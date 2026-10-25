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Sunderland 0-0 Leeds: Hai đội chia điểm

Văn Thể25/10/2026 18:44

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 10 điểm. Họ sẽ có chuyến làm khách trên sân Sunderland lúc 23h30 ngày 25/10/2026 tại Stadium of Light.

Sunderland0 - 0LeedsKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sunderland tiếp đón Leeds.

  • 13'Leeds ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 35% - 65% Leeds, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sunderland 45% - 55% Leeds, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Ethan Ampadu (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% Leeds, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 0 - 2.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Reinildo Isnard Mandava (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% Leeds, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 0 - 2.

  • 52'Thay người

    Phút 52' (Sunderland): Omar Alderete vào sân thay Nordi Mukiele.

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sunderland 49% - 51% Leeds, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 11, cứu thua 1 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Sunderland): Timur Tutierov vào sân thay Brian Brobbey.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Leeds): Noah Okafor vào sân thay Brenden Aaronson.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Leeds): Anton Stach vào sân thay Harry Wilson.

  • 67'Thẻ vàng

    Phút 67': Jayden Bogle (Leeds) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Sunderland 53% - 47% Leeds, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 7 - 14, cứu thua 1 - 4.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Sunderland): Chemsdine Talbi vào sân thay Nilson Angulo.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Sunderland): Habib Diarra vào sân thay Enzo Le Fée.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Leeds): Lukas Nmecha vào sân thay Dominic Calvert-Lewin.

  • 86'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% Leeds, dứt điểm 15 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 8 - 14, cứu thua 2 - 4.

  • 89'Thay người

    Phút 89' (Leeds): Sean Longstaff vào sân thay Ao Tanaka.

  • KTKết thúc: Sunderland 0-0 Leeds

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:25 26/10/2026

Đội hình chính thức
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris
Leeds
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Farke
22
R. Roefs
32
T. Hume
20
N. Mukiele
13
O'Nien
17
Reinildo
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
10
N. Angulo
11
C. Rigg
28
E. Le Fée
9
B. Brobbey
1
J. Trafford
24
J. Justin
15
J. Bijol
5
Muharemović
2
J. Bogle
4
E. Ampadu
22
A. Tanaka
3
Gudmundsson
10
H. Wilson
11
B. Aaronson
9
Calvert-Lewin
Dự bị
Sunderland
31 M. Ellborg19 H. Diarra15 O. Alderete29 Jules Ahoka6 D. Methalie50 J. Angulo7 C. Talbi39 M. Fofana57 Timur Tuterov
Leeds
16 M. Zetterer26 M. Bard18 A. Stach50 Alfie Cresswell8 S. Longstaff44 I. Gruev14 L. Nmecha19 N. Okafor23 J. Bahoya
Cập nhật đội hình lúc 23:02 25/10/2026
SunderlandThống kêLeeds
45%
Kiểm soát bóng
55%
15
Dứt điểm
11
4
Trúng đích
4
4
Phạt góc
5
10
Phạm lỗi
14
3
Việt vị
0
3
Thủ môn cứu thua
4
Cầu thủ nổi bật
J. Trafford
J. Trafford
Leeds
Điểm 7.56
N. Mukiele
N. Mukiele
Sunderland
Điểm 7.21

Leeds đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 8 với 10 điểm, và chuyến làm khách trên sân Sunderland là phép thử để giữ vững vị thế đó. Trận đấu diễn ra lúc 23h30 ngày 25/10/2026 tại Stadium of Light, nơi chủ nhà cần điểm số để thoát khỏi vị trí khó khăn trên bảng xếp hạng.

Leeds áp sát nhóm dự cúp châu lục

Với 10 điểm và vị trí thứ 8, Leeds đang ở khoảng cách rất gần nhóm dẫn đầu cuộc đua cúp châu lục. Đây là lý do trận đấu này mang sức nặng lớn với đội khách, bởi mỗi điểm số đều có thể làm thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của Leeds chưa thật sự thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất kết thúc với kết quả hòa. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy Leeds giữ được thứ hạng cao nhưng chưa tạo được mạch thắng liên tiếp.

Sunderland tìm lối thoát ở vị trí thứ 20

Ở chiều ngược lại, Sunderland đang đứng thứ 20 với 4 điểm, kém Leeds 6 điểm. Khoảng cách này khiến trận đấu trên sân nhà trở thành cơ hội quan trọng để chủ nhà thu hẹp chênh lệch.

Trong 5 trận gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ vừa có kết quả hòa ở trận gần nhất, còn chiến thắng duy nhất trong chuỗi này nằm ở trận thứ ba tính ngược. Dù vậy, việc không thua ở lượt đấu gần đây có thể là tín hiệu để chủ nhà lấy lại tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về Leeds

Lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Sunderland thắng 1 trận, hòa 2 trận và Leeds thắng 2 trận. Leeds nhỉnh hơn một chút về số trận thắng, nhưng hai kết quả hòa cho thấy các cuộc gặp giữa hai đội thường rất khó phân thắng bại.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Leeds, bài toán là kiên nhẫn và hiệu quả. Họ đang đứng cao hơn đối thủ 12 bậc trên bảng xếp hạng, nhưng phong độ chỉ ở mức trung bình, nên cần tránh để trận đấu trở thành cuộc chiến giằng co kéo dài trên sân đối phương.

Với Sunderland, lợi thế sân nhà và áp lực phải có điểm là hai yếu tố song hành. Chủ nhà cần sự chắc chắn trong cách chơi, đồng thời tận dụng bầu không khí tại Stadium of Light để tạo sức ép lên đối thủ ngay từ những phút đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và thành tích đối đầu, Leeds nhỉnh hơn. Tuy vậy, phong độ của cả hai đội đều chưa ổn định, và Sunderland có động lực lớn khi thi đấu trên sân nhà. Đây là trận đấu có thể được quyết định bởi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sunderland · 1 thắng2 hòaLeeds · 2 thắng
31/07/2026
Sunderland
0 - 1
Leeds
LEE
04/03/2026
Leeds
0 - 1
Sunderland
SUN
28/12/2025
Sunderland
1 - 1
Leeds
Hòa
18/02/2025
Leeds
2 - 1
Sunderland
LEE
05/10/2024
Sunderland
2 - 2
Leeds
Hòa
Sunderland
5 trận gần nhất
HBTBB
7
Trận
1-1-5
T-H-B
6
Ghi (TB 0.9)
14
Thủng lưới
Leeds
5 trận gần nhất
HBHTB
7
Trận
2-4-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
6
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton7511+1816TTTTH
7Brentford7241+510BHTHH
8Leeds7241+310HBHTH
9Everton8242-110BBHTH
19Coventry8206-96BBTTB
20Sunderland7115-84BBBBH
Tình hình lực lượng
Sunderland
D. Ballard (Muscle Injury)
K. Danso (Red Card)
R. Mundle (Knee Injury)
W. Isidor (Injury)
T. Meunier (Muscle Injury)
D. Ballard (Muscle Injury)
K. Danso (Red Card)
R. Mundle (Knee Injury)
Leeds
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
D. Calvert-Lewin (Foot Injury)
N. Okafor (Groin Injury)
A. Stach (Groin Injury)
M. Joseph (Knee Injury)
J. Rodon (Muscle Injury)
D. Calvert-Lewin (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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