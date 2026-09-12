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Sunderland 0-2 Arsenal: Arsenal giành chiến thắng

Văn Thể12/09/2026 21:20

Arsenal đang đứng thứ 2 với 9 điểm và sở hữu chuỗi 3 trận toàn thắng, nắm lợi thế lớn khi làm khách trước Sunderland để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sunderland0 - 2ArsenalKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sunderland tiếp đón Arsenal.

  • 12'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 20% - 80% Arsenal, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 2.

  • 24'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 25% - 75% Arsenal, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 0 - 1); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': Reinildo Isnard Mandava (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 29% - 71% Arsenal, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 0.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Mikel Arteta Amatriain (Arsenal) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Arsenal): Jurriën Timber vào sân thay Ben White.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Arsenal): Bruno Guimarães vào sân thay Myles Lewis-Skelly.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 51'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 34% - 66% Arsenal, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 2 - 0.

  • 56'Hỏng phạt đền

    Phút 56': Enzo Le Fée (Sunderland) sút hỏng phạt đền.

  • 58'BÀN THẮNG! Arsenal (0-1)

    Phút 58': Bruno Guimarães (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 0 - 1.

  • 63'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 36% - 64% Arsenal, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 1.

  • 66'Thẻ vàng

    Phút 66': Dan Ballard (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Granit Xhaka (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 70'Thay người

    Phút 70' (Sunderland): Wilson Isidor vào sân thay Nilson Angulo.

  • 75'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 2 - 1.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (Sunderland): Malick Fofana vào sân thay Thomas Meunier.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Brian Brobbey (Sunderland) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Arsenal): Eberechi Eze vào sân thay Christos Tzolis.

  • 81'Thay người

    Phút 81' (Arsenal): Martín Zubimendi vào sân thay Declan Rice.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.

  • 87'Arsenal ép sân

    Cầm bóng: Sunderland 42% - 58% Arsenal, dứt điểm 13 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 13 - 8, cứu thua 3 - 2.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Gabriel dos Santos Magalhães (Arsenal) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Nordi Mukiele (Sunderland) nhận thẻ vàng (Argument).

  • 90+3'Thẻ vàng

    Phút 90+3': Kai Havertz (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 90+6'Thẻ đỏ

    Phút 90+6': Reinildo Isnard Mandava (Sunderland) nhận thẻ đỏ.

  • 90+7'BÀN THẮNG! Arsenal (0-2)

    Phút 90+7': Bukayo Saka (Arsenal) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 2.

  • KTKết thúc: Sunderland 0-2 Arsenal

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.

Cập nhật lúc 03:58 13/09/2026

Đội hình chính thức
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris
Arsenal
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Mikel Arteta
22
R. Roefs
20
N. Mukiele
4
K. Danso
5
D. Ballard
17
Reinildo
34
G. Xhaka
27
N. Sadiki
12
T. Meunier
28
E. Le Fée
10
N. Angulo
9
B. Brobbey
1
David Raya
4
B. White
15
E. Konsa
6
Gabriel Magalhães
33
R. Calafiori
41
D. Rice
49
Lewis-Skelly
7
B. Saka
8
M. Ødegaard
17
C. Tzolis
29
K. Havertz
Dự bị
Sunderland
11 C. Rigg7 C. Talbi15 O. Alderete31 M. Ellborg39 M. Fofana32 T. Hume18 W. Isidor6 D. Methalie13 O'Nien
Arsenal
39 Bruno Guimarães10 E. Eze14 V. Gyökeres5 P. Hincapié20 N. Madueke23 Mikel Merino12 J. Timber36 Martín Zubimendi13 Kepa
Cập nhật đội hình lúc 01:35 13/09/2026
SunderlandThống kêArsenal
42%
Kiểm soát bóng
58%
12
Dứt điểm
11
3
Trúng đích
5
4
Phạt góc
3
18
Phạm lỗi
11
2
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Bruno Guimarães
Bruno Guimarães
Arsenal
1 bàn
B. Saka
B. Saka
Arsenal
1 bàn
D. Rice
D. Rice
Arsenal
1 kiến tạo · điểm 7.7
E. Konsa
E. Konsa
Arsenal
Điểm 7.55
David Raya
David Raya
Arsenal
Điểm 7.35
M. Ødegaard
M. Ødegaard
Arsenal
Điểm 7.2

Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Stadium of Light của Sunderland lúc 02:00 ngày 13/09/2026 với nhiệm vụ quan trọng nhằm duy trì áp lực trong cuộc đua vô địch. Đội bóng thành London đang thể hiện phong độ ấn tượng và đứng trước cơ hội rất lớn để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sự tương phản về phong độ và vị trí

Sau những lượt trận đã qua, Arsenal đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 9 điểm tuyệt đối từ 3 vòng đấu gần nhất. Thành tích toàn thắng cả 3 trận vừa qua phản ánh sự ổn định và hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của các học trò dưới áp lực cạnh tranh thứ hạng cao.

Ở chiều ngược lại, đội chủ nhà Sunderland đang tạm xếp ở vị trí thứ 12 với 4 điểm. Màn trình diễn của Sunderland trong 3 trận đấu gần đây có phần thiếu ổn định khi họ lần lượt trải qua 1 thất bại, 1 trận thắng và 1 trận hòa. Khoảng cách 5 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà đội bóng này đang gặp phải trước cuộc tiếp đón đối thủ mạnh.

Cán cân đối đầu nghiêng hẳn về Arsenal

Bên cạnh phong độ thuyết phục ở thời điểm hiện tại, lịch sử chạm trán cũng đang hoàn toàn ủng hộ đội khách. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai bên, Arsenal áp đảo vượt trội khi giành tới 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận chia điểm đúng 1 lần, trong khi Sunderland chưa thể giành được bất kỳ thắng lợi nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại sự tự tin lớn cho các cầu thủ Arsenal. Trong khi đó, việc phải đối đầu với đối thủ kỵ dơ sẽ là bài toán vô cùng phức tạp đối với Sunderland, bất chấp việc họ được thi đấu trên sân nhà Stadium of Light.

Cục diện và nhận định chung

Dựa trên tương quan lực lượng thể hiện qua bảng thứ bậc và chuỗi phong độ, Arsenal được đánh giá vượt trội về mọi mặt. Khát khao bám đuổi ngôi đầu là động lực để đội khách chủ động áp đặt lối chơi và tìm kiếm bàn thắng ngay từ những phút đầu.

Đối với Sunderland, điểm tựa từ khán giả nhà là yếu tố đáng kể nhất mà họ có thể trông cậy để hướng tới một thế trận chặt chẽ. Tuy nhiên, nếu không thể hóa giải được sức ép liên tục từ một đối thủ đang đạt phong độ cao, đội chủ nhà sẽ khó tránh khỏi một trận đấu đầy thách thức.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sunderland · 0 thắng1 hòaArsenal · 4 thắng
07/02/2026
Arsenal
3 - 0
Sunderland
ARS
09/11/2025
Sunderland
2 - 2
Arsenal
Hòa
22/12/2021
Tứ kết
Arsenal
5 - 1
Sunderland
ARS
17/05/2017
Arsenal
2 - 0
Sunderland
ARS
29/10/2016
Sunderland
1 - 4
Arsenal
ARS
Sunderland
5 trận gần nhất
THTBT
3
Trận
1-1-1
T-H-B
3
Ghi (TB 1.0)
3
Thủng lưới
Arsenal
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City3300+59TTT
2Arsenal3300+59TTT
3Hull City3210+37HTT
11Manchester United3111+14HTB
12Sunderland311104HTB
13Crystal Palace3102-43TBB
Tình hình lực lượng
Sunderland
H. Diarra (Hamstring Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
H. Diarra (Hamstring Injury)
R. Mundle (Knee Injury)
Arsenal
W. Saliba (Back Injury)
C. Mosquera (Muscle Injury)
J. Timber (Ankle Injury)
W. Saliba (Back Injury)
C. Mosquera (Muscle Injury)
J. Timber (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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