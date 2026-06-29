Sumit Nagal vô địch Intaro Open 2024: Chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 2 năm Đánh bại Felix Balshaw trong trận chung kết tại Romania, tay vợt số 1 Ấn Độ Sumit Nagal đã giải tỏa áp lực sau chuỗi phong độ nghèo nàn để lần thứ 7 đăng quang tại hệ thống Challenger Tour.

Sau quãng thời gian dài chật vật tìm lại chính mình, Sumit Nagal đã chính thức đánh dấu sự trở lại bằng chức vô địch tại giải ATP Challenger Intaro Open diễn ra ở Targu Mures (Romania). Chiến thắng này không chỉ mang về một danh hiệu mà còn là lời khẳng định đanh thép của tay vợt từng được kỳ vọng rất lớn của quần vợt châu Á.

Bản lĩnh trên mặt sân đất nện sở trường

Trong trận chung kết đối đầu với Felix Balshaw - tay vợt người Pháp đang có phong độ cực cao, Sumit Nagal đã thể hiện sự già rơ và khả năng điều tiết trận đấu tuyệt vời. Ngay từ set mở màn, Nagal đã nhanh chóng áp đặt lối chơi bền bỉ từ cuối sân, buộc đối thủ phải liên tục di chuyển và mắc sai lầm. Set đấu đầu tiên kết thúc với tỉ số 6-3 nghiêng về phía tay vợt Ấn Độ.

Bước sang set hai, Felix Balshaw vùng lên mạnh mẽ, tạo ra cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định khi tỉ số là 5-5, bản lĩnh của một tay vợt từng chinh chiến tại các giải Grand Slam đã giúp Nagal bẻ giao bóng thành công trước khi khép lại trận đấu với chiến thắng 7-5.

Đây là danh hiệu ATP Challenger thứ 7 trong sự nghiệp của Nagal, và đáng chú ý hơn, có tới 5 danh hiệu trong số đó được anh giành được trên mặt sân đất nện. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của Nagal như một chuyên gia trên mặt sân bụi đỏ.

Sumit Nagal (chính giữa) vô địch giải Challenger đầu tiên sau 2 năm.

Bước tiến quan trọng trên bảng xếp hạng ATP

Chiến thắng tại Romania mang lại cho Sumit Nagal 75 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP cùng số tiền thưởng trị giá 15.510 euro. Theo dự báo, số điểm tích lũy này sẽ giúp tay vợt 28 tuổi nhảy vọt lên vị trí khoảng 219 thế giới khi bảng xếp hạng được cập nhật chính thức.

Thống kê cho thấy, trước khi bước vào giải Intaro Open, Nagal đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Anh tham dự 13 giải Challenger liên tiếp nhưng thường xuyên dừng bước ngay từ vòng 2, với thành tích tốt nhất chỉ là một lần lọt vào tứ kết tại Chisinau (Moldova). Chức vô địch này chính là cú hích tinh thần cần thiết để anh hướng tới mục tiêu trở lại top 100 và góp mặt thường xuyên hơn tại hệ thống ATP Tour.

Mối lương duyên với quần vợt Việt Nam

Đối với người hâm mộ tennis Việt Nam, Sumit Nagal là cái tên gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp. Cách đây 11 năm, vào năm 2015, anh chính là người đồng đội đã sát cánh cùng Lý Hoàng Nam để lên ngôi vô địch nội dung đôi nam trẻ tại Wimbledon. Đó là cột mốc lịch sử, lần đầu tiên một tay vợt Việt Nam đăng quang tại một giải Grand Slam danh giá.

Sumit Nagal không phải cái tên lạ lẫm với người yêu tennis Việt Nam.

Kể từ khoảnh khắc lịch sử đó, con đường sự nghiệp của cả hai đã có nhiều ngã rẽ khác nhau. Trong khi Sumit Nagal vẫn kiên trì theo đuổi con đường quần vợt chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt, Lý Hoàng Nam đã bắt đầu thử sức và gặt hái thành công ở môn pickleball. Dù vậy, sự thăng hoa của Nagal tại Romania vẫn khiến nhiều người yêu mến cặp bài trùng năm nào cảm thấy ấm lòng.

Hành trình tìm lại vinh quang của Nagal tại Targu Mures là minh chứng cho sự kiên trì. Sau 2 năm chờ đợi kể từ danh hiệu tại Heilbronn Challenger (Đức) vào tháng 6/2024, tay vợt người Ấn Độ cuối cùng đã có thể mỉm cười trên bục cao nhất.