Sunderland 0-2 Arsenal: Arsenal giành chiến thắng Arsenal đang đứng thứ 2 với 9 điểm và sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng, nắm lợi thế lớn khi làm khách trước Sunderland để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sunderland 0 - 2 Arsenal Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón Arsenal.

12' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 20% - 80% Arsenal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

24' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 25% - 75% Arsenal, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

28' Thẻ vàng Phút 28': Reinildo Isnard Mandava (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 29% - 71% Arsenal, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 0.

39' Thẻ vàng Phút 39': Mikel Arteta Amatriain (Arsenal) nhận thẻ vàng (Dissent).

45' Thay người Phút 45' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.

45' Thay người Phút 45' (Arsenal): Bruno Guimarães vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

51' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 34% - 66% Arsenal, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 0.

56' Hỏng phạt đền Phút 56': Enzo Le Fée (Sunderland) sút hỏng phạt đền.

58' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 58': Bruno Guimarães (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 0 - 1.

63' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 36% - 64% Arsenal, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 1.

66' Thẻ vàng Phút 66': Dan Ballard (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).

69' Thẻ vàng Phút 69': Granit Xhaka (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

70' Thay người Phút 70' (Sunderland): Wilson Isidor vào sân thay Nilson Angulo.

75' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 1.

76' Thay người Phút 76' (Sunderland): Malick Fofana vào sân thay Thomas Meunier.

81' Thẻ vàng Phút 81': Brian Brobbey (Sunderland) nhận thẻ vàng (Argument).

81' Thay người Phút 81' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Christos Tzolis.

81' Thay người Phút 81' (Arsenal): Martín Zubimendi vào sân thay Declan Rice.

85' Thay người Phút 85' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.

87' Arsenal ép sân Cầm bóng: Sunderland 42% - 58% Arsenal, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 3 - 2.

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Gabriel dos Santos Magalhães (Arsenal) nhận thẻ vàng (Argument).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Nordi Mukiele (Sunderland) nhận thẻ vàng (Argument).

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Kai Havertz (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

90+6' Thẻ đỏ Phút 90+6': Reinildo Isnard Mandava (Sunderland) nhận thẻ đỏ.

90+7' BÀN THẮNG! Arsenal (0-2) Phút 90+7': Bukayo Saka (Arsenal) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

KT Kết thúc: Sunderland 0-2 Arsenal Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:58 13/09/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Arsenal Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta 22 R. Roefs 20 N. Mukiele 4 K. Danso 5 D. Ballard 17 Reinildo 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 12 T. Meunier 28 E. Le Fée 10 N. Angulo 9 B. Brobbey 1 David Raya 4 B. White 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 33 R. Calafiori 41 D. Rice 49 Lewis-Skelly 7 B. Saka 8 M. Ødegaard 17 C. Tzolis 29 K. Havertz Dự bị Sunderland 11 C. Rigg 7 C. Talbi 15 O. Alderete 31 M. Ellborg 39 M. Fofana 32 T. Hume 18 W. Isidor 6 D. Methalie 13 O'Nien Arsenal 39 Bruno Guimarães 10 E. Eze 14 V. Gyökeres 5 P. Hincapié 20 N. Madueke 23 Mikel Merino 12 J. Timber 36 Martín Zubimendi 13 Kepa Cập nhật đội hình lúc 01:35 13/09/2026

Sunderland Thống kê Arsenal 42% Kiểm soát bóng 58% 12 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 5 4 Phạt góc 3 18 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Bruno Guimarães Arsenal 1 bàn B. Saka Arsenal 1 bàn D. Rice Arsenal 1 kiến tạo · điểm 7.7 E. Konsa Arsenal Điểm 7.55 David Raya Arsenal Điểm 7.35 M. Ødegaard Arsenal Điểm 7.2

Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Stadium of Light của Sunderland lúc 02:00 ngày 13/09/2026 với nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch. Đội bóng thành London đang thể hiện phong độ ấn tượng và đứng trước cơ hội rất lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sự tương phản về phong độ và vị trí

Sau những lượt trận đã qua, Arsenal đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 9 điểm tuyệt đối từ 3 vòng đấu gần nhất. Thành tích toàn thắng cả 3 trận vừa qua phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của các học trò dưới áp lực cạnh tranh thứ hạng cao.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Sunderland đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 4 điểm. Màn trình diễn của Sunderland trong 3 trận đấu gần đây có phần thiếu ổn định khi họ lần lượt trải qua 1 thất bại, 1 trận thắng và 1 trận hòa. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà đội bóng này đang gặp phải trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về Arsenal

Bên cạnh phong độ thuyết phục ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán cũng đang hoàn toàn ủng hộ đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Arsenal áp đảo vượt trội khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần, trong khi Sunderland chưa thể giành được bất kỳ thắng lợi nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ Arsenal. Trong khi đó, việc phải đối đầu với đối thủ kỵ dơ sẽ là bài toán vô cùng phức tạp đối với Sunderland, bất chấp việc họ được thi đấu trên sân nhà Stadium of Light.

Cục diện và nhận định chung

Dựa trên tương quan lực lượng thể hiện qua bảng thứ bậc và chuỗi phong độ, Arsenal được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Khát khao bám đuổi ngôi đầu là động lực để đội khách chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng ngay từ những phút đầu.

Đối với Sunderland, điểm tựa từ khán giả nhà là yếu tố đáng kể nhất mà họ có thể trông cậy để hướng tới một thế trận chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu không thể hóa giải được sức ép liên tục từ một đối thủ đang đạt phong độ cao, đội chủ nhà sẽ khó tránh khỏi một trận đấu đầy thách thức.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sunderland · 0 thắng 1 hòa Arsenal · 4 thắng Arsenal 3 - 0 Sunderland ARS Sunderland 2 - 2 Arsenal Hòa Arsenal 5 - 1 Sunderland ARS Arsenal 2 - 0 Sunderland ARS Sunderland 1 - 4 Arsenal ARS

Sunderland 5 trận gần nhất T H T B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T T T T T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 2 Arsenal 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 3 2 1 0 +3 7 H T T … 11 Manchester United 3 1 1 1 +1 4 H T B 12 Sunderland 3 1 1 1 0 4 H T B 13 Crystal Palace 3 1 0 2 -4 3 T B B …

Tình hình lực lượng Sunderland ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) ✚ H. Diarra (Hamstring Injury) ✚ R. Mundle (Knee Injury) Arsenal ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Mosquera (Muscle Injury) ✚ J. Timber (Ankle Injury) ✚ W. Saliba (Back Injury) ✚ C. Mosquera (Muscle Injury) ✚ J. Timber (Ankle Injury)