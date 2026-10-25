Sunderland 0-0 Leeds: Hai đội chia điểm Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 10 điểm. Họ sẽ có chuyến làm khách trên sân Sunderland lúc 23h30 ngày 25/10/2026 tại Stadium of Light.

Sunderland 0 - 0 Leeds Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón Leeds.

13' Leeds ép sân Cầm bóng: Sunderland 35% - 65% Leeds, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 45% - 55% Leeds, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

29' Thẻ vàng Phút 29': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% Leeds, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

39' Thẻ vàng Phút 39': Reinildo Isnard Mandava (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% Leeds, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 2.

52' Thay người Phút 52' (Sunderland): Omar Alderete vào sân thay Nordi Mukiele.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 49% - 51% Leeds, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 3.

65' Thay người Phút 65' (Sunderland): Timur Tutierov vào sân thay Brian Brobbey.

65' Thay người Phút 65' (Leeds): Noah Okafor vào sân thay Brenden Aaronson.

66' Thay người Phút 66' (Leeds): Anton Stach vào sân thay Harry Wilson.

67' Thẻ vàng Phút 67': Jayden Bogle (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 53% - 47% Leeds, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 1 - 4.

79' Thay người Phút 79' (Sunderland): Chemsdine Talbi vào sân thay Nilson Angulo.

79' Thay người Phút 79' (Sunderland): Habib Diarra vào sân thay Enzo Le Fée.

85' Thay người Phút 85' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Dominic Calvert-Lewin.

86' Sunderland ép sân Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% Leeds, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 2 - 4.

89' Thay người Phút 89' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Ao Tanaka.

KT Kết thúc: Sunderland 0-0 Leeds Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:25 26/10/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Leeds Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke 22 R. Roefs 32 T. Hume 20 N. Mukiele 13 O'Nien 17 Reinildo 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 10 N. Angulo 11 C. Rigg 28 E. Le Fée 9 B. Brobbey 1 J. Trafford 24 J. Justin 15 J. Bijol 5 Muharemović 2 J. Bogle 4 E. Ampadu 22 A. Tanaka 3 Gudmundsson 10 H. Wilson 11 B. Aaronson 9 Calvert-Lewin Dự bị Sunderland 31 M. Ellborg 19 H. Diarra 15 O. Alderete 29 Jules Ahoka 6 D. Methalie 50 J. Angulo 7 C. Talbi 39 M. Fofana 57 Timur Tuterov Leeds 16 M. Zetterer 26 M. Bard 18 A. Stach 50 Alfie Cresswell 8 S. Longstaff 44 I. Gruev 14 L. Nmecha 19 N. Okafor 23 J. Bahoya Cập nhật đội hình lúc 23:02 25/10/2026

Sunderland Thống kê Leeds 45% Kiểm soát bóng 55% 15 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 5 10 Phạm lỗi 14 3 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật J. Trafford Leeds Điểm 7.56 N. Mukiele Sunderland Điểm 7.21

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 10 điểm, và chuyến làm khách trên sân Sunderland là phép thử để giữ vững vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 25/10/2026 tại Stadium of Light, nơi chủ nhà cần điểm số để thoát khỏi vị trí khó khăn trên bảng xếp hạng.

Leeds áp sát nhóm dự cúp châu lục

Với 10 điểm và vị trí thứ 8, Leeds đang ở khoảng cách rất gần nhóm dẫn đầu cuộc đua cúp châu lục. Đây là lý do trận đấu này mang sức nặng lớn với đội khách, bởi mỗi điểm số đều có thể làm thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Leeds chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy Leeds giữ được thứ hạng cao nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tiếp.

Sunderland tìm lối thoát ở vị trí thứ 20

Ở chiều ngược lại, Sunderland đang đứng thứ 20 với 4 điểm, kém Leeds 6 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trên sân nhà trở thành cơ hội quan trọng để chủ nhà thu hẹp chênh lệch.

Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ vừa có kết quả hòa ở trận gần nhất, còn chiến thắng duy nhất trong chuỗi này nằm ở trận thứ ba tính ngược. Dù vậy, việc không thua ở lượt đấu gần đây có thể là tín hiệu để chủ nhà lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Leeds

Lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 2 trận và Leeds thắng 2 trận. Leeds nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng hai kết quả hòa cho thấy các cuộc gặp giữa hai đội thường rất khó phân thắng bại.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Leeds, bài toán là kiên nhẫn và hiệu quả. Họ đang đứng cao hơn đối thủ 12 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ chỉ ở mức trung bình, nên cần tránh để trận đấu trở thành cuộc chiến giằng co kéo dài trên sân đối phương.

Với Sunderland, lợi thế sân nhà và áp lực phải có điểm là hai yếu tố song hành. Chủ nhà cần sự chắc chắn trong cách chơi, đồng thời tận dụng bầu không khí tại Stadium of Light để tạo sức ép lên đối thủ ngay từ những phút đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Leeds nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ của cả hai đội đều chưa ổn định, và Sunderland có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu có thể được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sunderland · 1 thắng 2 hòa Leeds · 2 thắng Sunderland 0 - 1 Leeds LEE Leeds 0 - 1 Sunderland SUN Sunderland 1 - 1 Leeds Hòa Leeds 2 - 1 Sunderland LEE Sunderland 2 - 2 Leeds Hòa

Sunderland 5 trận gần nhất H B T B B 7 Trận 1-1-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.9) 14 Thủng lưới Leeds 5 trận gần nhất H B H T B 7 Trận 2-4-1 T-H-B 9 Ghi (TB 1.3) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 8 7 0 1 +11 21 B T T T T 2 Arsenal 8 7 0 1 +8 21 T T T B T 3 Brighton 7 5 1 1 +18 16 T T T T H … 7 Brentford 7 2 4 1 +5 10 B H T H H 8 Leeds 7 2 4 1 +3 10 H B H T H 9 Everton 8 2 4 2 -1 10 B B H T H … 19 Coventry 8 2 0 6 -9 6 B B T T B 20 Sunderland 7 1 1 5 -8 4 B B B B H

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ K. Danso (Red Card) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ W. Isidor (Injury) ✚ T. Meunier (Muscle Injury) ✚ D. Ballard (Muscle Injury) ✚ K. Danso (Red Card) ✚ R. Mundle (Knee Injury) Leeds ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ D. Calvert-Lewin (Foot Injury) ✚ N. Okafor (Groin Injury) ✚ A. Stach (Groin Injury) ✚ M. Joseph (Knee Injury) ✚ J. Rodon (Muscle Injury) ✚ D. Calvert-Lewin (Foot Injury)