neo 12 được mở bán với 5 phiên bản bộ nhớ. Mức giá khởi điểm được công bố từ 4.399 CNY (tương đương khoảng 17,09 triệu đồng) dành cho bản tiêu chuẩn 12GB RAM + 256GB ROM, và đạt mức 6.499 CNY (khoảng 25,25 triệu đồng) đối với cấu hình cao nhất 16GB RAM + 1TB bộ nhớ trong. Nhà sản xuất hiện chưa công bố kế hoạch phân phối dòng máy này ra thị trường toàn cầu.